不動產 X 室內設計：品牌創辦人的設計心願景

【本文由OPEN編輯部撰寫】

生命的各個階段環環相扣，該以何種心境及姿態，帶著過去，走向未來，是每個人都必須面對的課題。這次，OPEN團隊很榮幸，邀請到諾締不動產創辦人兼執行長 林大喬與 舒杰設計創辦人暨設計總監 陳琬婷，一同分享於異鄉求學、工作的際遇，以及回台創業的心路歷程，探討「設計之於自己與社會的意義」，開啟一場充滿啟發性的人生經驗談！

諾締不動產 創辦人兼執行長 林大喬

林大喬執行長畢業於倫敦大學學院研究所，主修都市計畫、設計及經濟，有著超過19年的商用不動產經驗，先前曾陸續在仲量聯行台北公司、中國百腦匯及WeWork中國任職，除了豐富的領導以及企業銷售經驗，過去也曾主導興建佔地700坪的自用別墅，今年2月，懷抱期許為業主創造資產最佳價值的心，創立諾締不動產事業股份有限公司。

舒杰設計創辦人暨設計總監 陳琬婷

舒杰設計創辦人陳琬婷總監暨設計創意總監，具加拿大旅外留學工作經驗，專精於室內設計學習並畢業於建築系所。從事室內設計行業已超過16年，在台灣經營品牌多年的期間，奪得英國IPA地產大獎、美國Architecture Master Prize以及義大利A’Design Award等多項國際大獎，近期更榮獲台灣 TAID 新銳設計師，50週年卓越成就獎，替國家在國際勇闖新局的殊榮。

透過細膩的觀察與實踐手法，熟練的調度空間各色元素，創造兼具美學與機能的場所，不假人他之手，配置整體性家具及軟裝，來達到室內整體的一致性，也因這樣的獨特性，每每帶來令人驚艷且不同設計風格的作品。

（以下對話，林大喬執行長簡稱林，陳琬婷設計總監簡稱陳。）

（圖）林執行長表示，英國的教育和台灣不同的地方在於，學習的不是書本的內容，而是觀察、分析，以及解決問題的能力，學習這些能力可以讓你一生受用。

Ｑ：兩位皆具備國外留學及工作的經驗，想請問過往的這些經驗，如何影響您們回台後從事的工作方式與態度？

陳：從於加拿大研讀建築及室內設計，到後來回台灣工作，期間曾出差至上海及倫敦，也曾至羅馬尼亞工作半年，這些學經歷的充實，在不知不覺中，我投入室內設計業界也十六年了。其中最特別的經驗，是當年大學一畢業，就飛到歐洲，用大概一個月的時間，坐著巴士經過六個國家，帶著素描簿到處描繪各地建築，最感動的是曾畫下普利茲克建築獎得主的作品，以及我喜愛的法國教堂le corbusier Ronchamp Chapel，那趟旅程直到現在都歷歷在目。遊歷這些歷史悠久、文化豐富的國家，能幫助我在設計上不侷限自己，追求不同類型的項目和風格，服務更多元的客戶。

林：聽完陳總監的這趟素描之旅，發現這和我在英國所受到的教育很相近，都是學會「觀察」。這份透過觀察，分析並解決問題的能力，在之後的不動產工作中，能幫助客戶以更全面的角度進行規劃。

至於海外的工作經歷，則教會我把自己當作一張白紙，去理解、融入異國環境，例如在東京第一天剛下班，受同事邀請去公司樓下酒吧，本來以為喝完酒就回家了，同事卻說：「走吧，我們回去繼續上班！」這讓我學習到日本人對工作的認真態度，以及如何透過喝酒文化，認識日本同事輕鬆真實一面。在經過許多這類的文化衝擊後，終於逐漸摸索出如何和不同國籍的客戶相處，快速取得對方信任，並互相尊重。

（圖）舒杰設計作品《Office with Rhythm》，為木色氤氳中帶純粹氣息的辦公作品，結合企業形象與綠意的歡快場景，鎔鑄多元風格於一，展現陳總監運用空間元素的獨到與熟練。

Ｑ：兩位都是品牌創辦人，在品牌草創時，您們是否有印象深刻的經歷可以分享？而對於成立品牌一事，您們又有什麼甘苦談呢？

林：雖然有將近二十年的不動產經驗，但我才創業半年，還是「新手」，很容易帶入過去的工作態度——希望投入時間，成果就立竿見效。當前兩個月毫無收穫時，我內心特別著急，後來請教身邊成功創業的朋友，自己也研讀了不少相關書籍，才理解到創業非常需要時間和意志力，不能心急，後來便決定放慢腳步，做自己想做的事，公司營運才漸漸順利起來。

陳：創業一直都很辛苦，一開始是和兩位同事在地下室工作，曾經有業主團體在我遞名片時，意味深長的說：「你還有一條很長的路要走」；之後面試員工，我謙遜的和面試者聊天，對方卻不以為然的表示：「你這樣也想當老闆？」甚至同業也會在言語間，暗示我可能隨時會被淘汰。因此真的很慶幸，自己直到現在創業多年了，還是可以持續帶領著團隊，堅持我們的精神和原則，一路走到今天。

（圖）談及主導別墅規劃，林執行長笑著說，自己還是比較適合擔任「顧問」的角色，但也因為這次特殊的經驗，可以和客戶分享作為「使用者」的心得。

Ｑ：總監具備空間設計專業，而林執行長也有主導過別墅建設，在形塑空間乃至完成的過程中，您有何心路歷程？和入住者之間的互動，又帶給您何種感受或體悟？

林：由於過去二十年一直都是擔任顧問的角色，設計自用別墅對我來說，是一項自我挑戰。一開始滿腔熱血，甚至為此去紐約學習設計，但在實踐的過程中，夾在家人的意見裡生存，真的不容易，尤其我對自己的Dream house也有想法。經過這次特殊的經驗，能了解到「溝通」的重要，同時也發現設計的靈感，是來自open up your mind，接受外界刺激，讓家人都參與發想，再用自身專業協助，才能蓋出大家都喜歡的房子。

陳：和客戶溝通時，我不會直接詢問喜好和需求，而是先透過對談，更深層的了解彼此。一個空間從概念到工藝完成，大概要半年時間，期間我和團隊總是會把精神和感情全部投入，完成後交接房屋時，自己都有些不捨。而客戶們的鼓勵，更一直是我們堅持的動力，曾經有位太太和我說：「算命老師和我說過，二十年後我會有間漂亮的房子，現在我知道，原來就是這間！」真的很感謝客戶，願意給予這麼好的回饋。

（圖）陳總監在創作時，喜於將看似毫無關聯的事物重新組合碰撞，再轉化為個人詮釋的觀點，最終形塑出舒適與優雅並存的空間，舒杰設計的作品《雅品深萃》便是一例。

Ｑ：續上，設計一事又給您何種想法與啟發，您們於各自專業領域對設計的使命感又為何？

林：我在英國學的是都市計畫，因此常從這個角度來看待「設計」。空間的價值，是來自使用者的需求被滿足，在過去的不動產經驗中，看到許多業主因為 沒有良好的規劃定位，而造成資產閒置，因此我要透過給予資產合適的定位和規劃，幫助業主達到當初投資時的期待；良好的規劃，不僅可以吸引住戶、創造就業機會，還能帶動附近商機，幫助城市和社會的「永續發展」。

陳：從事設計工作這麼多年，除了心態更豁達外，我也開始思考，如何將所學回饋給社會？在每一次的作品中，我和團隊都希望不僅僅是打造場域，而是透過設計，帶給使用者特別的意義；另外，現在有許多專業人士研發的綠建材，雖然成本稍高，但對環保是有貢獻的，傳達這份知識給客戶，提供他們做建材選擇，也是我作為設計師的義務。

（圖）林執行長表示，規劃別墅設計時，許多靈感都來自家人間的互相啟發，因此深刻體會到「設計來自於人性」的真諦，以及多人一同發想創作的樂趣。

Ｑ：延伸上題，請問林執行長在主導別墅設計規劃時，是如何在使用者、設計師、施工廠商中扮演溝通角色？而總監和客戶方又會如何協調對空間的想法，以使雙方達成最佳共識、打造出理想場域？

林：在規劃別墅時，我是使用者、設計師、施工廠商的溝通橋樑，為了確保自己和家人的需求可以被滿足，要先站在使用者的角度，充分和家人溝通，了解他們的生活方式；接著上網搜集資訊，構思初步的設計想法後，再帶著這些想 法，和設計師及其他參與項目的專業工程人士溝通。希望透過這種方式，可以跳脫原有的設計框架，以更有創意的思維和作法，讓作品變得更好。

陳：平面圖是一切的基礎，我常以手稿的方式完成，除了可以快速呈現空間規劃，手稿的線條也比較富有生命，能讓業主更投入在案子中；而勘查場地時，我會在環顧四方後，閉上眼睛開始構想設計，接著告訴業主，自己看到了什麼，並結合他們的想法，互相切磋出更好的成果。從頭到尾，都是帶著理想、美學的漸進式溝通，而過程中最重要的，是要讓業主知道，我們會很用心的為他打造空間。

（圖）舒杰設計的經典作品《金迷風尚》，從細節處展現內斂的風華韻致，不僅為屋主勾勒出豐富的生活風采與團聚天地，更在國際間大放異彩，獲得多項設計大獎肯定。

Ｑ：兩位在過去皆有來往異鄉的各色工作經驗，請問這些歷程與您的人生觀，如何互相牽引？

林：我第一份工作做了十四年，期間常去不同國家出差、工作和居住，在累積了大量經驗後，毅然決然的辭職，回家建設別墅，挑戰自我，完成後又前往大陸工作，直到半年前才回台創業。這一連串的選擇過程，每次我都很感謝自己做了這個決定，人生只有一次，要勇敢的去追求自己所愛，因為只有全心投入做喜歡的事情，才能越做越好，發展自身優勢，不愧對自己這一生。

陳：不管是在海外的學經歷，或者是領獎，看到的人事物，接觸到的同行、前輩，都讓我發現自己的渺小，而人生觀也從過往的汲汲營營，到現在變得比較「活在當下」。這個態度，也和小時候的體操隊經驗有關；體操不是可以做一輩子的事業，在職涯時限到來前，該如何勇敢面對每天辛苦的訓練？這裡引用一位美國體操隊隊員的報導，分享給大家，也勉勵我自己：「你可以放棄，但不是今天。」記得給自己一個放鬆的空間，但從不真的放棄。

（圖）對談尾聲，林執行長與陳總監勉勵彼此，要帶著過去豐富的經歷與謙虛的心態，一同在創業之路走得更長、更遠。

Ｑ：最後，藉由豐富的職涯以及生命體會，在此階段，利用此次跨界對談機會，請您們對彼此分享一段話語或是建言。

陳：有天早上醒來，我突然發現人生很迷人，因為每一天都可以不斷的自我修正，沉靜後再提升。很開心能有這樣的感悟，這代表自己是以很正向的態度，去面對每天遇到的挑戰。我和林執行長的品牌，都還有很長遠的路要走，過去的經驗只是建立信心的基礎，人必須帶著謙虛的心境和姿態，不斷前進，舒杰團隊也盼求循序漸進，細水長流。

林：我覺得這是很棒的態度，Be confidently modest，自信的謙卑，這對每個人來說，都是很不容易的磨練。回應陳總監剛剛所說的話，我的分享只有很簡短的一句，就是“Do what you love, and continue to excel”。

曾經一同共事的諾締不動產創辦人兼執行長 林大喬，以及 舒杰設計創辦人暨設計總監 陳琬婷 透過這次跨界對談，讓他們更加完整、深入的了解彼此的生命歷程，兩人雖從事不同專業，但對於「設計」一事，卻都抱有使命感，且不約而同地將之與人生觀結合，迸發全新的智慧火花；不論是協助業主資產規劃，創造城市與空間價值的林執行長，或是持續以室內設計，展現貼心巧思並帶來感動的陳總監，他們的人生與創業故事，都仍在精彩的進行中，充滿令人期待的無限可能。

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