越混越美麗！2020台灣室內設計週12月與你一起感受創意的極限魅力

【本文由台灣專技協會提供】

【三大跨界論壇x國際獎項設計師分享x材料精品展覽x跨界藝術團體表演x混在一起的精神】

由台灣室內設計專技協會理事長劉榮祿及執行長袁世賢所帶領的設計週團隊舉辦的「2020年台灣室內設計週」將在12月11-12日於臺北花博遠東流行館隆重登場。作為華人設計的指標盛會，本屆設計週以「當我們混在一起」為主題，強調設計零界限，通過聚集跨領域的多元群體，產生進一步交流互動，從而碰撞出前所未有的思想風潮，共創設計產業的美好新局。

（左）理事長劉榮祿（右）執行長袁世賢

當我們混在一起 經典即將拉開

「混」是為融合、交流：橫跨設計、藝術、音樂、媒體等不同領域，顛覆所有人過往對於美學的想像。「混」是為努力、體驗：「混」出一個全新的流動式觀展回路，走出室內、擁抱戶外。「混」是為多樣、突破界限：將更多元的思維角度「混」在一起，以多向度的碰撞，激發出關於未來設計更豐富的可能性。

第五屆台灣室內設計週主形象

大師出場 論壇搶票倒數計時中

有鑑於此，2020台灣室內設計週推出3場跨界論壇講座，邀請3位大師進行主題演講同時與現場來賓對話。

跨界·影響樂壇至深的大師：蕭青陽

葛萊美五度提名設計師，華語樂壇偶像製造匠人，史上首次入圍葛萊美獎的華人專輯包裝設計師，現任美國葛萊美獎與全美獨立音樂奬（Independent Music Awards）及日本Unknown Asia評審的國際知名設計者蕭青陽，至今已經設計超過1,000多件唱片封套，合作對象包括宋祖英、周杰倫、五月天、陳綺貞等超級明星。

（左）蕭青陽 （右上）引言人虞國綸

跨界·影響影視界至深的大師：林立青

2020口碑第一、佳評如潮的HBO華語劇《做工的人》原創劇本作者林立青，同時他也是一個熱愛工程的監工。這位知名觀察系作家透過獨特視角描寫台灣藍領階層工作與生活狀況的暢銷書而引爆社會熱烈討論。在2017年出版後就引起極大反響，次年銷量已經超過5萬本。

跨界·用藝術展現感染力的超級策展人：岳鴻飛

出任由全球四間首屈一指的藝術活動統籌公司合辦的臺北當代藝術博覽會聯合總監的岳鴻飛。他策劃的展覽被Artnews列為2010年代20個最重要的藝術展覽之一。他在台灣藝術圈享有極高知名度，不僅過去15年身為大中華區策展人、作家、編輯與機構領導者，其研究領域涵蓋科技，沉浸式藝術，生態和大眾文化等。

岳鴻飛

2020另類及創新的展覽空間

——用「鷹架」承載起設計的夢想與重量

展場設計總召謝鎮宇，現任台灣室協副秘書長，帶領設計界極具分量的八位新銳設計師，耗時6個月，透過長時間的開會溝通推演建構，做出有別於傳統的會展形式。在場地總召謝鎮宇眼中看來，混代表的是「創新、跨界、融合、共好」的意涵，所以規劃展場時，他嘗試將設計師們與各建材家具品牌打散後，透過有系統的排列方式進行融合重組。會場本身的展架結構以台灣工地中常見的鷹架為主體，同時藉由日常生活中常見的材料-夾板、中空板、輸出帆布、PVC浪板等，抽象詮釋不同裝修建材，企圖表現出台灣「做工的人」所獨到的工藝與匠心，並透過低限度的設計凸顯專技協會的態度，向外界傳達協會內部擁有眾多機會，歡迎更多優秀設計師及優質廠商能夠一同交流精進，齊心協力替台灣室內設計圈帶動新型態的設計價值，同時讓越來越多人見證到台灣室內設計專技協會專屬的充沛活力與無限魅力。

場地組總召 謝鎮宇

精材新勢力與繽紛創意的登場大戲

今年設計週的參展廠商則有31家台灣菁英品牌積極投入，囊括傢俱類、建材類、智慧化系統、廚具衛浴類、空氣清淨類、影像類、室內設計行銷平臺類等，設計團隊將為參展廠商量身打造獨一無二的展示型態，堪稱台灣設計產業實踐材料、設計、工藝整體化的絕佳證明。

跨界藝術表演：空間藝術與表演藝術的完美演繹

2020台灣室內設週今年特別邀請邀請行動藝術家張忘，帶領的表演藝術菁英匯川劇場穿梭於空間中，演繹跨界藝術的多媒體載體，行動藝術表演與空間藝術起化學變化。設計週期間由火精靈、外星黑寶、風精靈、花精靈、風行者5種造型特殊的藝術表演者穿梭於展場中藉以放大觀展者的視野及感官體驗。

藝術家 張忘

2020 THD Award 兩岸手繪設計獎 競賽活動成果發佈

2011年起台灣室協發起大學生手繪設計大獎活動，歷經2013~2019至今2020年九屆的舉辦，自台灣競賽擴大到由創想公益基金會大力支持的兩岸院校參與；從住宅、商業空間到展示空間，以至文化創意、公眾空間等議題，讓大學生發揮創意與訓練基本功，並計畫透過一系列的交流訪視活動。

今年2020年幸獲創基金的支持，邀請了大陸10所院校、台灣12所院校參加，最終選出本次競賽的獲獎者。恭喜臺中科技大學、中國科技大學、天津美術學院環境與建築藝術學院、北京服裝學院、集美大學美術學院獲得最終大獎。藉由兩岸手繪設計的競賽與訪視活動，期許這批未來「創意人」在提升自我素養之虞，亦能打開設計視野，實務與創意能力兼備，成為華人設計最閃耀的明日之星。

史上最烈焰的設計師之夜，在音樂與美酒中沉醉

所有會員朋友期待的設計師之夜將於12月11日晚間於花博遠東流行館旁的音樂庭園舉行，由名模-陳姵瑜（Aya）擔任主持人，且安排年度人氣DJ張螞蟻（Ant）為音控主秀，透過節奏強烈的動感音樂high翻全場，現場亦會供調酒服務，希望在初冬微涼夜晚讓所有人體會極致舒心享受，畢竟每一位設計師會員、每一位廠商成員、每一位參展嘉賓，都是台室協最重視的貴客，所有的歡樂氣氛與融洽互動，千言萬語盡在不言中。

見證設計 請由此去

最終，2020台灣室內設計週-當我們混在一起，不僅是台灣眾多設計師成員共同努力付出所呈現的心血結晶，也是台室協強大意志力的展現。每一次成功的背後，都離不開台灣室內設計專技協會（TnAID）所匯集的各界設計新勢力，協會更是推動華人設計進步最堅實的後盾。以不斷創新的形式，將這一盛事推向下一個活力巔峰，牽引出更多令人期待的設計閃光。如果想要感受設計無與倫比的魅力，期待一窺隱藏在創意靈感背後的誘人秘密，那麼2020台灣室內設計週絕對是你不可錯過的選擇。

12月11日-12月12日，請到花博遠東流行館，與我們來一場最美好的相遇。

感謝設計週場地組：

文域設計謝鎮宇設計總監、禾熙設計謝張志昇主持設計師、品悅設計沈郁翔設計師、莫耳設計李宜楨主持設計師、湘禾國際周奕伶主持設計師、夢溪設計彭新智主持設計師、磐力設計廖月凰總監、築十設計張偉正設計總監、隱巷設計袁筱媛設計總監。並感謝所有為設計週協力的成員們，為此共同合心努力。(以上排序以筆劃順序為準)

活動流程：

2020/12/11（五）

10：00-11：00 開幕儀式

11：00-12：30 設計分享

13：00-14：00 文青小鐵花窗手作活動/匯川劇場表演

14:00-15:00 跨界探索論壇(一)

15:00-16:00 廠商分享沙龍/文青小鐵花窗手作活動

16：30-18：00 會員大會

18：30-20：00 設計師之夜/PARTY TIME

2020/12/12（六）

9：30-10：30 THD AWARD手繪獎頒獎活動

10:30-11:30 匯川劇場表演

11：00-12：00 跨界探索論壇(二)

12：50-13：55 廠商分享沙龍/文青小鐵花窗手作活動

14：00-15：00 跨界探索論壇(三)

OPEN Design 動能開啟傳媒