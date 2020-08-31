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藝術雲集寄寓品味奇想 光影唱和交織家人心語

聯合新聞網 / OPEN Design

【本文由OPEN編輯部撰寫】

奧古斯丁曾經說過：「美是各部分的適當比例，再加一種悅目的顏色。」京璽國際 周彥如 設計總監 的樣板間作品《濟南旅遊路金茂府》，運用多材質的軟裝，堆疊出看似隨興的藝廊展演，將細心調配的比例原則，不著痕跡融於其中，成為支撐設計語言的精神骨幹，恪守理性卻不死板，滿溢感性而不失序。每當轉過一處牆角，原本為壁面所隱蔽的空間，便會再度於眼前豁然開朗，以通透視野開展全新的柳暗花明。

（圖）薄紗窗簾篩過明亮的陽光，將其轉為隱晦而浪漫的光影線條，於軟裝和藝品間流動。
（圖）薄紗窗簾篩過明亮的陽光，將其轉為隱晦而浪漫的光影線條，於軟裝和藝品間流動。

（圖）客廳立面以材質分割出1:4的比例，橫向延續至餐廳，放大整體視野。
（圖）客廳立面以材質分割出1:4的比例，橫向延續至餐廳，放大整體視野。

（圖）背板圓形窗框旁的細枝綠意，畫龍點睛，重現古典月圓意象。
（圖）背板圓形窗框旁的細枝綠意，畫龍點睛，重現古典月圓意象。

客廳——自然藝廊 演繹美學意象

步入室內，潤白的客廳背板躍入視線，4:2:3的精準比例，搭配鐵件冷硬的金屬質感，建構工業風格的精煉與時尚。石紋和線條組合而成的藝術面板取代電視，形塑此處為單純和家人交流，或和自我獨處的場域。

雕塑藝品的裝飾，跳脫傳統對客廳家具陳設的想像，設計師透過現代語彙，重新詮釋的自然庭院，淺灰色沙發為沉穩而光滑的山石，以抱枕與拼接原木區塊妝點變化；藤椅的格狀花紋延展至地毯，成為柔軟的土壤，滋養鏡面與金屬茶几成一池池春水，寂靜歲月凝結其中，只在朦朧的光線悄然滑過時，隱約地捉住時光匆匆腳步。

（圖）櫥櫃沿用客廳的背板過渡至餐廳，延展空間感並消融場域區隔。
（圖）櫥櫃沿用客廳的背板過渡至餐廳，延展空間感並消融場域區隔。

（圖）櫃體上的鐵件及嵌燈拼接立於石紋磚上，從細節處營造層次感，將家具轉為藝品的一員。
（圖）櫃體上的鐵件及嵌燈拼接立於石紋磚上，從細節處營造層次感，將家具轉為藝品的一員。

（圖）烤箱隱於大理石桌面下，上方點綴植栽，增添色彩與活力。
（圖）烤箱隱於大理石桌面下，上方點綴植栽，增添色彩與活力。

餐廳——墨藍交融 共享靜美時光

移步至餐廳，一處截然不同的風景映入眼簾，粉藍餐椅與墨色的餐桌形成強烈對比，為沉靜氛圍激起活潑的漣漪，同時呼應壁飾的漸層海浪。上方環環相扣而不規整的圓圈燈飾，讓人聯想到藝術家達利筆下融化的鐘，時間於此解構，成為陽光灑落於海平面，波光粼粼，溫暖的用餐時分連同家人間的情感，無限綿長。

主臥室——形塑氛圍 浸沒一室潮聲

垂掛的球形燈飾散發金屬的現代感，和穿透百葉窗的自然天光相互烘托，為一室光影增添多種氛圍，應和臥榻的悠閒意象，呈現宛如精品飯店的質感。然而一旋身，藝術面板的巧妙運用，又讓餐廳的大海意象流入主臥，地毯紋路如沙灘，將床鋪置於寧靜柔美的一處海岸，坐臥於其中，彷彿聽見遠處潮聲，一切皆可入夢。

孩童房——巧思相偕 遨遊無垠想像

軟裝採用飽和的藍、黃二色，跳脫原木營造的寧靜氛圍，別具明朗個性。陶瓷猴型床頭燈，生動的展現藝品活潑的一面；借光上尋，寫實的月球圖案與客廳的月形窗框遙相呼應，「月」於此轉化為代表宇宙、未來的元素之一，擁有自由發展的無限可能。出自公領域的典雅氣息，於私領域幻化成科技感及想像力，在推進空間的同時，軟裝的應用亦隨各區進化，支撐其後「藝術具有連續性」的設計理念。

生活於都市叢林中，稀缺的自然景觀成為珍貴的藝術，京璽國際 周彥如 設計總監 結合現代語言，以設計重新詮釋自然、生活、藝術三者之間的關係，並將家人間的磨合、共存及對話，具象為空間，相互應和。純粹的情感，透過精心設計的動線和比例梳理，和諧沉穩的流淌於《濟南旅遊路金茂府》中，使其成為飽含動人記憶的載體。

京璽國際介紹

京璽國際一直以來，在每一個設計案裡重視我們核心的設計概念，將藝術・生活・綠意通過不同型式傳遞於各個角落裡；同時表達藝術及祟高品鍳能力，一絲不苟的傳達於此，追求高品質的生活美學與結構，在時藝引領下，蘊含豐沛涵養內在的能量，走進藝術的空間中，靜靜品味生活與空間串聯出彼此的生活節奏，與家人在此共用生活。

OPEN Design 動能開啟傳媒

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