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2020 MUSE Design Awards 瑰麗調性設計師奪雙金！

聯合新聞網 / OPEN Design

MUSE Design Awards由歷史悠久的國際獎項協會International Awards Associates（IAA）主辦，以發掘全球設計繆思為宗旨，為建築、室內、時尚等領域提供全面的發光舞台，每年嚴格的評分標準，吸引國際知名品牌與設計師爭相參與。

擅長以豐富想像力建構空間的 十硯設計 陳逸群 設計總監、鍾馥如 總監 在作品《漫想・慢享》《方程的總和》中，依照業主的需求，完美打造兩個獨一無二的商空及辦公室，除了維持一貫圓融完善的設計，更運用多種建材豐富空間表情。其搶眼表現，在第二屆MUSE Design Awards中以磅礴之勢贏得兩座金獎，將品牌推向世界頂尖舞台！

十硯設計

設計總監 陳逸群Lawrence

負責人/總監 鍾馥如Fran

設計總監介紹

陳逸群Lawrence 設計總監

學歷：

舊金山藝術大學室內建築設計碩士

法國巴黎大學 建築美學課程研究

經歷：

KnH Architectural & Design Consultant. Taipei / 設計助理

成舍設計 / 設計總監

大葉大學空間設計系 / 講師

十硯設計 / 設計總監

中國科技大學空間設計系 / 講師

鍾馥如Fran 負責人/總監

學歷：

舊金山藝術大學室內建築設計碩士

經歷：

成舍設計 / 設計副總監

Interior Designer of Su Development / 設計師

Designer of Bellusci Design / 設計師

十硯設計 / 總監

公司簡介

硯，心之介，德之操，藝之媒也⋯⋯文人以文立言，以硯傳思達藝，硯有名則貴，硯上鐫刻文辭，傳達硯主內心獨白與座右銘，卻不過分張揚。

十硯設計透過與業主溝通，加以自身的室內設計專業，建構富想像力的理想空間，將設計的精髓體現於豪宅與商辦的劃設。

無論於虛擬螢幕抑或現實場域，皆追求細節的完滿與堅持，一筆一畫，方寸之間，處處傳遞圓融完善的設計信念。

設計理念

以業主需求為首要考量，依據案場調配相應元素，落實想像畫面於現實空間在場域中暗藏設計亮點，換來每一次的驚艷亮相！

源自於對設計的堅持，孜孜不倦只為創造完美結果，深思空間、人與周遭的連結，自時空脈絡萃取必要成份，於構想藍圖後，研究實際作法，側重於呈現獨一無二的質感場所。

金獎作品《漫想・慢享》

▲櫃檯和餐具區鮮明的白、黃櫃體，分別象徵碼頭貨倉運輸和貨櫃樣貌，帶點美式和英倫雅痞風；混色文化石拼貼牆面，豐富磚牆意象，同步老建築與工業風格的呈現。
▲櫃檯和餐具區鮮明的白、黃櫃體，分別象徵碼頭貨倉運輸和貨櫃樣貌，帶點美式和英倫雅痞風；混色文化石拼貼牆面，豐富磚牆意象，同步老建築與工業風格的呈現。

▲左右樑柱以深色木質地襯托中央主角——由碼頭概念發想而成的天空棧道，店內的天花板不加修飾，挑高空間感的同時，也使棧道成為視覺焦點。
▲左右樑柱以深色木質地襯托中央主角——由碼頭概念發想而成的天空棧道，店內的天花板不加修飾，挑高空間感的同時，也使棧道成為視覺焦點。

▲櫃檯區和餐區分別安放皮沙發和塑質高腳椅，兩樣氣質相反的物件，因材質反差而生成活潑質感。
▲櫃檯區和餐區分別安放皮沙發和塑質高腳椅，兩樣氣質相反的物件，因材質反差而生成活潑質感。

▲灰白色為基底的貼面書牆，在創造人文氣氛的同時，隱藏收納櫃和電箱，是設計的另一巧思。
▲灰白色為基底的貼面書牆，在創造人文氣氛的同時，隱藏收納櫃和電箱，是設計的另一巧思。

金獎作品《方程的總和》

▲運用圖騰編排的方式點綴空間，加以幾何形狀搭配，低調華麗，暗藏金色質感，使空間的風格不受侷限。
▲運用圖騰編排的方式點綴空間，加以幾何形狀搭配，低調華麗，暗藏金色質感，使空間的風格不受侷限。

▲不加修飾的灰黑質地天花管線、梁架，與一旁白色及原木色的天壁，形成視覺上的衝突對比，典雅卻具備粗獷特質，兩者反差使人彷彿置身魔幻場景。
▲不加修飾的灰黑質地天花管線、梁架，與一旁白色及原木色的天壁，形成視覺上的衝突對比，典雅卻具備粗獷特質，兩者反差使人彷彿置身魔幻場景。

▲VIP室兼主管辦公室的天花板，選用更有風格突破性的幾何燈柱，同時以中國窗櫺為發想，融合空間主人之收藏，將幾何方框作為風格鏈結，避免感受上的直接衝突。
▲VIP室兼主管辦公室的天花板，選用更有風格突破性的幾何燈柱，同時以中國窗櫺為發想，融合空間主人之收藏，將幾何方框作為風格鏈結，避免感受上的直接衝突。

OPEN Design 動能開啟傳媒

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灰調氣韻漫流室 共編廓落沐光屋

透過低飽和度灰色的採用，佐以鮮明色彩，形塑居家的沉著舒適感，在成就低調氣韻的同時，創造豐富的設計感，使得屋中不乏令人眼睛為之一亮之處；除此之外，詠絮設計 在異材質的使用上，亦有所劃設追求，綜合用料細節以及房屋基調的設定，灰調氤氳的室內，石材以及各式軟裝共織而成氣派的實品屋景緻。

淺嚐漫照橫流光影 細品典雅家居場景

本案設計重點為精緻的硬、軟裝工藝，以及多元材質的拼接、搭配技巧；另外，愛丽設計A’LUX Design 李翊菲 設計總監 為滿足居家環境的舒適感，於公、私領域皆引入大量的外部自然光源，結合室內的造型燈飾，形成多變的光影線條，共同營造舒適放鬆的情境氛圍，最終呈現如精品飯店般高雅細膩，又飽含業主個性品味的居住空間。

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⼤氣筆潤墨⾊雲煙 沈穩家宅遙寄閒適

本案為實品屋，詠絮設計 在不減機能的前提下，破除公領域的隔閡，選以線條簡潔的軟裝，將天地的廣闊意象融入其中；各區塊順應使用者進行色調安排，並使用低明度的灰色為基底，令整體呈現沉靜溫潤氛圍；實木貼皮、皮革裱布、大理石等用料，以質樸木石紋理豐富空間層次，並與場域中的深淺墨色交織，形成一幅雲霧繚繞的山水畫，成為令人嚮往的安穩宅邸。

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