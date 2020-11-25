中國科大室內設計系主任 X 室內設計師：如何讓學生畢業即戰力？

【本文由OPEN編輯部撰寫】

隨著科技與資訊的流通發展，設計的消費市場需求日新月異，受過學界專業訓練的學生，也不見得擁有與業界順利接軌的能力。這次，OPEN團隊邀請到中國科技大學室內設計系 李東明 主任與 簡兆芝室內設計 簡兆芝 主持設計師，分別從「學術」及「實作」的角度出發，針對「學界與業界脫軌」的現象，暢談彼此分析、觀察的設計圈生態，一同探討如何藉由教育，達到創意與技術間最完美的平衡。

中國科技大學室內設計系 李東明 主任

李東明主任擁有日本工業大學建築學博士學位，致力於古蹟建築與人才培育的產學合作，曾出版書籍《街屋視野：看見迪化街的時光軌跡，走進百年建築演進史》，結合學術與鄉土情感，帶領讀者認識自身童年的成長環境。而作為中國科技大學室內設計系主任，除多次指導學生參與專題競賽、金點新秀設計獎外，同時也提供許多業界機會，鼓勵學生進行校外實習，提升專業素養與國際視野。

簡兆芝室內設計 簡兆芝 主持設計師

擅長將抽象的概念「轉譯」為具象設計，簡設計師揚棄傳統空間界線的定義，運用簡潔創新的設計手法，重新定義空間的生命力，帶領團隊獲得法國NOVUM DESIGN AWARD、美國MUSE Design Awards等國際設計大獎肯定。工作之餘，她頻繁往來兩岸四地演講，也曾於台北科技大學、蘭陽技術學院等學術機構兼任講師，而現在則於中國科大擔任畢業班導師，立志在未來全心投身教育界，引領年輕學子走向更開闊的設計道路。

（以下對話，李東明主任簡稱李，簡兆芝主持設計師簡稱簡。）

（圖）學識橫跨多樣領域的李主任表示，自己常將不同專業的思維模式，互相融合運用，以更全面的角度構思設計。圖為主任與多位建築、室內設計界前輩的合影。

Ｑ：兩位的學術專業與職業並非全然對應，簡設計師從建築轉戰室內設計，李主任則自都市計劃，橫跨建築及室內設計，想請教「室內設計」有何特點，吸引您們做此決定？另外，是否可請二位結合自身經歷，聊聊您們是如何看待「所學與職業跨域」？

李：和大家分享一件趣事，當年我是因為畫錯卡，才不小心把原本的建築系志願填成都市計劃，但透過前往日本讀建築碩博士，在內政部建築研究所研究古蹟再利用，到現在回學校教室內設計，我發現這些學科的本質，其實都是在探討「人類的Life Style」；而室內設計的迷人之處，則是因為它的尺度較小，可以做更多細節、材質上的操作變化，也能更貼近人的生活，實現為人服務的理想。

比起近幾年一直被強調的「斜槓」，我經歷的跨域只是小範圍，將來各領域間的界限會越來越模糊。我常和學生說，要把自己當成調色盤，多去學習、融合建築學的構造概念、視覺傳媒的色彩搭配，以及數位媒體的AR、VR技術等專業，除此之外，最重要也最基本的，是「解決問題的能力」，因此要不斷保持靈活的創意思考，以及對人的透徹了解。

簡：當年台灣的室內設計發展尚未成熟，都是建築系的老師，帶領我們去嘗試、探索，在這樣的機緣下，我也就投入了這個領域，並在過程中，自己摸索出一套轉換的工作法則，不過正如主任所說，大從都市，小至室內，我們其實都是在打造空間，去容納人的行為與心情，因此心境上並沒有太大的轉折。

現在業界流行「資源共享」，室內設計也不應侷限在「室內」這個小框架中，要多考量建築方位造成的西曬、東曬面，或受都市景觀影響的窗景；因此我在學校教書時，也會告訴學生，在做任何設計前，一定要從更廣大的角度去看，否則畫得再漂亮的圖，也只是空談。

（圖）簡設計師的作品《Deloitte Taiwan》，利用高樓層商業大樓的公共空間，植入自然視野，搭佐表徵天然意象的趣味設計，為身處都市叢林的人們，創造一片綠意，因而獲得MUSE Design Awards、Spark Design Awards等多項國際大獎肯定！

Ｑ：李主任在著作《街屋視野》中表示：「我做的是人類生活研究，只是將重點放在空間」；簡設計師也曾多次提及「人與空間融合對話」的重要。請問是否可對此概念做更深入的闡述？另外想請教兩位，從教育與實作的角度出發，您們是如何引領「人」與「空間」進行互動？

李：因應人的生活，每個空間都有自己的故事，把它說出來的方法有很多，例如《街屋視野》這本書，是過去二十多年來，我研究迪化街街屋歷史的成果，那裡同時也是我童年的成長環境。透過考察、分析和書寫，我說出了自己故鄉的故事；而在學校中，我們指導學生去發現議題，讓他們自行發想解決之道，最後用設計呈現思考過程和脈絡，那也是非常棒的說故事方式。

簡：人要和空間對話，有兩件事很重要；其一是「意念」，我遇過一位業主，要求只有籠統的「家的感覺」，因此我們和他聊了很久，去了解他的家庭成員和生活習慣，找出裡面最核心的價值，作為設計依循的主軸，如此一來，空間有了意念，也才能完整而有生命。

其二則是我近年來才領悟到的「平衡」，最初帶我入行的老師，教我的都是古典對稱，然而現代追求的是獨特性，這樣傳統的手法，反而會讓設計的重點無法被凸顯，因此該轉為展現視覺或材質的平衡，讓人心得到滿足、安慰；另外，只要是消費行為，就難免有議價、討論、修正等情況，身處相對立場的設計師和業主，也要尋求關係的「平衡」。只要做到以上幾點，作品的呈現自然會是最圓滿的狀態。

（圖）李主任說道，室內設計系的學生出路，不需要被侷限在設計師，懷抱建築或設計等相關學識，亦能成為優秀的建材商或房屋仲介，以專業又中肯的建議，讓客戶信任、放心。圖為李主任分別與碩士畢業生（上），以及系上傑出校友（下）的合影。

Ｑ：簡設計師與李主任皆頻繁往來兩岸四地，與業界、學術界的專業設計人才交流，李主任更曾遠赴日本求學。請問兩位在交流、學習或教學的過程中，是否曾發現其他地區的設計領域，具備值得台灣學習的特點？至於台灣本身的設計，又有什麼無可取代的特殊之處？

李：在日本讀書時，學長要求上製圖桌前有三個步驟，第一是先校準尺的誤差，第二是把紙上的碎屑刷乾淨，最後再用量角器，確定鉛筆稿上的每個角度都正確後，才能開始上墨線，光是幫老師畫一張做講義方格，就可以折騰我一個下午。這種認真的工作態度很值得學習，因為台灣人的跳躍式思維，常會忽略了基本功的重要；不過，也正是因為「跳躍」，讓我們可以很快的舉一反三，這份靈活、無限的創意，在歷久不衰的空間設計領域中，永遠是最有價值的優勢。

簡：我考上建築師不久後，曾被外派到西安，帶領那裡的室內設計團隊時，發現他們很願意吃苦，也注重團體合作及向心力，這是造就大陸現在強大的原因之一；台灣重視獨立思考訓練，有時候一不小心過頭，就會變成個人主義，但室內設計向來講求的是team work，因此要多學習溝通、相互尊重的團隊概念。

至於台灣的優勢，則是融合了相當多元的文化，因此思考的彈性很大，我自己在教學時，也常被學生豐富的聯想、創造力驚豔，這是相當值得珍惜、發展的獨特優點。

（圖）簡設計師以「豪宅設計之平衡關係」為題，至北京清華大學環藝系授課，解析豪宅設計須知的三種平衡，一番鞭辟入裡的講述，讓學員從各方面對空間設計，有了更深一層的體會與認識。

Ｑ：簡設計師與李主任皆擁有教師身份，請問在過去的求學過程中，是否有印象特別深刻的經驗，影響兩位的教學理念？您們又是如何結合實務與學術經驗，將「理念」進一步轉化爲具體的教學「方式」？

李：我在日本研究的是都市建築史，與其閉關唸書或做報告，那裡的老師更鼓勵做實地調查，所以當時走訪了相當多的街區和城市。回到台灣教書後，我也要求學生，不要只在網路上查資料，要用自己的五感和身體去觸摸、體會後，再來談論自己的想法。設計是由一連串的失敗累積而成的，要從做中學，即便過程中會不斷的失敗，也要不斷的嘗試，真正走進場域中，深刻體會後再實踐想法；這是設計的本質，也是教育的本質。

簡：我是技職體系出身，學習很制式，被訓練成只要一拿到平、立面圖和材質、風格等資料，就要很快的畫出施工圖，雖然能和業界幾乎無縫接軌，卻難逃思維僵化的窘境；而現在則因為教改的關係，學生擁有獨立、多元化的思考能力，但技術也沒有過往扎實，甚至忽略了基地分析的重要，認為那只會讓設計綁手綁腳。

「扎實基礎」和「創意思考」之間，應該是要取得平衡的，因此我都會要求學生，在談論任何議題前，一定要先做基地分析，因為設計最基本、最重要的關鍵，是要解決空間的問題，若是不明白案子的人文、自然、動線等條件，又怎麼能真的去執行工程？

（圖）李主任認為，現在的大學生的挑戰比以往大，工法和材質也越來越多，還要學會多種繪圖軟體、剪接影片提案，因此致力於讓業師進入校園，並大力推廣產學界課程。圖為李主任與系上學生合影（上），以及參與產學界課程諮詢會議的留影（下）。

Ｑ：李主任與業界合作，讓學生在就學期間便擁有實習機會；簡設計師則有感於學界與業界脫節，因此決定回歸校園提供專業的實務經驗。想請問兩位，您們期望的設計教育應具備哪些要素？又該如何達成？面對如此多變的設計環境，是否可請兩位結合自身的專業與經驗，給有志投身設計界的年輕學子一段建言？

李：我們系所的目標是「畢業即戰力」，完整的從繪圖、設計分析等基礎訓練，最後昇華為「說故事」的能力，讓他們在畢業展能呈現四年所學；為讓學生了解設計圈的生態，也讓我們掌握業界趨勢，調整未來的教學方向，系上有三分之二的老師，都是開業設計師，而我們也會在學生升上大四時，提供至少兩個月的實習機會，因為實戰的氛圍，能讓人在短時間內學到最多。

簡：我剛開業時，公司內有一位大三的工讀生，負責整理建材室，很願意用心學習，並主動提問，因此一年後，他比許多設計師都熟知材料與廠商，現在也成為團隊中最優秀的設計師之一。透過這次無心插柳的經驗，我了解到，要讓學生在現代多變的環境，達到學、業界無縫接軌，在學期間就要把握時間、機會，到業界實習打工。

當學生到事務所實習時，除了訓練他們更專業、實用的知識外，我也會提醒他們，雖然工作很有趣，但也不能忘記自己是學生的本分，學業和畢業展都要顧好，只要有學分被當就扣薪水；另外，態度的培養也很重要，設計師走在潮流尖端，會認識相當多的名品，如何熟練掌握高端設計，又不在奢華的世界中迷失本心？就是永遠記得要正向思考，並學會溝通、尊重團隊夥伴。

李：同意簡設計師所說，與其去訓練學生的手上功夫，不如培養他們願意學習、磨練的態度；至於打工實習，我給同學的建議是，要學會將你在學校習得的知識，應用在工作上，不一定要去設計事務所，建材商、房屋仲介等相關產業也很好，室內設計的出路不需要被侷限，而我們校方，也會盡量提供和多元產業密切接觸的機會。

中國科技大學室內設計系 李東明 主任與 簡兆芝室內設計 簡兆芝 主持設計師 在這次的跨界對談中，皆提及「實習」的重要性，且認為扎實技術、靈活創意與團隊合作精神，能共同組成設計師的專業涵養，同時也是因應各式挑戰的關鍵能力。面對產業與教育的變遷改革，兩位不僅持續精進自身，亦不斷為教育注入心血與活力，讓人不禁期待設計界，在未來更加百花齊放的絢爛風景。

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