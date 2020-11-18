美國ID雜誌中文版 簡兆芝台灣唯一女性封面人物！

【本文部分圖、文取自《Interior Design》中文版官方微信／OPEN編輯部撰寫】

2020年11月16日，由Interior Design China（北京亞視鳳凰傳媒）主辦的2020-2021“中國室內設計年度封面人物”頒獎活動在中國建築學會室內設計分會第三十屆（東莞 | 佛山）-印象東莞 · 設計師之夜隆重揭曉。與此同時，2020“設計師信賴的十大品牌”、2020“中國室內設計新力量·年度封面菁英人物”也在本次活動上揭曉。

2020-2021“中國室內設計年度封面人物”，由Interior Design China（北京亞視鳳凰傳媒）主辦的，該獎項每年頒發一次，到今年已進入第16屆，它長期受到設計師們的關注與支持，並已成為行業經典項目。能夠入選“中國室內設計年度封面人物”，對設計師來說不僅是一份至高榮譽，更賦予了堅實的社會責任感。

▲簡兆芝主持設計師因疫情原因，未能親臨現場獲頒榮耀，但透過影片連線的方式，仍可以感受到她的喜悅的心情。

簡兆芝室內設計 簡兆芝 主持設計師 擅長轉譯空間場域、平衡與「人」的關係，並在商空、住宅中呈現本質的靈魂，而精彩之作也屢獲國際大獎肯定，在今年疫情打亂生活節奏之下，仍然獲得包括德國German Design Award、法國 NOVUM DESIGN AWARD、美國 MUSE Design Awards等重大獎項，卓越的實力有目共睹。

除了透過國際大獎的認肯之外，擁有建築與室內深厚底蘊的簡主持設計師，也致力於教育界，除了在「北京清大環藝設計學院」擔任座上賓授課，傾囊相授自己的專業，也是多所設計院校的講師，希望將所學的功力傳授給後輩。如此為設計行業及社會的發展，貢獻自己力量的心境下，獲頒「中國室內設計年度封面人物」，實為當之無愧！

設計理念

順應空間場域的自然特性、使用者的活動狀況、構造方式而決定其空間設計定位；希望從其空間視覺上表現出內外張力的互動，及空間質量與色彩的平衡，將空間呈現出互相交錯及延伸之特性；可融合出使用者與其空間之個人化獨特空間氛圍，希望揚棄僵化的空間區分之邊際線，運用簡潔創新的手法，來定義空間本身的生命力，脫繭出傳統空間界線定義的束縛；不遵守傳統對稱設計的手法，端視使用者需求及平衡設計之手法來呈現空間效果。

獲獎紀錄

2020 法國 MAISON＆OBJET Design Award《墨藝藏金》入圍

2020 美國 MUSE Design Awards《墨藝藏金》《磐石雅居》金獎

2020 中國 金外灘獎《Deloitte Taiwan》最佳辦公空間 優秀獎

2019-2020 地產設計大獎．中國《Deloitte Taiwan》優秀獎

2020 法國 NOVUM DESIGN AWARD《磐石雅居》銀獎

2020 德國 German Design Award《Deloitte Taiwan》Winner

2019 中國 金堂獎《Deloitte Taiwan》入圍作品

2019 英國 Outstanding Property Award London《Deloitte Taiwan》Winner

2019 英國 Outstanding Property Award London《幽岸岩光》Winner

2019 美國 International Design Awards《幽岸岩光》Honorable Mention

2019 美國 Muse Design Award《幽岸岩光》金獎

2019 義大利 A' Design Award and Competition《Deloitte Taiwan》銀獎

2019 杜拜 DUBAI Competition《Deloitte Taiwan》《幽岸岩光》雙銀獎

2019 中國 M+高端室內設計大賽《幽岸岩光》年度影響力TOP100

2019 中國 亞太室內設計精英邀請賽《Deloitte Taiwan》大獎《幽岸岩光》榮譽提名獎

2019 美國《interior Design》中文版 1989-2019 全國百名優秀室內建築師

2019 台灣 華人金創獎《Deloitte Taiwan》優良作品《幽岸岩光》入圍作品

2019 美國 SPARK Spaces Design Awards《Deloitte Taiwan》Finalist

代表作品《Deloitte Taiwan》

▲設計師以品牌名稱結尾的綠點（Green Dot）發想空間概念，於場域中置入許多「圓」的意象，進而帶出圓滿、包容的品牌態度。如曲水彎折的多層次綠簾接續現身，表現出寧靜襯底的動態感受，並承托出空間的核心角色，成為辦公場域的最佳妝點。

▲由地坪至立面，採用大自然的色彩及物件象徵，讓清新氣息沁入腦海；此外植生牆吸取濕氣、調節空氣的顯著效用，亦兼顧了實際機能，徹底翻轉印象中枯燥的工作氛圍。

▲員工餐區轉化直述「綠」的設計手法，以一顆全木質的「主樹」為中心，向上鋪展出雲朵般的高低層序；盞盞看似隨性垂吊的復古燈具，加之四面開窗所透入的溫暖採光，交織出咖啡廳般的放鬆氛圍。

OPEN Design 動能開啟傳媒