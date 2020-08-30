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萬象肆溢流淌 鑿刻品味宅邸

聯合新聞網 / OPEN Design

【本文由OPEN編輯部撰寫】

將存於天地萬物之中的「道」，轉化爲安頓人們「身、心、靈」療癒的場所，仝育設計 莊媛婷、鄭瑞文 總監 此次讓自然及心靈相融在百坪宅邸內，運用北見橡木、大理石等冷暖調性石木材，貫穿於全場域，加以天壁圓融的設計手法，使整體空間予人沁心且悠然的情意、處處領會結細膩純粹

客廳——天地更迭別有洞天

步入公領域，進入眼簾的，是透過半遮光窗簾灑落的陽光，其順沿褐色花紋地毯拂向各處，將大自然明媚攬入。天花銜接灰木色收納櫃體、深木紋電視牆，搭配淺灰皮製沙發，更在金黃髮絲紋邊几、大理石茶几的交融下，整體相襯達至平衡，其不規則的圓弧設計，彷彿綿延的山巒近在眼前，將此處形成別有天地的空間。

（圖）朱紅色皮革、灰黑大理石包覆電梯設備，於自然風的公領域中，增添現代時尚的精緻美感。
（圖）朱紅色皮革、灰黑大理石包覆電梯設備，於自然風的公領域中，增添現代時尚的精緻美感。

餐廚區——清朗流瀉圓滿光色

開放式的餐廚區，除了延續公領域色系，使場域視感舒適流暢，於動線規劃上，連接一體的烹飪台與工作台，讓家人與賓客皆能保持互動。餐桌以白紋黑底石板搭配實木打造，串連空間的冷暖平衡感受，而在幾何球狀燈飾引領下，亮光下的餐桌景色，反射於透亮的灰鏡中，映照家人歡快的時刻。

（圖）甫入臥室，可見沉穩的書房在金屬吊燈、特製木桌與其藝術品的塑造下，打造出一場精緻高雅的展覽，帶領屋主享受悠閒時光。
（圖）甫入臥室，可見沉穩的書房在金屬吊燈、特製木桌與其藝術品的塑造下，打造出一場精緻高雅的展覽，帶領屋主享受悠閒時光。

（圖）梳化間的金屬框圓鏡，對照天花圓形嵌燈，顯露東方意象圓滿的祝福元素。
（圖）梳化間的金屬框圓鏡，對照天花圓形嵌燈，顯露東方意象圓滿的祝福元素。

（圖）角落的深褐亮皮沙發與海藻綠抱枕，與冷調性的空間形成鮮明對比，更在天花鑿取嵌燈投射下的暖光，營造舒適愉悅氣息。
（圖）角落的深褐亮皮沙發與海藻綠抱枕，與冷調性的空間形成鮮明對比，更在天花鑿取嵌燈投射下的暖光，營造舒適愉悅氣息。

主臥——銀白容貌柔和蕩漾

偌大的私領域，串連臥床、書房及更衣室，整體色調以灰白為基底，並點綴香檳金屬色，織成一片和諧畫面。木紋立面藉圓弧轉折，連結銀灰床頭板，使得空間充滿圓潤的質感，臥床另一側，則有微光透入的直條窗簾及實木的電視牆，藉由異材質的共構相依，豐富場景生命力。

（圖）轉入次臥，來到琴房，目光隨即被天花的鏤空樣貌吸引，方正的鑿洞引入大自然的柔光，使人眼睛為之一亮。
（圖）轉入次臥，來到琴房，目光隨即被天花的鏤空樣貌吸引，方正的鑿洞引入大自然的柔光，使人眼睛為之一亮。

次臥——閒情樂意恣意成室

延續私領域的線性格調，空間在立面與窗簾的縱橫交錯紋路下，塑造俐落的視覺感受，不規則的天花，更增添變化多元的氛圍。光源燈具搭配上，不論是化妝檯旁的金屬掛燈，抑或床頭旁的造型聚焦燈，皆和緩場域，並在當中挹注沉實氣息，讓居者踏入其中，便能體會自在恬逸。

仝育設計 莊媛婷、鄭瑞文 總監 於本案中，再度以擅長的療癒設計手法，使得屋主一家六口，歸家後能洗滌在外的疲憊；運用大自然所產出的素材，靈活規劃木石質材，並選配予人身心柔和的軟裝，一處溫潤合宜的宅邸就此誕生。

OPEN Design 動能開啟傳媒

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