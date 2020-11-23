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美國ID雜誌中文版 廖韋強浪潮橫掃「封面人物」殿堂！

聯合新聞網 / OPEN Design
▲廖總監透過直播連線的方式，一同與現場多位優秀的設計師，參與這場設計界的年度盛事。
▲廖總監透過直播連線的方式，一同與現場多位優秀的設計師，參與這場設計界的年度盛事。

【本文部分圖、文取自《Interior Design》中文版官方微信／OPEN編輯部撰寫】

2020年11月16日，由Interior Design China（北京亞視鳳凰傳媒）主辦的2020-2021“中國室內設計年度封面人物”頒獎活動在中國建築學會室內設計分會第三十屆（東莞 | 佛山）-印象東莞 · 設計師之夜隆重揭曉。與此同時，2020“設計師信賴的十大品牌”、2020“中國室內設計新力量·年度封面菁英人物”也在本次活動上揭曉。

2020-2021“中國室內設計年度封面人物”，由Interior Design China（北京亞視鳳凰傳媒）主辦的，該獎項每年頒發一次，到今年已進入第16屆，它長期受到設計師們的關注與支持，並已成為行業經典項目。能夠入選“中國室內設計年度封面人物”，對設計師來說不僅是一份至高榮譽，更賦予了堅實的社會責任感。

廖韋強總監

擅長翻玩空間中的層次，及光影轉折，每次的作品總隨著「優雅難尋，美學盛開」的演繹方式，綻放於眾人面前；從事室內設計超過30餘年的他，於工作、生活實踐家中流連，並從屢獲多個國際大獎的作品裡，印證自己獨特的靈魂魅力。

時常受邀擔任兩岸四地的學術論壇演講嘉賓、更在廣州設計週舉辦的直播演講，與設計迷來場線上的美學饗宴，親力親為的貢獻自身的經驗與專業，最終獲頒「2020-2021中國室內設計年度封面人物」！

執行長 陳渼蓁 Michelle Chen；設計總監 廖韋強 John Liao

設計總監介紹

廖韋強 John Liao：唐林建築室內設計總監，從事室內設計超過30餘年，同時也是生活實踐家、極限運動家，熱愛廚藝、藝術繪畫、鐵雕與帆船運動，認為生活是瘋狂的創作展演，兼具藝術家的真摯情懷與卓然品味，透過作品展現與國際對話的宏觀企圖。

曾多次獲得德國iF Design Award、紅點設計大獎、義大利A'Design Award、英國London Design、AIA紐約設計大獎、新加坡Singapore Interior Design Awards、TID Award等多國設計大獎。

公司簡介

唐林建築室內設計成立於 1995年，以住宅設計、獨棟住宅、新建築設計、商業空間之建築及室內設計為主，曾榮獲數十項國際設計大獎，透過量身打造的空間規劃，細膩的施作工法，為您提供最貼近人心的空間設計。

設計理念

「優雅難尋，美學盛開。」我們認為設計來自於生活，將居住者所期待、嚮往的生活型態，與設計巧妙融合，讓空間成為生活態度的延伸，結合現代美學，成就品味與質感兼具的空間樣貌，與業主共同開啟人與空間的對話，優雅呈現大宅氣韻，完美詮釋家的意義。

代表作品《濱邊之屋》

坐落於湖濱水上的濱邊之屋，建築機能——以享受自由自在的生活場域為主，建築精神——可回溯至業主孩童時期的情境之夢，建築樣貌——則是放大「生活」為主題，強調好建築來自滿足生活步調與所需，以人與生活為本，建築與空間為孕育之體。

空間景觀充分應用邊界模糊手法，以大片玻璃帷幕為內外表皮，借景戶外多重自然景貌入室，使內外分界交融，空間視覺亦無形延伸消弭界線。

基地建構外觀呈現略為交錯大L字型，建築以曲面滾邊包覆樣貌落地，呼應曲面於迴廊頂部開有圓弧孔洞如鑿壁，光影自間灑落亦呈圓呼應。

想知道更多唐林設計作品，可至「唐林官網」查詢。

OPEN Design 動能開啟傳媒

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灰調氣韻漫流室 共編廓落沐光屋

透過低飽和度灰色的採用，佐以鮮明色彩，形塑居家的沉著舒適感，在成就低調氣韻的同時，創造豐富的設計感，使得屋中不乏令人眼睛為之一亮之處；除此之外，詠絮設計 在異材質的使用上，亦有所劃設追求，綜合用料細節以及房屋基調的設定，灰調氤氳的室內，石材以及各式軟裝共織而成氣派的實品屋景緻。

淺嚐漫照橫流光影 細品典雅家居場景

本案設計重點為精緻的硬、軟裝工藝，以及多元材質的拼接、搭配技巧；另外，愛丽設計A’LUX Design 李翊菲 設計總監 為滿足居家環境的舒適感，於公、私領域皆引入大量的外部自然光源，結合室內的造型燈飾，形成多變的光影線條，共同營造舒適放鬆的情境氛圍，最終呈現如精品飯店般高雅細膩，又飽含業主個性品味的居住空間。

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本案設計重點為精緻的硬、軟裝工藝，以及多元材質的拼接、搭配技巧；另外，愛丽設計A’LUX Design 李翊菲 設計總監 為滿足居家環境的舒適感，於公、私領域皆引入大量的外部自然光源，結合室內的造型燈飾，形成多變的光影線條，共同營造舒適放鬆的情境氛圍，最終呈現如精品飯店般高雅細膩，又飽含業主個性品味的居住空間。

名品音響 X 室內設計：空間與視聽的美學交響

身處快節奏的現代高壓社會，人們愈來愈重視生活享受，然而在不深入了解自身的情況下，盲目的物質追求，並無法真正填補心靈層面的空虛。這次OPEN團隊特別邀請到紘樂名品總經理 林浩 與 格綸設計 虞國綸 設計總監 一同分享，如何藉由還原「視聽」與「情感」的真實感受，去富足空間美學機能，同時也使人心進一步昇華，從與過去截然不同的角度，為大家重新詮釋「高端精緻」的意涵。

⼤氣筆潤墨⾊雲煙 沈穩家宅遙寄閒適

本案為實品屋，詠絮設計 在不減機能的前提下，破除公領域的隔閡，選以線條簡潔的軟裝，將天地的廣闊意象融入其中；各區塊順應使用者進行色調安排，並使用低明度的灰色為基底，令整體呈現沉靜溫潤氛圍；實木貼皮、皮革裱布、大理石等用料，以質樸木石紋理豐富空間層次，並與場域中的深淺墨色交織，形成一幅雲霧繚繞的山水畫，成為令人嚮往的安穩宅邸。

傳承空間哲理 暢談生活美學！

《腕錶生活雜誌》創刊迄今已有15年歷史，是大中華區最具影響力的專業鐘錶媒體，由於讀者多為教育程度較高的群眾，雜誌內容深入淺出、精闢且富深刻洞見，對於鐘錶之於品味生活、精緻藝術的刻劃，更有動人論述。 唐林建築室內設計 執行長陳渼蓁， 近日接受《腕錶生活雜誌》專訪， 與母親郭玉蘭女士及女兒Jennifer， 在醇厚美酒和尊貴名錶的相伴下， 以母親的正向影響力開啟對話序幕， 侃侃而談關於生活美學、傳承與空間規劃的關係。

設計狂⼩姐的⼀⽇狂想曲

談及一日的生活，舒杰設計創辦人暨設計總監 陳琬婷 分享自己從早晨醒來，到獨處時分，以及對工作的體悟及態度。一日之內，能夠伸觸她的內心世界和專業的一面；從設計狂小姐的字句言語間，深切感受她細膩地感受生活周遭，延伸至對人生方向充滿智慧的感悟，而這樣的體認，也反映於她為業主著想的設計之上。

塑造永恆空間 繼往開來的美學傳承團隊

從南台灣發跡，詠絮室內設計團隊 至今已創立三十年，主張不分階層的工作模式，重視每位設計師的專業，讓團隊成員皆能盡情的發揮所長；不論是古典、現代或美式風格皆完美消化，並重新詮釋、發展出「詠絮」獨樹一幟的裝修特色。如此豐富的業界經歷，以及特殊的分工方式，讓人不禁對詠絮團隊充滿好奇，而本次他們也大方接受採訪，為我們揭開品牌背後的設計心法與故事！

撚柔冷暖氣息 紳士韻味盈盈

若說場域中的主角是居者，那麼軟裝則有重要的靈魂加乘效果。本次 御見設計 御尊 與 Eliz Furniture艾立思國際家飾 攜手合作，以沉穩的灰階木石材料，搭配柔和的特色家具飾品，呈現商務感十足的氛圍，也帶入諧趣活潑調性，打造一處格局、色彩等方面階達平衡的個性宅《GENTLE 紳士的品格》。

暖心豪邸設計秘辛 帶領日常走進高端

透過專屬的設計手法，豐聚設計 李羽芝、黃翊峰總監 將日常「家」的定義帶入作品，替業主打造華美卻不過度張揚的場域，同時讓他們回家隨即享受品質生活；本次專訪由黃總監帶領我們，一起揭開「暖心豪邸設計秘辛」！

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