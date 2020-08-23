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GOOD OLD DAYS選物店 清新泥白綻放明媚

聯合新聞網 / OPEN Design

【本文由OPEN編輯部撰寫】

緊鄰熱鬧的頂溪捷運站，且於醒目的三角窗位置，伊歐探索空間設計 鄭又銘 設計總監 與其設計團隊 利用此特性，加以擅長的色彩學營造場域手法，於空間中採用材料原始的質感，不添加繁瑣的裝飾，讓商品成為真正的主角，打造一處攫取目光的設計選物店！

門口、櫃檯——自然清新暖暖含光

明亮潔白的立面塗抹全室，吸引來往行人踏入店內，門口的落地玻璃窗連結內側牆面，將溫煦日光映照於商品矮櫃，形成採光良好的角落。在空間中，除了少數裸露的角材外，櫃檯特別以磨石質感為裝飾面，在黑白相間綴點棕色調的紋路，豐富整體區域的樣貌。

（圖）地面繪製色彩鮮明的動線指示，增添場域的俏皮趣味性。
（圖）地面繪製色彩鮮明的動線指示，增添場域的俏皮趣味性。

主要陳列區——機能櫃體映襯商品

步入陳列商品區，可見延續區塊純白色系的櫃體，數個連續排列的活動展示櫃，分割出寬敞的左右空間，清晰明瞭的行走路線，使人能一派輕鬆地沿著整排的壁面洞洞板，走至中島展示櫃，並遊逛到櫃檯；天花聚焦燈配以白、黃色系燈泡，採錯綜方式照耀商品。各種不同展示機能的櫃體，不僅完美襯托出各個特色商品，也方便店家隨週期更換產品。

伊歐探索空間設計 鄭又銘 設計總監 與其設計團隊 總為業主提供多元設計思維面向，並形塑空間與品味結合的生活態度，本次透過場域中簡單的表現，以及極淨純白的視覺亮點運用，於設計選物店中帶入極簡風格，在熱鬧街道上的眾多商店中形塑亮麗搶眼的一角！

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中性基調的風格設計師 50:50領會空間靈魂

「我想對10年後的自己說，不要忘記當初的好奇心」，這是 R10 spatiallab｜瑞天空間製研所 林靖太 總監 在訪談中的真情流露。而這份初衷也反映在總監的設計裡，其風格著重在「現代極簡的中性基調」，並擅長利用50：50的硬軟裝設計，將腦袋中的想法變成空間裡的真實模樣，也重視場域與人之間的互動和連結，讓人身處其中，能感到舒適且與眾不同。相信近年深受不同年齡層業主喜愛的林總監，在品牌與個人背後必定有精彩故事，緊接著就讓我們一起來看看訪談內容吧！

古典意象悠然流轉 質感韻律交織光影

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2020德國iF設計大獎 虞國綸再躍世界大賞——台北設計之夜特別報導

世界四大設計獎之一的德國 iF 設計大獎（iF DESIGN AWARD），自1954年創辦至今已擁有超過60年的悠久歷史，格綸設計 虞國綸 設計總監 以新生命宅邸之作《酌綠院落》，從全球56國中的7298件作品脫穎而出，奪下大獎，實屬不易。因為疫情緣故，本該於柏林舉辦的頒獎典禮被迫取消，而後於台灣舉行「2020 iF台北設計之夜」的活動，現場吸引許多得獎設計師一起共襄盛舉！

漫遊世界角落 跳脫框架的空間演繹者

於業界耕耘多年，自建築跨足室內設計，川沃設計 謝旻軒 JASON 設計總監 多次挑戰截然不同的空間項目，作品更是遍佈台灣、大陸、東南亞等地。見識到如此豐富的創作能量，不禁令人好奇這位玩遍各式風格，不斷打造特色場域的空間演繹者，當初是怎麼進入設計領域？面對如此多變的外在因素，又是如何在世界各地完成一場場精彩的空間展演？

隨手掇拾光影 細緻淬煉情思

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一處一景凝聚情感 共享家的藝術山景

美國文化精神代表人物——拉爾夫‧沃爾多‧愛默生曾說：「家庭是父親的王國，母親的世界，兒童的樂園。」「家」的意象，是生活經驗的串連，與情感記憶的積累。在作品《聚合‧傳家 樂沐大喆》中，京璽國際 周彥如 設計總監 以低斂沉穩的手法，摒除繁複精緻的設計始末，實踐崇尚豐美的精神層次——虛實相映、恬淡悠遠，不僅延續家人的至親至愛，更透過藝術、自然手筆臨摹家的豐富表情，共塑一幅美好光景。

「世界上唯一不變的就是改變」 專訪空間尋夢的生活設計師杜智孟

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