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56年的回憶！老字號「青葉台菜」10月25日停業

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撚柔冷暖氣息 紳士韻味盈盈

聯合新聞網 / OPEN Design

【本文由OPEN編輯部撰寫】

若說場域中的主角是居者，那麼軟裝則有重要的靈魂加乘效果。本次 御見設計 御尊 與 Eliz Furniture艾立思國際家飾 攜手合作，以沉穩的灰階木石材料，搭配柔和的特色家具飾品，呈現商務感十足的氛圍，也帶入諧趣活潑調性，打造一處格局、色彩等方面階達平衡的個性宅《GENTLE 紳士的品格》

（圖）踏入玄關，目光頓時被乳白懸空收納櫃吸引，其與地面之間的懸空區域，將視覺感受延伸至電視牆，使公領域一覽無遺，而櫃體前緣以弧形倒角配置，增添場域柔和的細膩氛圍。
（圖）踏入玄關，目光頓時被乳白懸空收納櫃吸引，其與地面之間的懸空區域，將視覺感受延伸至電視牆，使公領域一覽無遺，而櫃體前緣以弧形倒角配置，增添場域柔和的細膩氛圍。

（圖）電視牆在黑色中帶有金屬色系大理石，於凹凸線條木材，以及板岩石英磚地板的搭配下，流瀉出一派自然風景，而在旁的優柔大地色系的窗簾，則映襯出硬軟材質中的不同體會。
（圖）電視牆在黑色中帶有金屬色系大理石，於凹凸線條木材，以及板岩石英磚地板的搭配下，流瀉出一派自然風景，而在旁的優柔大地色系的窗簾，則映襯出硬軟材質中的不同體會。

客廳——悠靜沉色 平衡調性

通透的公領域，以溫冷調性劃分客、餐廚區，地坪在亮灰板岩石英磚的鋪陳下，不僅帶出大自然的紋理，和灰色調的花紋地毯、巧克力色皮革沙發，也碰撞出異材質的融合質感，予以該區宛若高級飯店的沉穩商務感。中央茶几使用與艾立思合作配置的正方形沙發，其取代正規模式，在有來客時能隨意當作座位使用，兼具機能性，也簡化一般繁複的生活習慣，使得嘉賓能與居者和樂倘佯其中。

餐廚——中性視覺 冷白清新

開放式的餐廚區，不同於公領域的低調沉穩，以雪白圓形小葉片吊燈，成為全室的冷白體感開端，綿延出效能與實用兼具的白煙色桌椅、賽麗石中島；而在廚房的黑紋白底大理石牆，於貌似流水般的的引領下，使得一家人陷入空間的柔軟氣息，聚餐時刻充滿歡聲笑語。

書房——藝術瀏覽 漸層隱室

行經走廊，腳步被木作架高的書房吸引駐足，半透明的茶玻配以紋理玻璃貼膜，在低程度遮蔽的視感中，連結公領域的流通；室內的幾何畫作，使目光從外部穿透後，依稀能見於其中大塊分割的形態，充盈場域藝術氣氛於場域之中。

（圖）開啟臥室門，入目所見的深棕木櫃，除了軟化轉折處，也避免視野經過走廊時，一眼望見空間盡頭，成為多機能用途的端景櫃。
（圖）開啟臥室門，入目所見的深棕木櫃，除了軟化轉折處，也避免視野經過走廊時，一眼望見空間盡頭，成為多機能用途的端景櫃。

臥室——曠然頤風 肆意流轉

私領域延續整體的冷調感受，立面以仿清水模礦石塗料，銜接一旁的實木紋感，將大自然石、木材帶入空間；場域充斥粗獷及細緻氣息的同時，搭配藕色皮革包覆的床頭，將衝突的美感圍繞一室。床鋪旁的深咖圓弧邊几，以份量感低的裸空造型，增添廣闊的空間感。

孝親房、男孩房——歡快色蘊 異材碰撞

孝親房以莫蘭迪粉帶領空間的溫潤氣質，立面的金屬圓鏡，則流露業主想呈現的尊貴精緻感。男孩房運用莫蘭迪綠牆面搭配木材，並調和不同型態的異材質，碰撞整體架構，增添休憩場域的居家休閒感；溫煦的隱藏式嵌燈，以大範圍方式照亮桌面，設計巧思令學齡孩童，能於舒適自在氛圍下閱讀。

御見設計 御尊 為業主打造歸家享受高品質的空間，而 Eliz Furniture艾立思國際家飾 則提供適宜精準的家具、家飾，兩者雙乘加給整體場域的冷暖新感觸；從剛硬融合優柔，搭配多樣化風格，形塑一處賞心悅目的宅邸。

OPEN Design 動能開啟傳媒

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