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以人為本 富足心靈的雋永空間詩人

聯合新聞網 / OPEN Design

【本文由OPEN編輯部撰寫】

詩的載體並不限於文字。作為一名以空間為詩的創作者，莊軒誠 設計總監 及俬設計 總是能以簡練的設計語彙，重新詮釋業主的情感及生活故事，吸引眾人細細解讀箇中況味。

一日早晨，莊總監接受OPEN團隊專訪，娓娓道來於業界耕耘十餘年的心境和際遇，言談之間提供許多截然不同的觀點，讓我們重新認識人、設計與美學三者間的緊密關聯，展現新奇豐富的思考角度。

（圖）及俬設計作品《光影-Light & Life》
（圖）及俬設計作品《光影-Light & Life》

結合興趣志向 凝聚眾人創想

問起入行初衷，莊總監的答案是相當單純的「興趣使然」，因為喜歡欣賞空間美感，自己便立定志願，進入設計公司學習相關知識和實作。在累積多年經驗並擁有穩定客源後，他決定嘗試獨立接案，因此成立個人工作室，後來逐漸發展為現今的「及俬」設計團隊。

歷經創業艱辛和工作模式轉換，總監將公司理念置入品牌命名——「及俬」取自「集思」諧音。「及」有到達之意，代表每一件作品的完成，都是集思廣益之下完成的夢想；「俬」則意指家具，象徵空間從概念發想，至硬裝、軟裝的搭配，整體皆為經眾人嚴格把關的質感美學。

（圖）及俬設計作品《J House》
（圖）及俬設計作品《J House》

多變機能巧思 暗藏人文風情

典雅而不失創意，為莊總監作品裡的一大亮點，問起巧思來源，他真誠的表示，設計並非自己獨有，除了團隊集結的創作能量外，更多的是與客戶共同發想完成。例如代表作《J House》的業主，因擁有一套高級音響，而提出營造「音樂廳空間」的構想，為此，總監特地研究音場知識和結構，並萃取音樂的抽象概念，具象為韻律感十足的場景配置，最終呈現交織古典及現代風格的招待所。

對於自身作品，總監不僅要求一定的美感及品質，最重要的根本基礎，是以理性解決業主需求，再進一步發揮自身感性和美學涵養——「人文氣息，是來自業主的觸發」。正是這份以人為本的理念，漸漸形塑出及俬風格中最耐人尋味的特色。

（圖）及俬設計作品《純粹-Pure》
（圖）及俬設計作品《純粹-Pure》

調節生活步調 靜待美學滋長

在繁忙高壓的工作裡，莊總監為汲取創作靈感，除了善用時間培養藝術欣賞、閱讀等多元興趣，也會特別安排旅行假期。在充滿文化差異的異國風景中，他尤其為歐洲建築所吸引，如何於百年的歷史底蘊中，融入自身喜愛的現代風格，是他樂此不疲的研究課題。

對總監而言，旅行不僅是學習的管道之一，更是緩解壓力、調整生活步調的過程，「當身心靈都重新沉澱後，設計自然就會做好」。他主張豐富美學底蘊的方式，並非只是一味的四處吸收，而是記得為自己、為生活，都留下喘息空間，藝術滋養而成的創意，才能以最自由的姿態遨遊。

（圖）及俬設計作品《靜閱-Tranquil life》
（圖）及俬設計作品《靜閱-Tranquil life》

增益國際閱歷 創思未來旅程

除了客戶好評外，莊總監的作品也屢獲獎項肯定，對此，他謙虛的表示，不論參賽或得獎，都只是創作這趟遙遠旅途的過程之一，比起結果究竟如何，自己更享受的是藉此「開拓生活視野」，欣賞他人的美感巧思，同時和不同國家的人才相互交流。

隨著作品和經驗累積，總監將未來目標，放在拓展更多元的領域項目上，不論是餐飲、醫療等空間，皆不設限，其中又因旅行的所見所聞，他特別想嘗試酒店設計，嚮往於不論是機能佈置，或建材使用皆更彈性的空間，盡情發揮充滿現代人文氣息的創作能量。

回顧專訪過程，莊總監謹慎卻充滿創意的應答，猶如他對待設計團隊夥伴、客戶，以及每件作品一般，皆於細心且認真的傾聽後，將千思萬緒包裹進簡潔的語言，最終凝練出飽含深刻情感的故事。期待滿懷人文美學的莊軒誠 設計總監 及俬設計，將來繼續創作以設計為名的詩話，不斷豐富現實與人心的空間。

OPEN Design 動能開啟傳媒

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