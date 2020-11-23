美國ID雜誌中文版 廖韋強浪潮橫掃「封面人物」殿堂！

【本文部分圖、文取自《Interior Design》中文版官方微信／OPEN編輯部撰寫】

2020年11月16日，由Interior Design China（北京亞視鳳凰傳媒）主辦的2020-2021“中國室內設計年度封面人物”頒獎活動在中國建築學會室內設計分會第三十屆（東莞 | 佛山）-印象東莞 · 設計師之夜隆重揭曉。與此同時，2020“設計師信賴的十大品牌”、2020“中國室內設計新力量·年度封面菁英人物”也在本次活動上揭曉。

2020-2021“中國室內設計年度封面人物”，由Interior Design China（北京亞視鳳凰傳媒）主辦的，該獎項每年頒發一次，到今年已進入第16屆，它長期受到設計師們的關注與支持，並已成為行業經典項目。能夠入選“中國室內設計年度封面人物”，對設計師來說不僅是一份至高榮譽，更賦予了堅實的社會責任感。

廖韋強總監

擅長翻玩空間中的層次，及光影轉折，每次的作品總隨著「優雅難尋，美學盛開」的演繹方式，綻放於眾人面前；從事室內設計超過30餘年的他，於工作、生活實踐家中流連，並從屢獲多個國際大獎的作品裡，印證自己獨特的靈魂魅力。

時常受邀擔任兩岸四地的學術論壇演講嘉賓、更在廣州設計週舉辦的直播演講，與設計迷來場線上的美學饗宴，親力親為的貢獻自身的經驗與專業，最終獲頒「2020-2021中國室內設計年度封面人物」！

執行長 陳渼蓁 Michelle Chen；設計總監 廖韋強 John Liao

設計總監介紹

廖韋強 John Liao：唐林建築室內設計總監，從事室內設計超過30餘年，同時也是生活實踐家、極限運動家，熱愛廚藝、藝術繪畫、鐵雕與帆船運動，認為生活是瘋狂的創作展演，兼具藝術家的真摯情懷與卓然品味，透過作品展現與國際對話的宏觀企圖。

曾多次獲得德國iF Design Award、紅點設計大獎、義大利A'Design Award、英國London Design、AIA紐約設計大獎、新加坡Singapore Interior Design Awards、TID Award等多國設計大獎。

公司簡介

唐林建築室內設計成立於 1995年，以住宅設計、獨棟住宅、新建築設計、商業空間之建築及室內設計為主，曾榮獲數十項國際設計大獎，透過量身打造的空間規劃，細膩的施作工法，為您提供最貼近人心的空間設計。

設計理念

「優雅難尋，美學盛開。」我們認為設計來自於生活，將居住者所期待、嚮往的生活型態，與設計巧妙融合，讓空間成為生活態度的延伸，結合現代美學，成就品味與質感兼具的空間樣貌，與業主共同開啟人與空間的對話，優雅呈現大宅氣韻，完美詮釋家的意義。

代表作品《濱邊之屋》

坐落於湖濱水上的濱邊之屋，建築機能——以享受自由自在的生活場域為主，建築精神——可回溯至業主孩童時期的情境之夢，建築樣貌——則是放大「生活」為主題，強調好建築來自滿足生活步調與所需，以人與生活為本，建築與空間為孕育之體。

空間景觀充分應用邊界模糊手法，以大片玻璃帷幕為內外表皮，借景戶外多重自然景貌入室，使內外分界交融，空間視覺亦無形延伸消弭界線。

基地建構外觀呈現略為交錯大L字型，建築以曲面滾邊包覆樣貌落地，呼應曲面於迴廊頂部開有圓弧孔洞如鑿壁，光影自間灑落亦呈圓呼應。

想知道更多唐林設計作品，可至「唐林官網」查詢。

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