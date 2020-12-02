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【現場直擊】打造夢幻豪宅跨界對談 MC HotDog 熱狗設計新視界！

聯合新聞網 / OPEN Design

【本文由OPEN編輯部撰寫】

MC HotDog 熱狗十硯設計 陳逸群 設計總監、鍾馥如 總監 對於空間都別有一番自己的想法，透過認真踏實的研究，以及細心陪伴的溝通，雙方一起打造出了一般人難以想像、實現的夢想家宅，也刷新了彼此的設計合作視界，於本次跨界對談，我們將一窺其中趣味歷程！

MC HotDog 熱狗認為，家的模樣，可以反映出主人深層的性格，而且這也是設計自己的房子之所以有趣之處。身為饒舌歌手、音樂人，在多元的身分之中，熱狗更跳入室內設計的汪洋中，一展自己天馬行空的想像，為家宅的規劃增色不少；因此，從對於家的裝扮，便可以看出熱狗豐富又細膩的心思，和對流行趨勢的個人觀點。

而相對於業主創意發想，設計師更需要適時提供切合要求的建議，在此部分，便是十硯設計的陳總監與鍾總監被大大讚揚的部分之一。除了即時給予實際的意見、輔助想法雛形乃到成形的全部過程，兩位總監更傾全力來完成這件有如萬國博覽會的住宅設計，並從與熱狗的互動中獲得許多樂趣，順利達成衝突與混搭美感平衡的此次合作。

MC HotDog 熱狗十硯設計 陳逸群 設計總監、鍾馥如 總監，在本次合作之前，都對室內設計有各自的陌生或是見解，但是經歷此番合作經歷，卻在對方身上看見更多創想實踐的可能！無論空間或是流行，皆有獨到看法的三人，究竟會擦出怎樣的火花呢？一起期待完整的跨界報導吧！

OPEN Design 動能開啟傳媒

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灰調氣韻漫流室 共編廓落沐光屋

透過低飽和度灰色的採用，佐以鮮明色彩，形塑居家的沉著舒適感，在成就低調氣韻的同時，創造豐富的設計感，使得屋中不乏令人眼睛為之一亮之處；除此之外，詠絮設計 在異材質的使用上，亦有所劃設追求，綜合用料細節以及房屋基調的設定，灰調氤氳的室內，石材以及各式軟裝共織而成氣派的實品屋景緻。

淺嚐漫照橫流光影 細品典雅家居場景

本案設計重點為精緻的硬、軟裝工藝，以及多元材質的拼接、搭配技巧；另外，愛丽設計A’LUX Design 李翊菲 設計總監 為滿足居家環境的舒適感，於公、私領域皆引入大量的外部自然光源，結合室內的造型燈飾，形成多變的光影線條，共同營造舒適放鬆的情境氛圍，最終呈現如精品飯店般高雅細膩，又飽含業主個性品味的居住空間。

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名品音響 X 室內設計：空間與視聽的美學交響

身處快節奏的現代高壓社會，人們愈來愈重視生活享受，然而在不深入了解自身的情況下，盲目的物質追求，並無法真正填補心靈層面的空虛。這次OPEN團隊特別邀請到紘樂名品總經理 林浩 與 格綸設計 虞國綸 設計總監 一同分享，如何藉由還原「視聽」與「情感」的真實感受，去富足空間美學機能，同時也使人心進一步昇華，從與過去截然不同的角度，為大家重新詮釋「高端精緻」的意涵。

⼤氣筆潤墨⾊雲煙 沈穩家宅遙寄閒適

本案為實品屋，詠絮設計 在不減機能的前提下，破除公領域的隔閡，選以線條簡潔的軟裝，將天地的廣闊意象融入其中；各區塊順應使用者進行色調安排，並使用低明度的灰色為基底，令整體呈現沉靜溫潤氛圍；實木貼皮、皮革裱布、大理石等用料，以質樸木石紋理豐富空間層次，並與場域中的深淺墨色交織，形成一幅雲霧繚繞的山水畫，成為令人嚮往的安穩宅邸。

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