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2020 MUSE Design Awards 多彩居家設計師勇摘金獎！

聯合新聞網 / OPEN Design

MUSE Design Awards由歷史悠久的國際獎項協會International Awards Associates（IAA）主辦，以發掘全球設計繆思為宗旨，為建築、室內、時尚等領域提供全面的發光舞台，每年嚴格的評分標準，吸引國際知名品牌與設計師爭相參與。

采舍設計 楊詩韻 設計總監 強調空間設計並非外在形體之美，而是回歸生活本該具備的自在與舒適，並以此信念打造出富含人文溫度的作品《家の形》，且將生活機能融入木質場域，形塑出靜謐宅邸，卓越品味備受各大國際賽事肯定，本次更於第二屆MUSE Design Awards中風光獲得金獎，為品牌再添不凡佳績！

采舍設計

設計總監 楊詩韻

公司簡介

於2003年成立，設計觸角廣泛，

除接手各式住宅與商空個案外，

亦接受特別訂製，

親手打造藝術裝飾及家具。

以珍視的態度面對每一個空間，

仔細聆聽業主心中的想望，

用俐落的設計語彙，

鋪述流暢的線條格局。

我們秉持著站在使用者的角度思考，

於雙向交流溝通後形塑美好居所，

細細把關各個細節，從而打造理想生活場域。

設計理念

歸本求真

回應生活本該具備的自在與舒適感，

除去浮華裝飾，追求完美細節，

平衡設計中的理性與感性。

反映使用者對空間風格的喜好，

並善用各式媒材組合，

將品味與生活點滴融入設計中

呈現出雍容大度的空間質感。

串連情感

重視生活態度，兼及場域本質，

強調空間設計並非外在形體之美，

以和諧且注重根基的手法為目標，

使居者感受到其中細膩柔緻的情感餘韻，

進而牽起人、空間、建築三方之間的微妙關係。

金獎作品《家の形》

▲深色木作、淺色地坪，相襯相疊，筆直線條爬梳而上，與窗外樹梢遙相呼應，一抹自然綠意舒心而至，圍塑理想的生活框景。公領域出入口，皆採拉門設計，除統一視覺外，更賦予場域彈性運用，毛小孩遊走其中、不受阻礙。
▲深色木作、淺色地坪，相襯相疊，筆直線條爬梳而上，與窗外樹梢遙相呼應，一抹自然綠意舒心而至，圍塑理想的生活框景。公領域出入口，皆採拉門設計，除統一視覺外，更賦予場域彈性運用，毛小孩遊走其中、不受阻礙。

▲因應屋主本身的收藏喜好，我們為現有的藏品（酒類、馬克杯、掛畫），劃設其相應位置，結合收納與展示效果，使之適得其所、相宜相成，空間機能亦在有限坪數下，發揮最大效用。
▲因應屋主本身的收藏喜好，我們為現有的藏品（酒類、馬克杯、掛畫），劃設其相應位置，結合收納與展示效果，使之適得其所、相宜相成，空間機能亦在有限坪數下，發揮最大效用。

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灰調氣韻漫流室 共編廓落沐光屋

透過低飽和度灰色的採用，佐以鮮明色彩，形塑居家的沉著舒適感，在成就低調氣韻的同時，創造豐富的設計感，使得屋中不乏令人眼睛為之一亮之處；除此之外，詠絮設計 在異材質的使用上，亦有所劃設追求，綜合用料細節以及房屋基調的設定，灰調氤氳的室內，石材以及各式軟裝共織而成氣派的實品屋景緻。

淺嚐漫照橫流光影 細品典雅家居場景

本案設計重點為精緻的硬、軟裝工藝，以及多元材質的拼接、搭配技巧；另外，愛丽設計A’LUX Design 李翊菲 設計總監 為滿足居家環境的舒適感，於公、私領域皆引入大量的外部自然光源，結合室內的造型燈飾，形成多變的光影線條，共同營造舒適放鬆的情境氛圍，最終呈現如精品飯店般高雅細膩，又飽含業主個性品味的居住空間。

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⼤氣筆潤墨⾊雲煙 沈穩家宅遙寄閒適

本案為實品屋，詠絮設計 在不減機能的前提下，破除公領域的隔閡，選以線條簡潔的軟裝，將天地的廣闊意象融入其中；各區塊順應使用者進行色調安排，並使用低明度的灰色為基底，令整體呈現沉靜溫潤氛圍；實木貼皮、皮革裱布、大理石等用料，以質樸木石紋理豐富空間層次，並與場域中的深淺墨色交織，形成一幅雲霧繚繞的山水畫，成為令人嚮往的安穩宅邸。

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