【現場直擊】打造夢幻豪宅跨界對談 MC HotDog 熱狗設計新視界！

【本文由OPEN編輯部撰寫】

MC HotDog 熱狗與 十硯設計 陳逸群 設計總監、鍾馥如 總監 對於空間都別有一番自己的想法，透過認真踏實的研究，以及細心陪伴的溝通，雙方一起打造出了一般人難以想像、實現的夢想家宅，也刷新了彼此的設計合作視界，於本次跨界對談，我們將一窺其中趣味歷程！

MC HotDog 熱狗認為，家的模樣，可以反映出主人深層的性格，而且這也是設計自己的房子之所以有趣之處。身為饒舌歌手、音樂人，在多元的身分之中，熱狗更跳入室內設計的汪洋中，一展自己天馬行空的想像，為家宅的規劃增色不少；因此，從對於家的裝扮，便可以看出熱狗豐富又細膩的心思，和對流行趨勢的個人觀點。

而相對於業主創意發想，設計師更需要適時提供切合要求的建議，在此部分，便是十硯設計的陳總監與鍾總監被大大讚揚的部分之一。除了即時給予實際的意見、輔助想法雛形乃到成形的全部過程，兩位總監更傾全力來完成這件有如萬國博覽會的住宅設計，並從與熱狗的互動中獲得許多樂趣，順利達成衝突與混搭美感平衡的此次合作。

MC HotDog 熱狗與 十硯設計 陳逸群 設計總監、鍾馥如 總監，在本次合作之前，都對室內設計有各自的陌生或是見解，但是經歷此番合作經歷，卻在對方身上看見更多創想實踐的可能！無論空間或是流行，皆有獨到看法的三人，究竟會擦出怎樣的火花呢？一起期待完整的跨界報導吧！

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