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暖心豪邸設計秘辛 帶領日常走進高端

聯合新聞網 / OPEN Design
（圖）豐聚作品《觀雲》。
（圖）豐聚作品《觀雲》。

【本文由OPEN編輯部撰寫】

透過專屬的設計手法，豐聚設計 李羽芝、黃翊峰總監 將日常「家」的定義帶入作品，替業主打造華美卻不過度張揚的場域，同時讓他們回家隨即享受品質生活；本次專訪由黃總監帶領我們，一起揭開「暖心豪邸設計秘辛」！

家的樣貌 保持初心

談及「家」的定義，這對於黃總監來說，如同設計理念中「回家，轉動鑰匙打開門的期待」，就是看到餐桌上熱騰的飯菜般，那樣簡單。且不論是打造暖心的豪邸，抑或是平易近人的家宅，他都希望每個人回到家能感到舒適，這是對「家」一詞的想法，同時也是豐聚始終如一的設計主軸。

而從豐聚設計的宅邸中，可以見到很多貼近人心的「實用性」設計，由於總監覺得回家一定要是舒服的，因此會自己走進案場，並想像親身使用此空間時「方便與不便」的狀況，以利之後能作調整；他說，這樣才更能貼近使用者的心聲！

（圖）李羽芝、黃翊峰總監於此前的訪談，展現兩人極佳的默契。
（圖）李羽芝、黃翊峰總監於此前的訪談，展現兩人極佳的默契。

一貫堅持 呈現完美

僅管選擇豐聚的業主身份不盡相同，但是黃總監認為，每個人對家的感受沒有什麼差別」，所謂的「差別」在於空間選擇，呈現的模樣不同而已，最終仍要回歸身在其中時，擁有的舒適自在。此外，他也提到與高端客戶談合作時的情況，「我們所給予的想法與設計初衷一直都沒有改變；而比起其他業主想要的『CP值』，他們對於房子內的硬軟裝，更是堅持要『耐用』與『有保存的價值』，其餘沒有什麼不同。」

至於合作洽談過程，黃總監緩緩說道，除了會先了解業主的生活習慣，以及對未來的輪廓，同時也希望對方對空間是有想法的，如果沒有特別的想法，自己則會慢慢引導對方，「從玄關開始到整體空間，在每個區塊做引導，讓業主比較有進一步的概念。」他強調，基本面談完之後，再去了解預算、動線及實用性等基本問題，最後才是軟裝與材質、色彩的運用，「我們想要給予使人歸心似箭的家宅空間。」

（圖）豐聚作品《台北大直-鄭公館》。
（圖）豐聚作品《台北大直-鄭公館》。

（圖）豐聚作品《惠宇仰德》。
（圖）豐聚作品《惠宇仰德》。

醇厚故事 深刻設計

提到近期最為印象深刻的案子時，黃總監馬上說出《台北大直-鄭公館》及《觀雲》兩個作品。他表示，《台北大直-鄭公館》的業主是一對夫妻，當初他們各別找了一些設計師，最後才發現豐聚是兩人的共同選擇；從夫妻倆決定結婚到孩子出生的人生旅程中，和豐聚總共配合過三次案例，並且全程都很尊重設計團隊的想法，呈現的整體設計也是他們喜歡的模樣，是讓人念念不忘的回憶。

而《觀雲》一案的業主，則是與豐聚設計有兩次的合作。黃總監說，在作品中，最特別的是業主想要一個沒有電視、又能聚集家人的場所，「因此我提議不要有電視牆，並將兩個區塊面向中間，使得彼此間有串連，家人間也能有互動；而間隔處配置的生活壁爐，以及天花板加入的隱藏投影布幕，更打造兼具溫暖、效能的空間。」

另外，話題來到打造貼近人心的空間時，黃總監想到在設計《惠宇仰德》一案時，因為業主喜歡一個人靜靜的聽音樂，因此他便在公領域規劃一處書房，「從窗戶外就能看到樹影的場域景色，雖然只是一個小角落，但卻是屋主最喜歡的生活景象，我想這樣就夠了。」

（圖）豐聚作品《元城一品苑》。
（圖）豐聚作品《元城一品苑》。

求新求異 本心恆定

當被問及未來想於設計上，做出什麼調整時，黃總監表示，關於設計的調整很難提前設想，因為生活型態一直在改變，自己會想要一直嘗試的新的東西，包括建材與設備，但對人及對家的感受本質不會變，因此未來會更強烈的把豐聚的設計理念傳達給客戶。他認為，家的空間本來就不是要富麗堂皇，要的是把家人聚集在一起後產生的溫度！

提到「一家人只要齊聚，就能產生溫暖」的話題時，黃總監又以《元城一品苑》補充說道，「每次在設計一個案子時，我們總會先問業主是否有想要加入有紀念性的東西。」

在《元城一品苑》的玄關可以看到，一個有歷史性的嵌入式的鑰匙櫃；這是業主老家的信箱盒，上面的文體為他的父親所寫，而配置在旁的掛燈，讓畫面彷彿來到夜晚的家門口，開門後就有美味的飯菜等著歸家的人。黃總監徐徐地說，「這是對於業主相當有記憶的事物，我們將此融合於案場中，而『家』本該就這麼溫暖！」

不論談及什麼話題，黃總監總將設計根本回歸「家的溫度」，使我們從其分享的大大小小作品中，了解到不論是小坪數抑或高級型態的宅邸，在「與人與設計」之間其實沒有異同。而 豐聚設計 李羽芝、黃翊峰總監 在其中的設計秘辛，也正如同理念中的「以人為本」，那樣地讓人幸福與自在；未來豐聚設計也會繼續以此信念，將美好的生活帶給業主。

設計總監介紹

設計總監 李羽芝

執行總監 黃翊峰

設計理念

用心完成每個屋主「回家，轉動鑰匙打開門的期待」。家的設計是以人為主軸，將居住者和家人所期待、嚮往的生活空間，與其生命中最熱愛的事物巧妙融合，讓居住空間成為生活態度的延伸，並精準且細膩地以美學形式呈現。因為用心傾聽，所以敢保證，我們提供超乎期待的美學設計體驗、嚴控品質的施工團隊、以及白紙黑字的完善售後服務。從細節到整體，讓空間與生活機能緊密結合，賦予空間嶄新的生命力和獨特性格。

精選獲獎紀錄

2020 美國 MUSE Design Award 最高榮譽鉑金獎

2020 美國 MUSE Design Award 金獎

2019 杜拜 DUBAI Competition 住宅空間類 優秀獎

2019 義大利 A’design Award室內設計獎 2銀1銅

2019 美國 IDA 國際設計獎 Honorable Mention

2019 中國 Idea-Top 艾特獎 優秀獎與入圍獎

2019 中國 國際空間設計大賽 銀獎

2018 法國 INNODESIGN PRIZE國際創新設計大獎

2018 中國 紅棉設計獎 室内設計獎

2016 英國 SBID國際設計大獎

2016 德國 Red Dot Award 紅點傳達設計獎

2012 台灣 TID Award居住空間 / 單層 入圍獎

OPEN Design 動能開啟傳媒

延伸閱讀

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