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深淺流彩疏筆畫卷 大筆揮毫幻影流光

聯合新聞網 / OPEN Design

【本文由OPEN編輯部撰寫】

好的設計如同雋永詩文，不必花俏鼓譟也能熨貼人心。 格綸設計 虞國綸 設計總監 深知空間的直觀外顯，是高度的化繁為簡，透過深刻剖析其中感知面的靡麗，將包括視覺、觸覺以及整體情境等生活相關的層面，不著痕跡地化作硬軟裝的和諧共鳴，在俐落的線條、靜謐的形狀下，恬靜演繹層次分明的場域屬性，散發潛藏當中的源源不絕生命力。

直角語彙的親暱對話，為區塊內的重點敘述，順應結構柱的鋪敘，化缺點為亮點，而大致上為開放的公領域，則規劃為全家人凝聚情感的核心區域；特意設置的雙十字軸線，創造零走道的地坪效益，也便於成員置身其間，隨性找到專屬的舒適角落。全案倡行「構圖高度簡約、細節高度精緻」，更講究選材，全場偏深的木色，雅緻的灰、局部鐵件和大理石的深淺流彩，宛如一幅 疏筆畫卷，寥寥幾筆，便足以動人心弦。

（圖）公領域周邊有許多結構柱、隔間牆線的原建築條件限制，而針對面向大門右側的碩大直角結構，兩層疊合內退的大理石檯面、分段高立櫃，巧妙地轉移了視線注意力。
（圖）公領域周邊有許多結構柱、隔間牆線的原建築條件限制，而針對面向大門右側的碩大直角結構，兩層疊合內退的大理石檯面、分段高立櫃，巧妙地轉移了視線注意力。

玄關——異材相融 盈光放明

踏入屋內，悠然景緻一覽無遺，一室靜雅溫婉撲來；環顧周遭完畢，觀往地面，地帶的劃分，輕巧兼顧機能與美感；玄關外緣貼中島餐桌軸線處，黑色石材、木地板兩重異材質，切出石材、木地板兩段區塊，前者包括磨耗性較高的玄關、中島一側至廚房、儲藏室，後者則以溫暖、舒緩為主，涵蓋客廳、開放式書房和兩間臥室及更衣間。

除了整體的鋪設，若再仔細端詳，輕施的設計魔法便會現於眼前：依使用者步調賦予不同形式的Ｌ型直角，不只放大視角，也軟化量體塊面的壓迫感。比方門口側邊的直角結構，不單設為疊合檯面、分段高立櫃，尚在檯面底襯燈光並加強承重，形塑厚實又輕盈的反差幽默之感。

（圖）沙發背牆右側近窗處，於灰階珪藻土上疊加一層九十度仿古面國畫石，揉合素材質樸肌理、壓深色溫，同時也使其作為倚靠的存在，更加安穩。
（圖）沙發背牆右側近窗處，於灰階珪藻土上疊加一層九十度仿古面國畫石，揉合素材質樸肌理、壓深色溫，同時也使其作為倚靠的存在，更加安穩。

客廳——共構生輝 情感串連

進入灰調沉著的客廳，豐富的材質及多元的軟裝搭配，在相類的色系下生成豐盈的趣味；皮質沙發背襯珪藻土與古樸國畫石，底面墊以灰白斑駁地毯，旁搭亮面石材桌几，與對面的木質電視半牆，以及一旁點睛的金屬燈飾相映生輝。

精心設置的雙十字軸線，連結多功能起居室的休閒動線；此一加深同住成員情感黏著度的設計心念，也延展了各區塊的連結性。

開放式書房——天圓地方 閑靜素樸

特意訂製的圓形帆布燈，配置於書房上方，知性的韻味，融入了東方人文中的天圓地方概念，讓淡如月暈的光輝，陪伴每一次的冥想時光。架高的地坪使得書房即使無隔間，依然和其他區位做出區別；平行電視半牆的縱軸上，不規則序列的陳列櫃體，和下方長型的收納櫃，迎向前方靜坐的兩張圓蓆，自沉澱的心神中，發散靜美光芒。

輕食區——簡約曳引 質真雅緻

回望身後，輕食區半圓的金屬黑燈飾，被線條牽曳於半空中晶亮閃耀，角度各異的半球體光源，為照明的空間帶來繽紛趣味。石紋半島銜接木質餐桌椅，產出雙材質的視覺交響；位在兩段異板塊機能區交界，餐區的質地適切呼應此一橫亙的連接地壤，煥發變化樂趣與質感。

大筆揮毫空間紙卷，格綸設計 虞國綸 設計總監 以堅韌卻又柔美的力道，細細鋪敘滿屋的幻影流光 ，藉由充分觀察生活中的細微之處，悄然無息融「美」於日常家配組合之中，帶領光影漫舞於感官悅然沉浸之地，挖掘場域隱含的生命力，使沉默素雅的空間，熠熠生輝。

OPEN Design 動能開啟傳媒

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