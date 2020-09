不動產 X 室內設計：品牌創辦人的設計心願景

【本文由OPEN編輯部撰寫】

生命的各個階段環環相扣,該以何種心境及姿態,帶著過去,走向未來,是每個人都必須面對的課題。這次,OPEN團隊很榮幸,邀請到諾締不動產創辦人兼執行長 林大喬與 舒杰設計創辦人暨設計總監 陳琬婷,一同分享於異鄉求學、工作的際遇,以及回台創業的心路歷程,探討「設計之於自己與社會的意義」,開啟一場充滿啟發性的人生經驗談!

諾締不動產 創辦人兼執行長 林大喬

林大喬執行長畢業於倫敦大學學院研究所,主修都市計畫、設計及經濟,有著超過19年的商用不動產經驗,先前曾陸續在仲量聯行台北公司、中國百腦匯及WeWork中國任職,除了豐富的領導以及企業銷售經驗,過去也曾主導興建佔地700坪的自用別墅,今年2月,懷抱期許為業主創造資產最佳價值的心,創立諾締不動產事業股份有限公司。

舒杰設計創辦人暨設計總監 陳琬婷

舒杰設計創辦人陳琬婷總監暨設計創意總監,具加拿大旅外留學工作經驗,專精於室內設計學習並畢業於建築系所。從事室內設計行業已超過16年,在台灣經營品牌多年的期間,奪得英國IPA地產大獎、美國Architecture Master Prize以及義大利A’Design Award等多項國際大獎,近期更榮獲台灣 TAID 新銳設計師,50週年卓越成就獎,替國家在國際勇闖新局的殊榮。

透過細膩的觀察與實踐手法,熟練的調度空間各色元素,創造兼具美學與機能的場所,不假人他之手,配置整體性家具及軟裝,來達到室內整體的一致性,也因這樣的獨特性,每每帶來令人驚艷且不同設計風格的作品。

(以下對話,林大喬執行長簡稱林,陳琬婷設計總監簡稱陳。)

(圖)林執行長表示,英國的教育和台灣不同的地方在於,學習的不是書本的內容,而是觀察、分析,以及解決問題的能力,學習這些能力可以讓你一生受用。

Q:兩位皆具備國外留學及工作的經驗,想請問過往的這些經驗,如何影響您們回台後從事的工作方式與態度?

陳:從於加拿大研讀建築及室內設計,到後來回台灣工作,期間曾出差至上海及倫敦,也曾至羅馬尼亞工作半年,這些學經歷的充實,在不知不覺中,我投入室內設計業界也十六年了。其中最特別的經驗,是當年大學一畢業,就飛到歐洲,用大概一個月的時間,坐著巴士經過六個國家,帶著素描簿到處描繪各地建築,最感動的是曾畫下普利茲克建築獎得主的作品,以及我喜愛的法國教堂le corbusier Ronchamp Chapel,那趟旅程直到現在都歷歷在目。遊歷這些歷史悠久、文化豐富的國家,能幫助我在設計上不侷限自己,追求不同類型的項目和風格,服務更多元的客戶。

林:聽完陳總監的這趟素描之旅,發現這和我在英國所受到的教育很相近,都是學會「觀察」。這份透過觀察,分析並解決問題的能力,在之後的不動產工作中,能幫助客戶以更全面的角度進行規劃。

至於海外的工作經歷,則教會我把自己當作一張白紙,去理解、融入異國環境,例如在東京第一天剛下班,受同事邀請去公司樓下酒吧,本來以為喝完酒就回家了,同事卻說:「走吧,我們回去繼續上班!」這讓我學習到日本人對工作的認真態度,以及如何透過喝酒文化,認識日本同事輕鬆真實一面。在經過許多這類的文化衝擊後,終於逐漸摸索出如何和不同國籍的客戶相處,快速取得對方信任,並互相尊重。

(圖)舒杰設計作品《Office with Rhythm》,為木色氤氳中帶純粹氣息的辦公作品,結合企業形象與綠意的歡快場景,鎔鑄多元風格於一,展現陳總監運用空間元素的獨到與熟練。

Q:兩位都是品牌創辦人,在品牌草創時,您們是否有印象深刻的經歷可以分享?而對於成立品牌一事,您們又有什麼甘苦談呢?

林:雖然有將近二十年的不動產經驗,但我才創業半年,還是「新手」,很容易帶入過去的工作態度——希望投入時間,成果就立竿見效。當前兩個月毫無收穫時,我內心特別著急,後來請教身邊成功創業的朋友,自己也研讀了不少相關書籍,才理解到創業非常需要時間和意志力,不能心急,後來便決定放慢腳步,做自己想做的事,公司營運才漸漸順利起來。

陳:創業一直都很辛苦,一開始是和兩位同事在地下室工作,曾經有業主團體在我遞名片時,意味深長的說:「你還有一條很長的路要走」;之後面試員工,我謙遜的和面試者聊天,對方卻不以為然的表示:「你這樣也想當老闆?」甚至同業也會在言語間,暗示我可能隨時會被淘汰。因此真的很慶幸,自己直到現在創業多年了,還是可以持續帶領著團隊,堅持我們的精神和原則,一路走到今天。

(圖)談及主導別墅規劃,林執行長笑著說,自己還是比較適合擔任「顧問」的角色,但也因為這次特殊的經驗,可以和客戶分享作為「使用者」的心得。

Q:總監具備空間設計專業,而林執行長也有主導過別墅建設,在形塑空間乃至完成的過程中,您有何心路歷程?和入住者之間的互動,又帶給您何種感受或體悟?

林:由於過去二十年一直都是擔任顧問的角色,設計自用別墅對我來說,是一項自我挑戰。一開始滿腔熱血,甚至為此去紐約學習設計,但在實踐的過程中,夾在家人的意見裡生存,真的不容易,尤其我對自己的Dream house也有想法。經過這次特殊的經驗,能了解到「溝通」的重要,同時也發現設計的靈感,是來自open up your mind,接受外界刺激,讓家人都參與發想,再用自身專業協助,才能蓋出大家都喜歡的房子。

陳:和客戶溝通時,我不會直接詢問喜好和需求,而是先透過對談,更深層的了解彼此。一個空間從概念到工藝完成,大概要半年時間,期間我和團隊總是會把精神和感情全部投入,完成後交接房屋時,自己都有些不捨。而客戶們的鼓勵,更一直是我們堅持的動力,曾經有位太太和我說:「算命老師和我說過,二十年後我會有間漂亮的房子,現在我知道,原來就是這間!」真的很感謝客戶,願意給予這麼好的回饋。

(圖)陳總監在創作時,喜於將看似毫無關聯的事物重新組合碰撞,再轉化為個人詮釋的觀點,最終形塑出舒適與優雅並存的空間,舒杰設計的作品《雅品深萃》便是一例。

Q:續上,設計一事又給您何種想法與啟發,您們於各自專業領域對設計的使命感又為何?

林:我在英國學的是都市計畫,因此常從這個角度來看待「設計」。空間的價值,是來自使用者的需求被滿足,在過去的不動產經驗中,看到許多業主因為 沒有良好的規劃定位,而造成資產閒置,因此我要透過給予資產合適的定位和規劃,幫助業主達到當初投資時的期待;良好的規劃,不僅可以吸引住戶、創造就業機會,還能帶動附近商機,幫助城市和社會的「永續發展」。

陳:從事設計工作這麼多年,除了心態更豁達外,我也開始思考,如何將所學回饋給社會?在每一次的作品中,我和團隊都希望不僅僅是打造場域,而是透過設計,帶給使用者特別的意義;另外,現在有許多專業人士研發的綠建材,雖然成本稍高,但對環保是有貢獻的,傳達這份知識給客戶,提供他們做建材選擇,也是我作為設計師的義務。

(圖)林執行長表示,規劃別墅設計時,許多靈感都來自家人間的互相啟發,因此深刻體會到「設計來自於人性」的真諦,以及多人一同發想創作的樂趣。

Q:延伸上題,請問林執行長在主導別墅設計規劃時,是如何在使用者、設計師、施工廠商中扮演溝通角色?而總監和客戶方又會如何協調對空間的想法,以使雙方達成最佳共識、打造出理想場域?

林:在規劃別墅時,我是使用者、設計師、施工廠商的溝通橋樑,為了確保自己和家人的需求可以被滿足,要先站在使用者的角度,充分和家人溝通,了解他們的生活方式;接著上網搜集資訊,構思初步的設計想法後,再帶著這些想 法,和設計師及其他參與項目的專業工程人士溝通。希望透過這種方式,可以跳脫原有的設計框架,以更有創意的思維和作法,讓作品變得更好。

陳:平面圖是一切的基礎,我常以手稿的方式完成,除了可以快速呈現空間規劃,手稿的線條也比較富有生命,能讓業主更投入在案子中;而勘查場地時,我會在環顧四方後,閉上眼睛開始構想設計,接著告訴業主,自己看到了什麼,並結合他們的想法,互相切磋出更好的成果。從頭到尾,都是帶著理想、美學的漸進式溝通,而過程中最重要的,是要讓業主知道,我們會很用心的為他打造空間。

(圖)舒杰設計的經典作品《金迷風尚》,從細節處展現內斂的風華韻致,不僅為屋主勾勒出豐富的生活風采與團聚天地,更在國際間大放異彩,獲得多項設計大獎肯定。

Q:兩位在過去皆有來往異鄉的各色工作經驗,請問這些歷程與您的人生觀,如何互相牽引?

林:我第一份工作做了十四年,期間常去不同國家出差、工作和居住,在累積了大量經驗後,毅然決然的辭職,回家建設別墅,挑戰自我,完成後又前往大陸工作,直到半年前才回台創業。這一連串的選擇過程,每次我都很感謝自己做了這個決定,人生只有一次,要勇敢的去追求自己所愛,因為只有全心投入做喜歡的事情,才能越做越好,發展自身優勢,不愧對自己這一生。

陳:不管是在海外的學經歷,或者是領獎,看到的人事物,接觸到的同行、前輩,都讓我發現自己的渺小,而人生觀也從過往的汲汲營營,到現在變得比較「活在當下」。這個態度,也和小時候的體操隊經驗有關;體操不是可以做一輩子的事業,在職涯時限到來前,該如何勇敢面對每天辛苦的訓練?這裡引用一位美國體操隊隊員的報導,分享給大家,也勉勵我自己:「你可以放棄,但不是今天。」記得給自己一個放鬆的空間,但從不真的放棄。

(圖)對談尾聲,林執行長與陳總監勉勵彼此,要帶著過去豐富的經歷與謙虛的心態,一同在創業之路走得更長、更遠。

Q:最後,藉由豐富的職涯以及生命體會,在此階段,利用此次跨界對談機會,請您們對彼此分享一段話語或是建言。

陳:有天早上醒來,我突然發現人生很迷人,因為每一天都可以不斷的自我修正,沉靜後再提升。很開心能有這樣的感悟,這代表自己是以很正向的態度,去面對每天遇到的挑戰。我和林執行長的品牌,都還有很長遠的路要走,過去的經驗只是建立信心的基礎,人必須帶著謙虛的心境和姿態,不斷前進,舒杰團隊也盼求循序漸進,細水長流。

林:我覺得這是很棒的態度,Be confidently modest,自信的謙卑,這對每個人來說,都是很不容易的磨練。回應陳總監剛剛所說的話,我的分享只有很簡短的一句,就是“Do what you love, and continue to excel”。

曾經一同共事的諾締不動產創辦人兼執行長 林大喬,以及 舒杰設計創辦人暨設計總監 陳琬婷 透過這次跨界對談,讓他們更加完整、深入的了解彼此的生命歷程,兩人雖從事不同專業,但對於「設計」一事,卻都抱有使命感,且不約而同地將之與人生觀結合,迸發全新的智慧火花;不論是協助業主資產規劃,創造城市與空間價值的林執行長,或是持續以室內設計,展現貼心巧思並帶來感動的陳總監,他們的人生與創業故事,都仍在精彩的進行中,充滿令人期待的無限可能。

OPEN Design 動能開啟傳媒