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GOOD OLD DAYS選物店 清新泥白綻放明媚
【本文由OPEN編輯部撰寫】
緊鄰熱鬧的頂溪捷運站，且於醒目的三角窗位置，伊歐探索空間設計 鄭又銘 設計總監 與其設計團隊 利用此特性，加以擅長的色彩學營造場域手法，於空間中採用材料原始的質感，不添加繁瑣的裝飾，讓商品成為真正的主角，打造一處攫取目光的設計選物店！
門口、櫃檯——自然清新暖暖含光
明亮潔白的立面塗抹全室，吸引來往行人踏入店內，門口的落地玻璃窗連結內側牆面，將溫煦日光映照於商品矮櫃，形成採光良好的角落。在空間中，除了少數裸露的角材外，櫃檯特別以磨石質感為裝飾面，在黑白相間綴點棕色調的紋路，豐富整體區域的樣貌。
主要陳列區——機能櫃體映襯商品
步入陳列商品區，可見延續區塊純白色系的櫃體，數個連續排列的活動展示櫃，分割出寬敞的左右空間，清晰明瞭的行走路線，使人能一派輕鬆地沿著整排的壁面洞洞板，走至中島展示櫃，並遊逛到櫃檯；天花聚焦燈配以白、黃色系燈泡，採錯綜方式照耀商品。各種不同展示機能的櫃體，不僅完美襯托出各個特色商品，也方便店家隨週期更換產品。
伊歐探索空間設計 鄭又銘 設計總監 與其設計團隊 總為業主提供多元設計思維面向，並形塑空間與品味結合的生活態度，本次透過場域中簡單的表現，以及極淨純白的視覺亮點運用，於設計選物店中帶入極簡風格，在熱鬧街道上的眾多商店中形塑亮麗搶眼的一角！
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