名品音響 X 室內設計：空間與視聽的美學交響

【本文由OPEN編輯部撰寫】

身處快節奏的現代高壓社會，人們愈來愈重視生活享受，然而在不深入了解自身的情況下，盲目的物質追求，並無法真正填補心靈層面的空虛。這次OPEN團隊特別邀請到紘樂名品總經理 林浩 與 格綸設計 虞國綸 設計總監 一同分享，如何藉由還原「視聽」與「情感」的真實感受，去富足空間美學機能，同時也使人心進一步昇華，從與過去截然不同的角度，為大家重新詮釋「高端精緻」的意涵。

紘樂名品 總經理 林浩

紘樂名品代理國際高端的視聽娛樂系統，產品本身結合性能音質與經典設計，滿足精緻生活之餘，更整合人性直覺，設立簡易控制介面，讓任何年齡層的用戶都可以輕鬆使用。林浩總經理作為公司代表，二十年來專注本業，重視代理品牌的歷史文化意涵，將尖端科技融入業主期望的室內設計美學，讓產品成為空間中安靜低調，卻又注入靈魂的最佳配角。

格綸設計 虞國綸 設計總監

虞國綸設計總監擅長以反璞歸真的綠意，展現空間生命力，拉近大自然與現代生活的距離，近年來他持續精進自身的設計創想，挑戰空間的無限可能，歷來獲得《美國設計雜誌中文版》年度封面人物、iF設計大獎等多方肯定！工作之餘，他從不吝惜分享從業經驗，主張「每個人都可以培養專屬的美學DNA」，來往兩岸四地的精彩演說，深深引響著眾多設計愛好者，因此被稱作「空間靈魂教父」。

（以下對話，林浩總經理簡稱林，虞國綸設計總監簡稱虞。）

（圖）紘樂名品主張，空間的主角是生活與室內設計風格，而音響系統作為配角，應安靜低調的融入周圍美學。

Ｑ：林總經理認為「視聽娛樂是精緻生活的精神糧食」，而虞總監也主張「比起具象空間，更重視意象感受」，以設計減法概念打造頂級住宅；想請問在兩位心目中，「精緻生活」或「頂級住宅」需具備哪些要素？您們又是如何使用抽象的「視聽娛樂」與「意象設計」，塑造或增添居家生活的「精緻感」？

林：越是身處資訊爆炸的時代，就越需要安穩的精神，居家空間作為生活的一部分，不能只停留在表面的精緻裝修。我十分贊同「音樂可以幫助心靈沉澱」的說法，如果能不受場域及時間限制，盡情享受最「真實還原」的視聽體驗，人的情感流露也會更加「真實」，進而觸發全新的生活體會與態度，甚至有動力去創造更大的人生成就。因此我們為住宅帶來優質的視聽硬體設備，同時在軟體上與時俱進，運用近年來快速發展的互聯網與雲端大數據，讓產品使用更符合人性需求。

虞：誠如林總經理所說，這是一個資訊發達的時代，大家的美學概念也因此越來越充足，傳統的過度裝修，已慢慢被設計消費市場淘汰，要提供業主所謂「頂級精緻」的生活感受，必須從心靈層面引導。我的作品大多是住宅，從情感的角度來看，不論外在世界如何風風雨雨的變遷，人們總是要「回家」，每個家庭也都有自己最珍貴的凝聚核心，因此在設計、定位每個場域時，要相當注重家人互動與情感維繫的機能。

當然，透過音樂、藝術等方式，也能讓家庭更凝聚、歡樂，也更有內涵，今天很榮幸能和林總經理對談，一起探討如何以精緻音樂提升空間氛圍，並幫助沉靜日常中的繁雜情緒。

（圖）格綸設計作品《鎏金水岸》，為傳承三代的家宅，虞總監將自然風光引為屋景，作為澆灌抖擻精神的最佳良方，每當觀者遊走其中，便能深刻感受刻入每分細節的祝福寄語。

Ｑ：林總經理代理的音響品牌多來自歐洲，在將其引進兩岸四地時，是否曾因文化與生活習慣的差異，而遇到產品推廣的特殊狀況？您又是如何應對？另外也想請教虞總監，您曾說過自己的目標願景是「將台灣的設計發揚光大」，想請問您認為台灣設計之於其他地區，有何特殊之處？台灣原有的生活文化或傳統，又是如何影響您的設計？

林：亞洲本身少有音響文化，消費者往往不是很理解這個領域，而且近二十年進入大數據時代，我們引進的德國、丹麥音響，也跟著這股潮流改變硬、軟體模式，但我們會遇到許多「發燒友」，為了讓音響有更好的音質，而局部性的換線、換零件，這種方式並不適用於紘樂的代理產品。碰上不一樣的消費觀念時，我們會適當拿捏說話技巧，努力溝通，並以專業實力證明自己，取得客戶信任。

虞：林總經理在前一題曾提及「真實」一詞，「真」不論在何種領域，都是最難能可貴的價值。台灣的優勢是擁有「溫暖的人情」，此一精神也反應在文化與生活表現上，要學會抓住這個核心優勢，藉由設計將其「真實」呈現。

亞洲地區的經濟正在起飛，多元又大量的新興產品令人目不暇給，我時時刻刻提醒自己，要靜下心，去細細體會生活與設計的「真」，除掉多餘的綴飾，並提煉精華成為具有生命力的空間靈魂。我常將這個概念分享給其他設計師，希望大家都能了解、發揮台灣的獨特優勢，不被世界潮流的洪水猛獸淹沒。

（圖）破除原有空間結構的限制，紘樂名品門市以優質的音響性能，以及人性化的智能系統，讓用戶來到現場，隨即擁有震撼體驗。

Ｑ：林總經理主張「要讓產品融入業主期望的室內設計美學」，而虞總監從事設計時，也總是在細心了解業主的生活習慣與需求後，為其打造最合適的居住空間。想請問二位，是如何完成每次與客戶間的良好互動，進而創造驚喜？是否有印象深刻的故事分享？

林：空間也是音響的一部分，紘樂會透過智能系統，分析音響的安裝環境，調整聲道以最合宜的方式播放。我們沒把門市展廳做成音樂廳，而是在比一般住宅更嚴苛的條件下檢驗產品，讓用戶知道，自己在家還會獲得更多驚喜。

分享一個有趣的真實案例。有位客戶是知名董事長，主張家裡不需要娛樂，甚至在客廳設置一面3x3的電視牆，和各地主管開視訊會議。經過多次溝通說服後，終於同意拆除這個沒有溫度的「戰情中心」，改裝優質視聽系統，現在他退休了，每天都與家人悠閒享受著這些設備，也很開心的和我們說，幸好當初做了這個決定。

虞：對我來說，不論預算多少的住宅，都是家庭；業主不論社會位階高低，都有家人。設計工作是為不同生活圈的家庭，具體呈現他們「家的核心」，要仔細觀察每位業主在乎的美感，讓空間展現他們人格的特殊性。每個人對「價值」的認定不同，我有一位客戶，買水果時精打細算，卻會毫不猶豫的買下幾百萬的音箱，而在遵循這些價值觀從事設計之外，我也會適度引導思考，填補對方的認知缺口，讓居家環境更圓滿，家人互動也更有幸福感。

（圖）樂於分享設計經驗與美學觀點的虞總監，曾以「美學DNA」為主題，至北京清華大學演講，從生活品味及藝術視角切入，啟發設計者們跳脫單一角度的思維模式。

Ｑ：林總經理在選擇代理的品牌時，十分注重產品的「永恆價值」與「經典美學」；虞總監則主張，每個人都有自己的「美學DNA」，重視「設計品味」的養成。請問兩位平時是如何培養、訓練自己的美感？若要以一句話表達自身的美學概念，您們會如何形容？

林：美是「形隨機能」，再加上不受時間打擾的雋永價值，這是我們在選擇代理產品時的原則。我會時時刻刻觀察事物細節，例如建築、空間的比例，看到產品的第一眼感受等等，並在過程中獲得尋找「美」的樂趣，久而久之也就訓練出美感判斷的能力。雖然自己從事的不是藝術產業，但出於個人興趣的「美感訓練」，卻能幫助公司，在日後藉由兼顧美感的高性能產品，和設計互相輔助，產生更多元、寬廣的美學視野。

虞：廣泛觀察生活細節的確是關鍵，再額外補充一點，就是「挑剔的眼光」。我從小學畫，繪畫訓練的不僅是美感，還包含了性格，需要透過反覆練習，去抓住線條、顏色與比例搭配的美，並在過程中逐步磨練獨到的技術與眼光。

如果要用一句話來形容美，我會借用羅丹大師的「生活中不是沒有美，而是缺少發現美的眼睛」，不一定要到美術館，如果你心中有自己認定的美，自然就能夠看到它。我們去歐洲旅遊時，常發現路人的穿著重點不在流行與否，而在展現個人品味，相較之下，亞洲在這塊領域的表現比較薄弱，我認為若想改變現狀，必須從教育領域廣泛扎根，「美感訓練」會經群聚影響，產生更強大的渲染力量。

（圖）林總經理笑稱，自己引進的產品有個外號是「Happy couple product 快樂佳偶產品」，能同時滿足一對伴侶對外型、性能效果的追求，達成最好的體驗和Happy Ending。圖為紘樂代理十多年的丹麥音響品牌Artcoustic。

Ｑ：虞總監認為「設計的概念與靈魂無法被複製」，作品總是充滿生命力，因此被稱作「空間靈魂教父」；林總經理於公司理念中，也提到「要忠於自己的靈魂」，堅持產品「完美的性能效果，極簡的經典美學，永續的使用體驗」，並保有安裝空間的風格完整性。因此想請教二位，認為自己、使用者與空間，三者的靈魂是如何互相牽引、啟發？

林：「靈魂」是比較抽象的形容，它代表著產品timeless design的概念：音響是空間中的配角，因此在外型上不用第一眼就很驚豔，但它低調的美感韻味，卻需經得起時間考驗，系統操作也要方便、人性化。為了達到這些成果，真的累積了相當多經驗與心血，而我們也會持續扮演啟發者的角色，透過示範與引導，讓原本對音響專業不熟悉的消費者，去思考「這樣的視聽系統可以為生活增添何種色彩」？進而提高、甚至改變眾人的生活品質與型態。

虞：從操作空間的角度來看，「靈魂」是情感、生活、環境等等的綜合感受。而在這個經濟起飛、大家盲目追求物質的時代，靈魂在品牌迷思與精緻外觀中消失了。因此我會以旁觀角度，幫助業主找回「真」，也就是「自我」和「本我」，探討他們的習慣、精神與價值觀，將最具代表性的部分放大。這種說法可能太過抽象，但在設計時，我一向不作太多理論陳述，重點是讓人與空間的特質相互吻合，如同客製化的訂製服裝，價值在於符合個人氣質，而非名貴質料。

（圖）虞總監強調「自然從來都不用離家這麼遠」，其作《酌綠院落》便是極為經典的範例，他以通透景深、情感動線、自然交融等設計手法，搭配無毒建材與智能科技，涵養出一座人與自然親密共存的新生命宅邸。

Ｑ：藉此難得的交流機會，想請虞總監與林總經理試想，若是沒有業主委託，完全依照您們各自的專業與美學觀點，二位會如何聯手打造一處「理想居家空間」？又會想賦予他怎麼樣的靈魂？

虞：我會讓聲音、環境等等的一切，都還原「真」的狀態。把無用的設計拿掉，讓人、空間與自然結合，在這個環境中找回美學的雋永，以及情感的純粹。林總經理的產品會帶來優質視聽饗宴，提升整體精神生活，那我就融入陽光和綠意，讓人更加放鬆。如此一來，空間就不需要複雜的結構或手法，但美學的力道和概念，卻會更加強烈有力。

林：只說抽象概念的話，我的要求很簡單，那就是「給我一個IP，我可以給你全世界」。網路破除了時空上的限制，而紘樂的視聽設備，則能還原網路串流音樂的「現場感」，帶來「真」的感動；虞總監於空間盡情發揮的創意和美學，我們的系統也能完美接收、應對，並做出最合宜的調整。更具體的設計，會針對平面圖進一步構想，例如該在哪個區域安置這些設備？可不可以讓家中有間與院線同步的電影院？越想就越覺得有趣，這大概也是我一直在這個產業努力的動力之一吧！

（圖）STEINWAY的產品RoomPerfect™ 「無需考慮空間大小」與「利用3D技術測量、優化聲音表現」等特性，和紘樂追尋的產業願景不謀而合。圖為林總經理分別與STEINWAY音響創辦人Peter Lyndorf（上），以及韓國總代理（下）的合影。

Ｑ：靈魂經過時間與經歷的淬煉，會不斷進化成長，虞總監與林總經理，皆投入專業領域二十餘年，想請二位分享業界生涯中，最具啟發性的成長經歷或轉捩點，以及支持自己這一路走來的信念。

林：我原先在銷售家具，有天老闆突然說：「我們要來賣音響了！」當下很錯愕，卻也被型錄上外型漂亮的音響驚豔，因此憑著一股傻勁開疆闢土，也在市場上完成了一些階段性的突破。而隨著時間與經驗的累積，我開始思考，在美麗的外表下，音響系統是不是也應回歸「功能本質」？尋尋覓覓後，終於找到Artcoustic與STEINWAY兩個品牌，它們應證了追尋「美感與機能兼備」的可能性，這對我而言是十分重要的轉折。每個產品都是支撐我們堅持下去的動力，為了讓「藝術聲學」的理念發揚光大，紘樂與這些品牌會持續相互扶持、努力。

虞：對我來說，成長和轉折從來不會突然發生，過去二十多年來，我不斷的打掉重練、心得檢討，才逐漸「磨」出現在的思考角度與想法。

會走上設計這條路的人，多少都具備好奇、挑剔與反骨的人格特質，我當然遇過創作瓶頸，也會產生情緒反思和自我撻伐，但是這些挫折，也改變不了性格與設計間的相互引力。辛苦的過程會帶來甜蜜結果，成就一件事的高度圓滿質量，是最快樂的收穫，也是迎接下一個挑戰的動力。

基於多年來的細膩觀察，紘樂名品總經理 林浩 與 格綸設計 虞國綸 設計總監，皆經深刻反思後，針對現代社會提出新穎的觀點與構想，並努力將其具體實踐。在這次的跨界對談中，兩位將視聽及空間的可能性帶至精神層次，為我們拓展思考的廣度與深度，埋下美學的智慧種子。期待林總經理與虞總監，在未來也能持續以專業揮灑無限創意，讓住宅與人心空間，皆擁有獨一無二的雋永靈魂！

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