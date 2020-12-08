2020 MUSE Design Awards 多彩居家設計師勇摘金獎！

MUSE Design Awards由歷史悠久的國際獎項協會International Awards Associates（IAA）主辦，以發掘全球設計繆思為宗旨，為建築、室內、時尚等領域提供全面的發光舞台，每年嚴格的評分標準，吸引國際知名品牌與設計師爭相參與。

采舍設計 楊詩韻 設計總監 強調空間設計並非外在形體之美，而是回歸生活本該具備的自在與舒適，並以此信念打造出富含人文溫度的作品《家の形》，且將生活機能融入木質場域，形塑出靜謐宅邸，卓越品味備受各大國際賽事肯定，本次更於第二屆MUSE Design Awards中風光獲得金獎，為品牌再添不凡佳績！

采舍設計

設計總監 楊詩韻

公司簡介

於2003年成立，設計觸角廣泛，

除接手各式住宅與商空個案外，

亦接受特別訂製，

親手打造藝術裝飾及家具。

以珍視的態度面對每一個空間，

仔細聆聽業主心中的想望，

用俐落的設計語彙，

鋪述流暢的線條格局。

我們秉持著站在使用者的角度思考，

於雙向交流溝通後形塑美好居所，

細細把關各個細節，從而打造理想生活場域。

設計理念

歸本求真

回應生活本該具備的自在與舒適感，

除去浮華裝飾，追求完美細節，

平衡設計中的理性與感性。

反映使用者對空間風格的喜好，

並善用各式媒材組合，

將品味與生活點滴融入設計中

呈現出雍容大度的空間質感。

串連情感

重視生活態度，兼及場域本質，

強調空間設計並非外在形體之美，

以和諧且注重根基的手法為目標，

使居者感受到其中細膩柔緻的情感餘韻，

進而牽起人、空間、建築三方之間的微妙關係。

金獎作品《家の形》

▲深色木作、淺色地坪，相襯相疊，筆直線條爬梳而上，與窗外樹梢遙相呼應，一抹自然綠意舒心而至，圍塑理想的生活框景。公領域出入口，皆採拉門設計，除統一視覺外，更賦予場域彈性運用，毛小孩遊走其中、不受阻礙。

▲因應屋主本身的收藏喜好，我們為現有的藏品（酒類、馬克杯、掛畫），劃設其相應位置，結合收納與展示效果，使之適得其所、相宜相成，空間機能亦在有限坪數下，發揮最大效用。

OPEN Design 動能開啟傳媒