2020 MUSE Design Awards 瑰麗調性設計師奪雙金！
MUSE Design Awards由歷史悠久的國際獎項協會International Awards Associates（IAA）主辦，以發掘全球設計繆思為宗旨，為建築、室內、時尚等領域提供全面的發光舞台，每年嚴格的評分標準，吸引國際知名品牌與設計師爭相參與。
擅長以豐富想像力建構空間的 十硯設計 陳逸群 設計總監、鍾馥如 總監 在作品《漫想・慢享》與《方程的總和》中，依照業主的需求，完美打造兩個獨一無二的商空及辦公室，除了維持一貫圓融完善的設計，更運用多種建材豐富空間表情。其搶眼表現，在第二屆MUSE Design Awards中以磅礴之勢贏得兩座金獎，將品牌推向世界頂尖舞台！
十硯設計
設計總監 陳逸群Lawrence
負責人/總監 鍾馥如Fran
設計總監介紹
陳逸群Lawrence 設計總監
學歷：
舊金山藝術大學室內建築設計碩士
法國巴黎大學 建築美學課程研究
經歷：
KnH Architectural & Design Consultant. Taipei / 設計助理
成舍設計 / 設計總監
大葉大學空間設計系 / 講師
十硯設計 / 設計總監
中國科技大學空間設計系 / 講師
鍾馥如Fran 負責人/總監
學歷：
舊金山藝術大學室內建築設計碩士
經歷：
成舍設計 / 設計副總監
Interior Designer of Su Development / 設計師
Designer of Bellusci Design / 設計師
十硯設計 / 總監
公司簡介
硯，心之介，德之操，藝之媒也⋯⋯文人以文立言，以硯傳思達藝，硯有名則貴，硯上鐫刻文辭，傳達硯主內心獨白與座右銘，卻不過分張揚。
十硯設計透過與業主溝通，加以自身的室內設計專業，建構富想像力的理想空間，將設計的精髓體現於豪宅與商辦的劃設。
無論於虛擬螢幕抑或現實場域，皆追求細節的完滿與堅持，一筆一畫，方寸之間，處處傳遞圓融完善的設計信念。
設計理念
以業主需求為首要考量，依據案場調配相應元素，落實想像畫面於現實空間在場域中暗藏設計亮點，換來每一次的驚艷亮相！
源自於對設計的堅持，孜孜不倦只為創造完美結果，深思空間、人與周遭的連結，自時空脈絡萃取必要成份，於構想藍圖後，研究實際作法，側重於呈現獨一無二的質感場所。
金獎作品《漫想・慢享》
金獎作品《方程的總和》
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