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中性基調的風格設計師 50:50領會空間靈魂

聯合新聞網 / OPEN Design

【本文由OPEN編輯部撰寫】

「我想對10年後的自己說，不要忘記當初的好奇心」，這是 R10 spatiallab｜瑞天空間製研所 林靖太 總監 在訪談中的真情流露。而這份初衷也反映在總監的設計裡，其風格著重在「現代極簡的中性基調」，並擅長利用50：50的硬軟裝設計，將腦袋中的想法變成空間裡的真實模樣，也重視場域與人之間的互動和連結，讓人身處其中，能感到舒適且與眾不同。相信近年深受不同年齡層業主喜愛的林總監，在品牌與個人背後必定有精彩故事，緊接著就讓我們一起來看看訪談內容吧！

（圖）R10 spatiallab｜瑞天空間製研所作品《清雅苑》
（圖）R10 spatiallab｜瑞天空間製研所作品《清雅苑》

五常法之管理 塑成極簡美學

從小就對改造與手作很有興趣的林總監，尤其又喜歡空間裡極簡不繁複的氛圍，大學求學期間，接觸到源於日本的管理法則「五常法」——常組織（Structurise）、常整頓（Systematise）、常清潔（Sanitise）、常規範（Standardise）及常自律（Self-discipline） ，內容和他的簡單生活理念相似，因此他便把此想法運用在團隊管理上。林總監補充說道，「這個理念如果放在空間設計來說，就是像是把建模與3D設計裡的空間線條剪乾淨，而剪乾淨就是成功一半，且可以放更多東西！」

而對於自己「現代極簡的中性基調」風格上的解釋，林總監表示，「之前經手的案子往往都是美式風格居多，但我會希望我的品牌定位是偏向透明與乾淨，同時是男女都可以接受的感覺，我會在作品中加入較柔軟的美式線版，但會以中性的手法，去調和美式的彩度，整體讓內容更加豐富。」

（圖）R10 spatiallab｜瑞天空間製研所作品《Restful Forest》
（圖）R10 spatiallab｜瑞天空間製研所作品《Restful Forest》

大師啟蒙靈光 誕生純粹設計

至於平時如何增加自己在空間中的美學底蘊？林總監侃侃而談道，「可以使軟裝與硬裝一起成長的事物，我們都會去接觸參與。」他將大量閱讀的國內外圖書深植腦內，成為自己的資料庫，並與團隊參加一些插花課程以及藝廊活動，讓所有人都能吸收其美學感受。

而在大量閱讀的案例中，林總監對於英國著名建築師John Pawson的故事感到印象深刻。John Pawson直至30歲才開始自己的設計之路，並自在的運用清水模水泥及光影，來深入透徹建築，且成為當代極簡主義中最具代表性的人物。總監引用其名言說道，「愈簡約，愈能看出事物本身的面相」，所以John Pawson設計中所呈現的光影援引、比例的協調，便成為瑞天所奉行的圭臬，也深深影響瑞天風格上著重的「現代極簡的中性基調」。

（圖）R10 spatiallab｜瑞天空間製研所作品《拾影流光》
（圖）R10 spatiallab｜瑞天空間製研所作品《拾影流光》

跨越年代風格 建構和諧軟裝

瑞天設計理念為「我們想創造的空間，是當人們身處其中，便能感到自適且與眾不同」，因此林總監創立品牌的初衷，就是希望能嘗試不同風格，不要受限於千篇一律的美式感受，更是要呈現出自己的風格品味。他說，「我們做設計的，總會想要讓每一場都有不一樣的東西，總會想要有新的創作，且是將自己想法注入其中。」

此外，20世紀最傑出的日本設計師之一倉俁史朗，對於林總監有著如啟蒙老師般的影響，其簡單的風格，更成為品牌追求的理想樣貌。由於倉俁史朗在家具設計上有著非凡的成就，在被問到是否之後也想涉獵製作家具的部分，林總監回答道，「當然會！有機會我會想要成立家具設計的品牌，並自己去找材質，我希望讓作品呼應自己案場的材質，讓整體的協調感達到最佳。」

（圖）R10 spatiallab｜瑞天空間製研所作品《C′est Si Bon！》
（圖）R10 spatiallab｜瑞天空間製研所作品《C′est Si Bon！》

軟硬裝50：50 領會空間靈魂

另外，軟裝擺設對於瑞天的案場空間佔了很大一部份，林總監說，在與業主溝通前期，「我們團隊就會先用3D圖呈現之後的空間模樣，並利用平面圖講解，我覺得現今的設計不該只有硬裝，與軟裝的比例應為50：50，這樣會讓整體不顯得剛硬，且在完成拍照時，我們也會自己去設置每一處的軟裝，因為這樣才能感受到空間中的靈魂。」

訪談最後，談及未來規劃時，林總監以語帶堅信的口吻說道，「我想讓大家口耳相傳從龜毛及嚴謹的團隊中產出的作品，絕對是品質保證，且風格上是舒適的空間。」

至於想對10年後的自己說的話，林總監則說，「不要忘記當初對設計的好奇心，我是一個只要有疑問就會解決的人，不論是工程還是室內設計，只要不懂就會馬上記錄並請教廠商，我覺得這也是驅使我不斷進步的原因，所以希望到時候的我，還是保持好學及充滿好奇心的心態！」

我們在 R10 spatiallab｜瑞天空間製研所 林靖太 總監 的訪談中，了解到他在作品呈現上的比例風格，也體會到他在自身領域的堅持與想法，相信在未來，伴隨著不斷精進的的積累下，總監能讓更多業主通往心之所向，我們就一起期待這個故事的未完待續吧！

OPEN Design 動能開啟傳媒

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