塑造永恆空間 繼往開來的美學傳承團隊

【本文由OPEN編輯部撰寫】

從南台灣發跡，詠絮室內設計團隊 至今已創立三十年，主張不分階層的工作模式，重視每位設計師的專業，讓團隊成員皆能盡情的發揮所長；不論是古典、現代或美式風格皆完美消化，並重新詮釋、發展出「詠絮」獨樹一幟的裝修特色。如此豐富的業界經歷，以及特殊的分工方式，讓人不禁對詠絮團隊充滿好奇，而本次他們也大方接受採訪，為我們揭開品牌背後的設計心法與故事！

（圖）詠絮設計作品《泝流光》

走過創業維艱 站穩品牌腳步

詠絮團隊創建時，正是台灣建商蓬勃發展的1980年代，品牌創辦人張瓈文總監回憶，當時雖然接待中心與實品屋的案源眾多，但創業過程依舊艱辛，自己時常睡在工地，也因身為女性、年紀又較輕，與工程師傅溝通時，要更仔細的琢磨應對，並需經過長時間合作，才能培養和對方的信任與默契。

一路走來，張總監憑著對設計的熱忱熬過辛苦，為詠絮在設計圈打下堅實的基礎。當初她將品牌命名為「詠絮」，便是藉「詠絮之才」的典故，期許自己能一展設計長才；而品牌名的諧音「永續」，也代表希望能將品牌的理念與堅持，永續的傳承下去。

（圖）詠絮設計作品《靚境》

塑造永恆空間 玩轉風格巧思

「設計『家』的時後，需要將空間的時間線性拉長看待；形塑符合時代、卻又不會隨時間淘汰的風格，是我們努力的目標。」詠絮以此為團隊共識。作品多為居家空間的他們，在經手一般業主委託的住宅時，會以「實用」為基礎，運用設計的加減法進行美感演繹；至於與建商合作裝潢的實品屋，則需具備觀賞性與驚奇感，因此會在建案本身的條件允許下，讓設計師們盡情發揮靈感。

以詠絮打造的五層樓透天住宅《靚境》為例，由於建商業主全然的授權與信任，設計團隊結合各區域的空間性質與窗外造景，大膽的讓裝潢美學隨樓層轉換而變化，呈現「一層一景」的特殊混搭畫面；於此同時，又秉持「創造寬闊空間感」與「豐富空間紋理」的設計核心理念，完美收束各式風格，讓作品充滿驚喜變化，卻又不至混亂失序。

（圖）詠絮設計作品《源昇大傳WH3》

凝練獨特美學 培育多元人才

有感於現代人緊湊的生活節奏，詠絮團隊在形塑居家環境時，總是以「舒緩精神」為宗旨，讓空間與材質皆以最自然的姿態展現，進而生成品牌獨具的「霧感」特色：大量留白的硬軟裝配置、溫和的木質與清水模建材，加上灰調與莫蘭迪色系，於無形中幫助屋主釋放情緒壓力。除此之外，詠絮也不忘活用精湛的「異材質拼接技巧」，如《源昇大傳WH3》中嵌入的木質元素，讓牆面生長出「樹型」藝術裝置，為一貫低調素雅的作品，注入令人眼前一亮的驚喜。

而探索這些靈感與風格的形成，能發現其皆因詠絮十分重視團隊中，每位設計師的思路構成與空間感受。為培養設計多樣性與質感敏銳度，公司內部有大量的雜誌書籍，提供設計師們閱讀，進而吸收轉化為自身特色；此外，團隊也鼓勵員工們記錄下生活、旅遊中發現的美好創意，再加上「不分階層」的工作模式，放寬了同事間自我表達的顧忌與限制，因此從建築外觀至裝飾擺設，大家總是十分樂於分享討論，而多元的創意發想，往往便在笑談間油然而生。

（圖）詠絮設計作品《晨煙暮靄》

探索設計奧義 傳承理想使命

詠絮團隊主張，事情在反覆實作下，會對它產生愈來愈深刻的理解，以「理解」為基礎，再加上「不斷的探索」，要發展出多樣變化就不致困難。在漫長的三十年中，詠絮對「設計」的探索從來不曾怠慢，從早期的古典美學，到如今的現代簡約，團隊風格不斷演化，手法也更臻圓滿成熟，完美結合業主喜愛的概念與生活型態，訂作出最合適的空間樣貌。

談及未來展望，詠絮將「傳承」作為目標，期望以多年累積的知識與經驗，持續培養優秀設計師，延續品牌獨特的設計理念，同時也凝聚眾人創意，讓團隊能更完善的服務多元業主，也讓詠絮能真正「永續」發展成長。

回顧 詠絮室內設計團隊 的分享，於業界耕耘多年的他們，仍然保持創業時兢兢業業的初心，不斷的精進設計手法，調整工作心態與模式，維持與時俱進的靈活狀態；同時充分尊重每位設計師的風格特色，更重視人才培育，為設計領域不斷注入新血與創意。期待詠絮團隊在未來三十年，甚或更久遠的時空中，仍歷久彌新，持續為我們呈現更多元豐富的美感空間！

OPEN Design 動能開啟傳媒