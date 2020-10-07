設計狂⼩姐的⼀⽇狂想曲

【本文由OPEN編輯部撰寫】

談及一日的生活， 舒杰設計創辦人暨設計總監 陳琬婷 分享自己從早晨醒來，到獨處時分，以及對工作的體悟及態度。一日之內，能夠伸觸她的內心世界和專業的一面；從設計狂小姐的字句言語間，深切感受她細膩地感受生活周遭，延伸至對人生方向充滿智慧的感悟，而這樣的體認，也反映於她為業主著想的設計之上。

洗滌心靈迎接挑戰 相互勉勵砥礪前行

晨醒拉開一天的序幕，Debby總監首先從敷臉開始，接著手沖咖啡，在悠悠的咖啡香中，打開CNN，又或是聽著中國古典純音樂，讓自己內外心靈皆呈現絕佳的狀態。而作為團隊的創辦人與設計總監，既要設計亦需管理，因此她將工作內容分為管理50、設計50的各半比例，視每日不同的行程為自我挑戰，以蓬勃朝氣迎接工作。

除了與設計師同仁進行專案會議之外，總監也會不時前往查究showroom與新穎的建材，「如此一來，有天碰到契合的客人，就能即時給予相應的協助。」團隊上，她盡所能提供資源給同仁們，比如訂購義大利雜誌、台灣兩廳院的節目表等內容，抑或是教育訓練，持續拓寬整個團隊的視野 。

不只在資源上傾囊相授，總監和同僚也不時相互勉勵，「近日我常探討設計及服務的本質與厚度；忘記過去作品跟得過的獎項很重要，這樣方可從中領會更多。」她進一步解釋，這幾年累積奠定的歷練顯露無遺，「對我而言，忘卻過去等同於自我修煉，當你沉緬於昔日的豐功偉績，只會阻礙自身茁壯。因此我時常和同仁互相借鏡鼓勵，提醒著彼此要專注眼前。」

靈感蛻自無形律動 自身節奏共鳴美學

午間時光不過俄頃，但總監的行程仍舊多采多姿。「在放鬆的時間中，我享受寫作、寫詩與散文，或去沒有人的舞蹈教室跳舞。」對於藝術與她之間的連結，總監有著特殊的解讀，「生活是一種無形的律動，這與喜愛的舞蹈殊途同歸。生活隨著朝夕起伏錯落，舞蹈依著快慢節奏起承轉合。」不論是生活、舞蹈還是設計，都應找到專屬自己的節奏。

而節奏之間，則可以相互疊加，總監常藉由動態的事物，感應當下的氣場與現象「靈感是偏向抽象的，很多無形的美能量是互相牽繫的，身為設計師的我，尤其喜歡透過即興的舞蹈，去感受設計本質與能量，從這樣的舞蹈，可以讓頭腦與心在一個非常放鬆的狀態，並共鳴出獨特的靈感想法。」

體會人生細水長流 知識智慧相得益彰

正午過後，Debby總監繼續投入於工作中，正如十幾年來的設計歲月，毫不鬆懈。談起創業至今的心態轉變，總監覺得自己從一位略顯天真的設計師，變成一個思維較成熟的女性，在接觸過形形色色的人事物後，慢慢領會細水長流之於設計行業的重要性。

不輕言論理，積累了多年的經驗後，總監曾謙和的應邀前往校園分享閱歷。面對年紀較小的高中生，她以輕鬆的方式道出經年見聞，「他們還小，在室內設計的道上蹣跚學步，所以我想讓他們思考這是不是他們想要的路，除了令他們知道這是在做什麼之外，還有這行的願景。」

分享之後，學生獲益良多，而Debby總監亦有所省思，「我一直認為知識是無窮無盡的學習，但經過在業界及生活的歷練後，我體悟到淬煉心智及智慧更是另外一個層次的修煉，要不斷努力。」她認為，知識和智慧兩者相輔相成，有時候智慧甚至比知識更艱困，「因此，懂得靜下、放下一切塵囂，並去創造時間學習是很重要的。」

去蕪存菁沈澱心靈 至善心念傳遞周遭

Debby總監平日減去不必要的工作交際，專注於服務好手邊的客人，不論是工作及生活上，也將時間留給家人及向長輩請益。業精於勤，她堅信不論是管理還是設計層面，唯有不斷充實，才能於夢想的路上持續邁進。

一日的尾聲將臨，是時候讓活躍的心靈沈澱下來。只要一有空，總監保持著研讀或誦念金剛經，使自己以慧心處理身邊的人事物，也提醒自己大愛的重要。她特意提起金剛經內的「善護念」，意指要以行動維護至善的心念，「擁有至善的心靈極為重要，許多事物起步得慢，但卻是並行的，不單在工作上，任何事都應追求細水長流及平衡。」多年悟出的哲理，隨著她不疾不徐的語速，悠然流露。

這樣的感悟，也豐潤了Debby總監的藝術美學，當這些哲思內化到一定程度時，她想表達的意念，便自然而然顯露於作品當中，也正是這樣的自我修煉，使客戶能感受到舒杰設計的獨到之處。

「人生很迷人，因為你可以每天去修正並精進自己，可以追求生命達到更好的層次。」從 舒杰設計創辦人暨設計總監 陳琬婷 一天的行程中，我們可以了解到總監不論何時，都能發現不同事物美好的一面，並內化成自身能量，進而轉換成獨特的設計語彙。就像舒杰的作品，每一個元素都是獨特的，但當所有符號連串時，就會成為分外和諧的動人篇章。

公司設計理念

舒杰室內裝修設計成立於 2013 年, 由陳琬婷 (Debby Chen),創辦人暨設計總監帶領團隊以專業且多元化的商業及住宅項目, 為國際企業公司及私人屋主提供專業空間美學諮詢及建築室內設.計與工程服務. 同時與葉永騰(Jay Yeh), 工程執行總監,合作下完成多元設計暨工程案項目。

在成立多年間, 舒杰設計服務過日商, 美商等國際公司辦公室; 餐飲為新加坡商米其林一星餐飲;六星級店精品店; 及各個私人客戶居所; 包含建設公司實品,樣品屋及接待中心的設計及工程，短短時間, 朝向不斷前進及突破公司的框架,將更好的設計空間提供給在地台灣客戶。

國際獎項也持續 5 年時間獲獎, 包括 2018 新加玻室內設計協會SIDS ; 2019 義大利 A+ Design Bronze ; 2019 美國Architecture Master Prize(AMP) ; 2020 德國 German Design Award(GDA); 2020 IPA 英國國際地產產獎等，其創作過程追求精進與提升, 讓設計及工藝層次與先進跳脫框架, 並持續關注環境綠建材議題與應用。

一如創立時的初衷,透過 ” 聆聽客戶想法” 去思考,分析及規劃該基地可以發揮的最大效益與優勢, 讓務實面與風格美學工藝可以達到全方面整合，除了專業團隊的建築及室內設計背景, 公司也積極培育活力、創新、合作、和靈活的文化人才為目標, 讓設計, 服務及項目品質可以在團隊的合作下最優化,我們認為的“設計風格理念” 是完成並超越客戶期待的空間場域,去創造 “人,生活與靈魂” 的空間哲學。

“材料室”是設計的天堂, “基地”是美學工藝落實的舞台, 我們希望同時回歸根本--落實整合 “務實,機能與美學的設計” 來充分發揮空間工藝, 並透過服務項目與業主來提倡環保建材及環境保護的目標，為台灣及環境美學設計盡一份力量, 放眼國際, 回饋於客戶及社會,對於室內建築的使用空間給予更多的意義。

精選獲獎記錄

2020 法國NDA2020 (Novum Design Award) (紅色天鵝絨) 銀獎

2020 台灣TAID 卓越50‧跨越50‧再造50 (雅品深萃)卓越成就獎

2020 IPA 英國國際房地產獎（International Property Awards） Winner

2020 英國Design & Build Awards 台灣最佳創新設計與施工

2020 德國German Design Award (GDA) 《金迷風尚》國際最佳優秀建築獎

2019 美國 Architecture Master Prize《FLIR Taipei office》榮譽提名

2019 英國 London International Creative Competition《迷漾巴黎》榮譽提名獎

2019 義大利 A’Design Award《迷漾巴黎》、《金迷風尚》銅獎

2019 中國 2018-2019地產設計大獎 室內設計類《金迷風尚》優秀獎

2019 新加坡 新加坡室內設計大獎SIDA 住宅（板房）類 《迷漾巴黎》榮譽提名獎

2018 法國 INNODESIGN《迷漾巴黎》、《金迷風尚》、《FLIR Taipei office》入圍

2017 中國 金外灘《法式金典》最佳陳設藝術獎（優秀）

2016 中國APDC AWARDS 亞太室內設計菁英邀請賽《台北品然居》、《當代東方》榮譽獎

2016 新加坡 新加坡室內設計協會SIDS《巴黎都會》年度榮譽獎

2015 中國 金堂獎 JINTANG PRIZE《柔雅新古典》年度優秀公寓住宅設計

2015 英國 WIN（World Interior News）Awards Residential Development Category：Parisian Elegance《巴黎都會》入選

OPEN Design 動能開啟傳媒