冷色迷離灰調宅 漫走朦朧境線間

【本文由OPEN編輯部撰寫】

【家配師 楊士賢】

低飽和色調予人沈穩感受，現代風的陳設袒露質感時尚，本次 諾禾空間設計 張家翰 謝崇孝 與 Eliz Furniture艾立思國際家飾 攜手合作，以大氣沈著氛圍作為場域基調，選用鐵件、金屬、磁磚等冷調材質，搭配特色家具以及冷色軟裝，創造一處使人自在徜徉天地。

（圖）進入室內，淡雅灰潮迎面而來，放眼望去，電視牆上方的梁柱邊緣，有著串連公私領域的嵌入式燈源，以線型奔流的光線，形塑異域間的和睦美感、連貫全室的感受。

（圖）安置於天花的軌道燈，點亮下方巧妙線構的展示櫃，凸顯其中的收藏品；雙層窗簾的運用，便於調控遮透光程度，也使漫射入室的陽光顯得慵懶溫柔。

（圖）狀似懸空的書桌抽屜，設計上極具吸睛亮點，加乘後方幾何線構的櫃面，一同呈現濃濃現代風味，為區位帶來俐落簡約感。

（圖）配置明鏡的天花板，消解建築結構梁形成的壓迫感，並延伸放大區塊視感。

客廳、開放式書房——塊面相依 串連情感

踏入公領域，環視周遭，能見到自獨立被劃設為開放的書房空間，其中擺放的黑色鐵件書桌，自有一派時尚質感，結合橫亙在窗戶前方的白煙色皮質沙發椅，便生成公領域中主要動線的引導規劃，使人漫步當中，能感受行走間的自在流動氛圍。端詳客廳地毯、大茶幾及沙發，三者為同品牌，組合上一氣呵成，同時也和全室設定的冷色系氣氛和諧共存，展現一派雍容自適。

餐區——廣相應和 質地相融

餐桌同電視牆為大理石質，而宛若雪球垂墜於頂的圓形燈具，呼應兩者的圓角造型；餐椅同書房區，為金屬件組構配上軟質椅襯，於是餐區整體和客廳、開放書房相偕成趣，鋪敘出一室祥和恬靜；掛畫與綠意植栽點綴空間的純淨美，塑造一其樂融融場景。

臥室、梳妝間——暗有洞天 通透打光

粉色系的臥房吐露柔和視覺感受，藏身暗門之後的梳妝間，有著配置灰玻的化妝桌，為桌體鋪染一層異色，倒映出妝扮的精巧過程；一旁精心配置的圓球燈飾，不僅予人尊榮經典感受，亦提供打光效果，兼顧機能性及美感。

在 諾禾空間設計 張家翰 謝崇孝 的巧妙陳設佈置下，Eliz Furniture艾立思國際家飾加粗體文字處 提供精準比例的家具，與設計團隊掌控色系上的默契，結合踏實切旨的軟裝風格，以及貼合設計師理想風貌的呈現，在團隊安排下完美合作，塑造出一經典冷色空間。

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