傳承空間哲理 暢談生活美學！

【本文取自《腕錶生活雜誌》第84期、WatchViews：腕錶生活，OPEN編輯部整理】

《腕錶生活雜誌》創刊迄今已有15年歷史，是大中華區最具影響力的專業鐘錶媒體，由於讀者多為教育程度較高的群眾，雜誌內容深入淺出、精闢且富深刻洞見，對於鐘錶之於品味生活、精緻藝術的刻劃，更有動人論述。

唐林建築室內設計 執行長陳渼蓁，近日接受《腕錶生活雜誌》專訪，與母親郭玉蘭女士及女兒Jennifer，在醇厚美酒和尊貴名錶的相伴下，以母親的正向影響力開啟對話序幕，侃侃而談關於生活美學、傳承與空間規劃的關係。

（圖）陳渼蓁執行長的母親郭玉蘭女士年輕時的樣子。

薪火相傳 優雅綻放

「正好像一瓶真正的陳年好酒，在上一代的醞釀中培育出美好的下一代。」誠如雜誌所述，母親樂觀的生活態度、獨立自主的環境，使得陳渼蓁執行長擁有正向、積極的力量，在數字起伏與心理壓力皆極大的金融業中闖出屬於自己的一片天；「長輩給我們最好的禮物就在道德，在人生智慧上的傳承，我想這個是最重要的。」她說。

另一方面，陳執行長更講求所謂「斷、捨、離」的減法生活，身為建築室內設計公司的執行長，她非常清楚一個好的空間並不是讓東西塞滿，是要「適用」——適合居住在裡面的人使用；這也是為什麼唐林設計要根據顧客的家庭成員互動，設計出屬於每個人的私領域，同時充分運用動線，讓彼此能夠更親密地在公領域交流。

（圖）陳執行長收藏多年的兩款百達翡麗Ref.4934，可藉由按把快調的兩地時間功能，使她想起從小與母親分隔兩地的回憶。

（圖）收藏15年的Ref. 4936G，搭載百達翡麗於錶壇首創的年曆功能，複雜的機械工藝加上雋永的面盤格局與配色，令陳執行長讚嘆不已。

（圖）無論在釀造或是瓶身的打造上都下足功夫，路易十三可說是以時間打磨的藝術。

留白美學 見證非凡

自我消融、慾望控制，就好像適當的空間規劃，是一種留白的美，如今的陳執行長，更加清楚物質在生活中扮演的角色，「美不是只有外在的美，

外在的美其實是一種表象，所有漂亮的東西都會過去，人會老，房子也會老。重點是你怎麼樣把它內化，變成一個可以流傳下去的東西。」

在訪談過程中，陳渼蓁執行長不時有感而發。「流行當然非常重要，但是經典才能夠雋永，因為它經歷了時間的淬煉。」人稱「干邑之王」的路易十三，以及她手腕上的「錶王」百達翡麗，便是其中的非凡驗證。

「我們何其幸運，才能夠去品飲到這樣的酒、欣賞這樣的工藝。」陳渼蓁執行長感嘆著路易十三的得來不易，也端詳著腕上的百達翡麗，感動於微小零件在小小錶殼中建構出的光陰藝術，而其雅緻的配色，以及精密計算下於錶盤融入各種時間訊息的黃金比例，更讓充分體會空間規劃是多麽重要的她，讚嘆不已。

訪談尾聲，聆聽陳執行長娓娓訴說百年釀造酒品、工藝腕錶的難得與動人，我們彷彿能從光陰的縫隙中窺探，看見母女三人笑靨下的美德、智慧傳承，更藉由翻閱唐林設計十多年前的作品，發現其中百看不膩的經典性。鑑賞美的能力可以用很多方式培養，而透過家庭的渲染，精心打造空間規劃的環境之下，即使不強加教育，這些抽象卻實在的人生理念，仍細細珍藏並傳遞於三人心中。

想知道更多唐林設計作品，可至「唐林官網」查詢。

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