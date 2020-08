GOOD OLD DAYS選物店 清新泥白綻放明媚

希臘哲學家赫拉克利特Heraclitus說過,世界上唯一不變的就是改變——The only thing that is constant is change. 而 禾森設計 杜智孟 設計總監 將此信念在成立品牌的二十餘年之間,如履薄冰地為業主打造夢想的場域,細膩完成每件作品!在訪談中,能了解到總監分別於「學理感性」及「專業理性」中轉換自如的特質,同時也能深刻感受他親切、樂於分享的一面,現在就讓我們一同回首他這些年的設計之路!

2020-07-15 12:15