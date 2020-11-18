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美國ID雜誌中文版 簡兆芝台灣唯一女性封面人物！

聯合新聞網 / OPEN Design

【本文部分圖、文取自《Interior Design》中文版官方微信／OPEN編輯部撰寫】

2020年11月16日，由Interior Design China（北京亞視鳳凰傳媒）主辦的2020-2021“中國室內設計年度封面人物”頒獎活動在中國建築學會室內設計分會第三十屆（東莞 | 佛山）-印象東莞 · 設計師之夜隆重揭曉。與此同時，2020“設計師信賴的十大品牌”、2020“中國室內設計新力量·年度封面菁英人物”也在本次活動上揭曉。

2020-2021“中國室內設計年度封面人物”，由Interior Design China（北京亞視鳳凰傳媒）主辦的，該獎項每年頒發一次，到今年已進入第16屆，它長期受到設計師們的關注與支持，並已成為行業經典項目。能夠入選“中國室內設計年度封面人物”，對設計師來說不僅是一份至高榮譽，更賦予了堅實的社會責任感。

▲簡兆芝主持設計師因疫情原因，未能親臨現場獲頒榮耀，但透過影片連線的方式，仍可以感受到她的喜悅的心情。
▲簡兆芝主持設計師因疫情原因，未能親臨現場獲頒榮耀，但透過影片連線的方式，仍可以感受到她的喜悅的心情。

簡兆芝室內設計 簡兆芝 主持設計師 擅長轉譯空間場域、平衡與「人」的關係，並在商空、住宅中呈現本質的靈魂，而精彩之作也屢獲國際大獎肯定，在今年疫情打亂生活節奏之下，仍然獲得包括德國German Design Award、法國 NOVUM DESIGN AWARD、美國 MUSE Design Awards等重大獎項，卓越的實力有目共睹。

除了透過國際大獎的認肯之外，擁有建築與室內深厚底蘊的簡主持設計師，也致力於教育界，除了在「北京清大環藝設計學院」擔任座上賓授課，傾囊相授自己的專業，也是多所設計院校的講師，希望將所學的功力傳授給後輩。如此為設計行業及社會的發展，貢獻自己力量的心境下，獲頒「中國室內設計年度封面人物」，實為當之無愧！

設計理念

順應空間場域的自然特性、使用者的活動狀況、構造方式而決定其空間設計定位；希望從其空間視覺上表現出內外張力的互動，及空間質量與色彩的平衡，將空間呈現出互相交錯及延伸之特性；可融合出使用者與其空間之個人化獨特空間氛圍，希望揚棄僵化的空間區分之邊際線，運用簡潔創新的手法，來定義空間本身的生命力，脫繭出傳統空間界線定義的束縛；不遵守傳統對稱設計的手法，端視使用者需求及平衡設計之手法來呈現空間效果。

獲獎紀錄

2020 法國 MAISON＆OBJET Design Award《墨藝藏金》入圍

2020 美國 MUSE Design Awards《墨藝藏金》《磐石雅居》金獎

2020 中國 金外灘獎《Deloitte Taiwan》最佳辦公空間 優秀獎

2019-2020 地產設計大獎．中國《Deloitte Taiwan》優秀獎

2020 法國 NOVUM DESIGN AWARD《磐石雅居》銀獎

2020 德國 German Design Award《Deloitte Taiwan》Winner

2019 中國 金堂獎《Deloitte Taiwan》入圍作品

2019 英國 Outstanding Property Award London《Deloitte Taiwan》Winner

2019 英國 Outstanding Property Award London《幽岸岩光》Winner

2019 美國 International Design Awards《幽岸岩光》Honorable Mention

2019 美國 Muse Design Award《幽岸岩光》金獎

2019 義大利 A' Design Award and Competition《Deloitte Taiwan》銀獎

2019 杜拜 DUBAI Competition《Deloitte Taiwan》《幽岸岩光》雙銀獎

2019 中國 M+高端室內設計大賽《幽岸岩光》年度影響力TOP100

2019 中國 亞太室內設計精英邀請賽《Deloitte Taiwan》大獎《幽岸岩光》榮譽提名獎

2019 美國《interior Design》中文版 1989-2019 全國百名優秀室內建築師

2019 台灣 華人金創獎《Deloitte Taiwan》優良作品《幽岸岩光》入圍作品

2019 美國 SPARK Spaces Design Awards《Deloitte Taiwan》Finalist

代表作品《Deloitte Taiwan》

▲設計師以品牌名稱結尾的綠點（Green Dot）發想空間概念，於場域中置入許多「圓」的意象，進而帶出圓滿、包容的品牌態度。如曲水彎折的多層次綠簾接續現身，表現出寧靜襯底的動態感受，並承托出空間的核心角色，成為辦公場域的最佳妝點。
▲設計師以品牌名稱結尾的綠點（Green Dot）發想空間概念，於場域中置入許多「圓」的意象，進而帶出圓滿、包容的品牌態度。如曲水彎折的多層次綠簾接續現身，表現出寧靜襯底的動態感受，並承托出空間的核心角色，成為辦公場域的最佳妝點。

▲由地坪至立面，採用大自然的色彩及物件象徵，讓清新氣息沁入腦海；此外植生牆吸取濕氣、調節空氣的顯著效用，亦兼顧了實際機能，徹底翻轉印象中枯燥的工作氛圍。
▲由地坪至立面，採用大自然的色彩及物件象徵，讓清新氣息沁入腦海；此外植生牆吸取濕氣、調節空氣的顯著效用，亦兼顧了實際機能，徹底翻轉印象中枯燥的工作氛圍。

▲員工餐區轉化直述「綠」的設計手法，以一顆全木質的「主樹」為中心，向上鋪展出雲朵般的高低層序；盞盞看似隨性垂吊的復古燈具，加之四面開窗所透入的溫暖採光，交織出咖啡廳般的放鬆氛圍。
▲員工餐區轉化直述「綠」的設計手法，以一顆全木質的「主樹」為中心，向上鋪展出雲朵般的高低層序；盞盞看似隨性垂吊的復古燈具，加之四面開窗所透入的溫暖採光，交織出咖啡廳般的放鬆氛圍。

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灰調氣韻漫流室 共編廓落沐光屋

透過低飽和度灰色的採用，佐以鮮明色彩，形塑居家的沉著舒適感，在成就低調氣韻的同時，創造豐富的設計感，使得屋中不乏令人眼睛為之一亮之處；除此之外，詠絮設計 在異材質的使用上，亦有所劃設追求，綜合用料細節以及房屋基調的設定，灰調氤氳的室內，石材以及各式軟裝共織而成氣派的實品屋景緻。

淺嚐漫照橫流光影 細品典雅家居場景

本案設計重點為精緻的硬、軟裝工藝，以及多元材質的拼接、搭配技巧；另外，愛丽設計A’LUX Design 李翊菲 設計總監 為滿足居家環境的舒適感，於公、私領域皆引入大量的外部自然光源，結合室內的造型燈飾，形成多變的光影線條，共同營造舒適放鬆的情境氛圍，最終呈現如精品飯店般高雅細膩，又飽含業主個性品味的居住空間。

淺嚐漫照橫流光影 細品典雅家居場景

本案設計重點為精緻的硬、軟裝工藝，以及多元材質的拼接、搭配技巧；另外，愛丽設計A’LUX Design 李翊菲 設計總監 為滿足居家環境的舒適感，於公、私領域皆引入大量的外部自然光源，結合室內的造型燈飾，形成多變的光影線條，共同營造舒適放鬆的情境氛圍，最終呈現如精品飯店般高雅細膩，又飽含業主個性品味的居住空間。

名品音響 X 室內設計：空間與視聽的美學交響

身處快節奏的現代高壓社會，人們愈來愈重視生活享受，然而在不深入了解自身的情況下，盲目的物質追求，並無法真正填補心靈層面的空虛。這次OPEN團隊特別邀請到紘樂名品總經理 林浩 與 格綸設計 虞國綸 設計總監 一同分享，如何藉由還原「視聽」與「情感」的真實感受，去富足空間美學機能，同時也使人心進一步昇華，從與過去截然不同的角度，為大家重新詮釋「高端精緻」的意涵。

⼤氣筆潤墨⾊雲煙 沈穩家宅遙寄閒適

本案為實品屋，詠絮設計 在不減機能的前提下，破除公領域的隔閡，選以線條簡潔的軟裝，將天地的廣闊意象融入其中；各區塊順應使用者進行色調安排，並使用低明度的灰色為基底，令整體呈現沉靜溫潤氛圍；實木貼皮、皮革裱布、大理石等用料，以質樸木石紋理豐富空間層次，並與場域中的深淺墨色交織，形成一幅雲霧繚繞的山水畫，成為令人嚮往的安穩宅邸。

傳承空間哲理 暢談生活美學！

《腕錶生活雜誌》創刊迄今已有15年歷史，是大中華區最具影響力的專業鐘錶媒體，由於讀者多為教育程度較高的群眾，雜誌內容深入淺出、精闢且富深刻洞見，對於鐘錶之於品味生活、精緻藝術的刻劃，更有動人論述。 唐林建築室內設計 執行長陳渼蓁， 近日接受《腕錶生活雜誌》專訪， 與母親郭玉蘭女士及女兒Jennifer， 在醇厚美酒和尊貴名錶的相伴下， 以母親的正向影響力開啟對話序幕， 侃侃而談關於生活美學、傳承與空間規劃的關係。

設計狂⼩姐的⼀⽇狂想曲

談及一日的生活，舒杰設計創辦人暨設計總監 陳琬婷 分享自己從早晨醒來，到獨處時分，以及對工作的體悟及態度。一日之內，能夠伸觸她的內心世界和專業的一面；從設計狂小姐的字句言語間，深切感受她細膩地感受生活周遭，延伸至對人生方向充滿智慧的感悟，而這樣的體認，也反映於她為業主著想的設計之上。

塑造永恆空間 繼往開來的美學傳承團隊

從南台灣發跡，詠絮室內設計團隊 至今已創立三十年，主張不分階層的工作模式，重視每位設計師的專業，讓團隊成員皆能盡情的發揮所長；不論是古典、現代或美式風格皆完美消化，並重新詮釋、發展出「詠絮」獨樹一幟的裝修特色。如此豐富的業界經歷，以及特殊的分工方式，讓人不禁對詠絮團隊充滿好奇，而本次他們也大方接受採訪，為我們揭開品牌背後的設計心法與故事！

撚柔冷暖氣息 紳士韻味盈盈

若說場域中的主角是居者，那麼軟裝則有重要的靈魂加乘效果。本次 御見設計 御尊 與 Eliz Furniture艾立思國際家飾 攜手合作，以沉穩的灰階木石材料，搭配柔和的特色家具飾品，呈現商務感十足的氛圍，也帶入諧趣活潑調性，打造一處格局、色彩等方面階達平衡的個性宅《GENTLE 紳士的品格》。

暖心豪邸設計秘辛 帶領日常走進高端

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不動產 X 室內設計：品牌創辦人的設計心願景

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