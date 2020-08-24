著名作詞人／暢銷書作家 X 室內設計：幕後推手的真情對談！

【本文由OPEN編輯部撰寫】

「即便我們的職業不同，想要回歸人本初心、打造一個讓人有共鳴的事物，這點是一樣的！」本次OPEN團隊邀請到著名作詞人／暢銷書作家 何厚華 老師與 易寬設計 張華騫 設計總監進行跨界對談，藉此難能可貴的機會，揭開網紅店設計師與創作者兼教育家的幕後樣貌，將兩人為人著想的心念、於空間、於創作注入的溫暖情感，展現於舞台前！

著名作詞人／暢銷書作家 何厚華

何厚華老師因創作比賽踏入唱片圈，做過百張專輯、寫過四百多首歌詞，擔任亞洲電台「醉心亞洲夜」主持人、飛揚電台「飛揚夜未眠」節目主持人，得過電台情人第一名，出版書籍《不流淚，那就下雨吧！》、《我沒有不快樂，只是很孤單——何厚華的幸福週記》等，現今就任國立師範大學流行音樂產學EMBA助理教授、世新大學中文系副教授，以實際經驗帶領學生在流行音樂領域中學習，多年來持續為音樂界貢獻心力。

易寬設計 張華騫 設計總監

「以專業同理的視角，豐富多元的經驗，力求跳脫既有的思維框架，應合每一位屋主對空間的需求和嚮往。」從易寬的設計理念，可知張華騫總監是如何打造手下一個個不易被淘汰的商空，以及貼近人心的住宅。

透過觀察日常的街道、以旅行汲取創作靈感，他以柔韌勁道揮灑出各個設計作品，榮獲美國Muse Design Awards銀獎、德國iF設計大獎等多項國際大獎，也以特出之姿吸引眾多客戶和消費者！

（以下對話，何厚華老師簡稱何，張華騫設計總監簡稱張。）

（圖）將生活與創作串連的何老師，無論一花一草、風鳴鳥囀，都能轉化為筆中墨水。

Q：總監曾說過，品牌成功的秘訣，就是專心做好每一件事；何老師也曾說，「從懂事以來，我只知道要努力，等機會來了就做選擇，然後為自己的選擇負責」；而也正如同何老師在一次演講中引用到的話一般，「人要經過很久以後才會開始變年輕」，累積經驗才能透過淬煉釋放想像力，想請問兩位：您們如何定位自己與創作／設計間的關係？

何：生活就是創作，人要想著如何讓自己的生活過得有創意，不管是自己的心情寫照、人生經歷，還是和不同歌手、藝人合作下的想法，都很珍貴；生活這件事，除了自己以外，和周遭的人產生關係連帶是重要的。雖然這和張總監所從事的設計產業完全不同，但裡頭的共通點是：「為別人打造、適合那個人」。設計是居住的，歌詞是消遣和娛樂，要回到基本的、人的生活的部分；家是有感情的，要簡單。好比我寫詞不寫太抽象的東西，就怕沒有共鳴。

張：何老師說的寫詞部分，跟空間一樣，如果人來到空間而沒有共鳴，這個空間也不可能會成功。

我自認不夠聰明，所以一輩子只做一件事，而且要把它做到最好；設計對我來說是創作，創作有無限可能，無遠弗屆，不能只侷限在一個地方。影響我設計理念最大的部分是：空間適不適合人去居住、使用起來方不方便。設計的時候不能只為了自己的想法而設計，所以我在設計的時候想的不是自己跟設計，而是設計跟業主的關係！

（圖）將生活與創作串連的何老師，無論一花一草、風鳴鳥囀，都能轉化為筆中墨水。

Q：談完創作與自身，在先前的訪談中，注意到總監的作品中常可見到木元素，請問總監對於自己的作品有什麼必然的要求，或是溝通中會想推介給業主的調性？也想請問何老師，您在創作和教學中是否有自己潛移默化置入的元素？您又為什麼會如此發想？

何：在課程規劃中，我會把最後一堂劃為「愛的課程」。創作若無初心、無愛，寫出來的東西是無法觸動人心的，「你有多久沒有擁抱身邊的人」、「你有多久沒有向說邊的人說你愛他？」像這樣的表達是很重要的，也是創作的核心。

另外，「觀點」這件事也同樣是我密切關注的。人最可怕的是沒有觀點，偽善的人想迎合全部的人，卻難以達成，而沒有觀點的人說詞不容易被理解，但有主張的人只要有人能喜歡他的觀點就足夠，不需要討好所有人。就好比很多人會對我的言論有意見，最後我的決定就是捨棄這份關係、刪除好友；因為我的臉書是個人頁面，不是粉絲專頁啊！保持這個心態持續經營下去，久而久之同溫層會出現，會有一個可以做自己的地方，使人覺得非常開心。

張：木元素最接近自然，人接近自然就會是放鬆的，可以卸下心防；所以石頭、木頭都是我會置入的元素。至於在設計上，我不會特別推薦，就是「以人為本」，如果業主不喜歡，你強加在他身上也只是造成痛苦。

聽了何老師的話，我覺得要在空間裡注入愛是有點難度的。除了關照空間給業主的感受之外，還要注入愛，這是不一樣的層次。

回想小時候，我很希望有自己的空間，會幻想一些對空間的想法⋯⋯。

何：那你後來有實踐在自己的生活裡面嗎？

張：遊戲的、沉靜的空間等等，兒時的經驗造就我現在的設計，買不起豪宅就做豪宅，用心裡的愛去做設計，盡可能做到符合自己的高標準；不只對業主負責任，也算是我給從前的自己的回饋。

（圖）一路走來，向來珍惜和周遭人事連結的何老師，和好友保持著良好關係，也在因緣際會下，和自己當年的偶像潘越雲有所交集。

Q：何老師曾在著作《我沒有不快樂，只是很孤單——何厚華的幸福週記》說過，自己想製作更多歌曲，讓更多人去戀愛、療癒，想請問將每天都視作美好的何厚華老師，在寫作和情緒療癒上，有什麼樣的看法？

何：我覺得活著就要愛，這份愛不侷限於戀人間，也包括和家人、朋友的愛，沒有愛的生活會非常無聊。我非常喜歡李宗盛創作的《愛的代價》，你不能只接受愛的正回饋；愛是「有付出、有受傷、有反饋的」，我鼓勵大家去愛去受傷，再療癒、再嘗試。透過我的創作，希望大家可以早日療傷完畢，向前邁進！

（圖）愛好旅行的張總監，走過大山大海，留下許多珍貴足跡。

Q：總監說過想設計一個讓身心慢下來的場所，比方像教堂這般給人寧靜感的場域，請問總監會如何呈現這個場所，又如何把它和人做連結？

張：安靜不是沒有聲音，是心安靜，才能得到真正的安寧；就算漫步自然，周遭還是有蟲鳴鳥叫等聲響。如果讓我形塑這個空間，我會往光影和風的流動去琢磨，一開始就塑造平和氛圍，循序漸進地帶人進入這個場域，並且會再努力把愛注入其中。

何：補充一下，你說你在學習怎麼把愛放入空間，我相信你已經做到了。如果你愛你的設計，並且帶著這份心情去做，就會有同樣的情緒在裡面；創作時內心的真實感受，會反映在作品上，讓看到的人有所感觸。

（圖）喜愛四處旅行的何老師，近幾年將足跡踏上日本較偏鄉的地方，感受各地沉靜風姿。

Q：接續想請問：總監曾說過，旅行是自己創作的重要養分，而何老師也旅居北京多年，將人生視作旅行，並在過程中展開新生活和認識新的人；請問兩位，旅行在外的經驗，在您們的作品上留下了什麼痕跡？

何：以前是個工作狂，這輩子是在近十年才理解旅行；以前覺得旅行就是一群朋友一起去，現在覺得一個人到達目的地，也是不一樣的感受。一次因緣際會下，有機會到日本旅行，發現一個人走走也不錯。踏上異國的感覺就是和國內旅遊不同，不用特別去多厲害的地方，就會感受到一種心情的轉換。

旅行既然影響了生活，也讓數學系出身的我比較隨興，會神來一筆得到靈感，而當中的經驗也改變了創作的各個層面。生活不用那麼多計畫，可以隨興一點，旅行改變了我對生活的看法。

張：喜歡上旅行好像也是近幾年的事，喜歡它是因為我喜歡坐飛機，沒有電話干擾，可以盡情看電影，不用多想。旅行對創作的意義，可以落實在許多地方，像是異國餐廳。坊間的仿希臘建築物就只有薄弱的牆，但實際上的牆應該要厚實隔熱。

我最近想去未開發的地方，比方說緬甸，那裡色彩使用很豐富，對做一些商業空間很有幫助。但會想要旅行最主要是出去釋放壓力，一下飛機，整個人的感覺都不一樣了。

（圖）易寬設計作品《PUMPKIN HOUSE》，以精心手筆構築磚瓦堆砌的南瓜屋，展現異國風情。

Q：總監曾說，「因為人的進駐，有了對話和互動，進而乘載記憶，老屋伴隨時光刻劃出生活的軌跡，且賦予新的意義。」；而何老師也曾提在早期的著作提過，自己並不偉大，而是創作和唱歌的人厲害，因為他們唱出、作出您的感受，使您感到自己並不孤單。

請問總監對於「人」之於空間的看法？您如何在看到空間時初步評斷兩者間的關聯性？也請問何老師，自己現在對於上述看法，是否有別於十餘年前，具體又為如何？

何：有些歌手和他們的粉絲，會感謝我的創作幫助了他們，但是換個角度來想，如果沒有他們的話，這些創作也不會被聽到；我有很多的作品，是因為歌手的個性特質才造就的，雖然並不是他們主動說出對感情、人生的看法，但在和他們接觸的過程中，能了解到許多故事；創作這件事，是把一個歌手最吸引人的地方放大。

藉由和不同人的互動，也使心情年輕化，我常常是朋友中第一個使用新興軟體的人，他們很常讚嘆我跟上時代的速度；就像我身處的產業——流行音樂，是與時俱進的，我不會排斥某一類音樂，像近年的Rap、饒舌歌我就覺得很猛，可以感受到他們的用心，不會覺得誰入流誰除外。

張：談到人與空間關係的例子，想起自己有做過一個醫生娘的案子，從聊天過程中，知道她是一個很夢幻的小女生。她當初的案場是老屋改建而成，我在牆上畫了許多動物和童話故事；某天她來現場，我請她稍等片刻、看看點燈的樣子。燈漸漸暈散乃至發亮，看著燈光，她感動得哭了，不停說著謝謝，那時候我想，做作品最開心的大概就是這樣子了。

這故事有點像是，每天罵花，花會死掉；如果用正向和用心的態度與心情去面對，別人也能感受得到。

（圖）何老師在行業中的資深閱歷深受肯定，不僅獲頒財團法人音樂著作權協會榮譽會員獎項，也擔任主持人參與活動。

Q：兩位在自身的領域都成績斐然，分別因為創作比賽以及朋友的委託進入主要的工作範圍，請問在您工作期間印象最深刻、甚至影響您們創作的經歷為何？得獎和成名的經驗又帶給您們什麼反思？

何：有很多歌手最紅的一首歌，其實是他不喜歡的，每個人有個人的喜好，自己喜歡的作品不一定會得獎。好比有一些自己的作品不是主打歌，但我卻很喜歡；有一些人告訴我：「你有些歌不是很有名，但是我好喜歡喔！」這就使我很開心。又或是有人跟我說，在他感情低谷和受創時，我的書或歌陪伴他度過了那段時間，就會使我覺得自己做了有意義的事。

我有一首歌叫《怨蒼天變了心》，當年是方季惟唱的，可是在前兩年，有一個節目重新翻唱它；做這行最快樂的事情，就是你當年寫的東西，後來又被賦予了新生命，會讓人很感動，覺得自己在這行還是有貢獻的。

早期入行途徑難尋，為了被看見，參加比賽是自闢入行道路的方式。我入圍過幾個獎項，但沒有得過獎，我自嘲自己這輩子最好的眷顧是：「沒有很厲害，因此不會驕傲也不會忘記初衷、或甚至害怕」；回頭來看，覺得這是很大的恩寵。而現在小小的驕傲是，我的學生很喜歡上我的課，他們給的評量都非常非常高，這代表至少我做什麼像什麼、盡心盡力，這是一種安慰——我真的努力、盡心了，而且他們都感受到了，這就是使人最高興的。

張：會特別勤奮地去投獎，是覺得公司經營不能只靠個人魅力，自己總會老，因此要把品牌做起來，讓同事跟著一起茁壯。得獎以後，沒有特別不一樣的心態，還是要做好每一件事；得獎後會有壓力，覺得之後的作品要超越前者。而每一件作品呈現的都不一樣，就像何老師的每一件創作都不一樣，這背後有很多不為人知的辛苦，現在跟老師聊過後，會知道要在作品中更加注入愛。

做這行做了十幾年，有很多東西都忘了，印象最深刻的是去年一個案子，是無酬的中途之家。當我到那裡看了看，發現一個讓孩子們宣洩情緒的空間，天、地、牆都是泡棉的，像是關精神病患的，表面都被抓爛了，不禁使人感受到他們的痛苦。

後來在一次拜訪過程中，主任把一個小朋友叫來我面前，說：「你看，這就是你們口中的魔術師叔叔！」之所以被稱作魔術師叔叔，是因為我把他們的環境變漂亮了。雖然無償，這卻是我從業以來做得最開心的一個案子。即便案子不是得獎作品，但在我心中是最開心的一件事！

（圖）繼榮獲美國、德國設計大獎之後，易寬溫暖樸實、帶有丹麥快樂哲學「hygge」的設計作品《SMILE COFFEE》，再度以靜美之姿拿下義大利A' Design Award，為品牌更添一筆榮耀！

Q：接續上題，何老師自封唱片界數學最好的製作人，而張總監則在網紅店設計大有心得，兩人走至今日柳暗花明，充分展現機緣和自身願望能改變人生的可能，請問您們對於過去的自己有什麼話想說？

何：流行音樂圈數學最好的人，是我自封的、自嘲的一句話；我鼓勵學生，你要在很多地方找到自己的價值，你在某些地方是比別人好的。就像我雖然學數學，還是在另一個領域找到一片天。

如果有機會跟當初的自己講話，我會告訴他：「你已經很好了，不要給自己那麼大的壓力；你已經很努力、很完美了，你是值得被愛的，也跌過很多次跤了。」

面對一個陌生人，我是很友善的，可是如果來往一段時間，發現相處起來不是那麼真心的時候，就會跟這個朋友斷絕關係。年輕的時候為了討好別人，做了很多委屈自己的事情，可以的話我想對自己說：「你可以放鬆一點，你不需要這麼努力也可以被愛。」

我五十歲生日的時候，老朋友梁朝偉請我吃了飯，他對我說：「當我要五十歲的時候，我非常不能接受。但睡前我躺在床上想了想：『我有沒有做對不起別人、自己的事情？』如果沒有，那就夠了。」

沒有負了別人，也沒有對不起自己，我覺得到了這個年紀，自在一點就是。

張：我是天蠍座，也是很挑剔，會一日三省。到了這把年紀，我還是不太懂得怎麼放鬆自己，還是很戰戰兢兢。這點是我要向何老師學習的。

如果回到過去，我會告訴自己：「你應該再努力一點、應該多加油一點、不要那麼害羞，要為自己多爭取一點。」可能因為環境的關係，比較壓抑，無法表達。一路走來，我覺得我都沒有付出什麼，就被別人拉著做這做那。相對於何老師，希望自己可以再主動積極一點。

（圖）在舞臺幕前幕後，何老師都以開朗明亮的心情笑臉迎人，使周遭散發著快活愜意的氛圍。

Q：最後，藉此難得的機會，想讓兩位彼此交流；何老師曾和摯友寫過交換日記，如果今天有機會讓兩人互訴想給對方的話語，想請問內容為何呢？

何：和張總監彼此都大概知道彼此的個性了，所以我會想多了解他的設計和新想法，也希望他可以給我對事物的新見解。我希望雙方是可以多多交流、給雙方建議的，或是以後他旅行的時候，可以寄張明信片給我。

張：我看了何老師許多的著作，早上也會閱讀老師發布的心靈雞湯，想問何老師，是不是要經過那麼多的撕心裂肺和肝腸寸斷，才能寫出優美的詞句？那像我們這些比較沒有起伏的人（何：愛情太順利了！）⋯⋯

你寫了那麼多，你不會全身傷痕嗎？四百多首歌，四百多個故事，要怎麼承受得住？想請教老師，你用什麼心情去撫平過去的傷痛？

何：不用撫平。我覺得人生最可怕的傷痛，是不說，或是說不出來的，表達出來代表自己能夠承受。有些人遇到挫折，待在裡面不想出來，也不要硬去拉他，因為他或許根本沒有想要出來。

但相對來說，人要學會求救。有很多深陷絕境中的人就是這樣子的，他們打的最後一通電話，如果朋友沒有接到，或許他人就這樣走了。你可以打電話去求救，但是不要打出「讓沒有接到電話的人終生後悔、痛苦的電話」，要記得求救。

我最後以「使命」做結尾，既然被賦予了這個使命就好好創作；假如你沒有那個天賦，即使經歷了和我一樣的歷程，也不會寫出相同的故事！

每個人的耐受度不一樣，資質也不一樣，到了我們這個年紀就是順勢而為吧。我們能在此對談，至少代表我們在人生中都有走到還算順利的路！

無論是當時未踏上的分岔道路，或是當下篳路藍縷，但因為選擇延續至今，而持續發光發熱的初衷使命，都是著名作詞人／暢銷書作家 何厚華 老師和 易寬設計 張華騫 設計總監，生命中重要的軌跡及養分。透過這次跨界對談，了解到兩位一路上的心路歷程，獲得的感動和經驗結晶使人如沐三月春風，深受其和暖舒暢之意打動；感性又觀察敏銳的兩位，想必往後也將在各自的職涯璀璨開花！

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