古典意象悠然流轉 質感韻律交織光影
【本文由OPEN編輯部撰寫】
「世界在音樂中得到了完整的再現和表達」——德國哲學大師 叔本華。若說音樂為世界注入了靈魂，莊軒誠 設計總監 及俬設計則藉此次作品，以音樂為介質，為空間豐富生命。實木、烤漆、鍍鈦、石材等多樣性的質地搭配，造就俐落與精緻兼具的場域，彷彿一首高雅的奏鳴曲，翩然地流轉化為具象，使光影也如順應編排的琴音，方寸之間，美學盛開。
客廳──光影和諧譜曲 一室寬敞共鳴
踏至客廳，可見以淺色系為主的牆面，隨木紋義大利進口地磚延伸，尤顯場域通透感。客廳中心的圓潤金屬霧面桌几，在光線映照下，與地毯交織異材質的圈圈漣漪，增添雅興；不規則天花板線條設計，和白色窗戶的幾何排列相應，柔和光影流瀉，猶如音樂粒子灑落一地，讓一室閑靜獲得共鳴。搭配頂級音響的擺置，飽含音樂廳的元素，不僅增添空間的立體層次，更顯韻律流動於格局之間。
書房──優雅閑適並濟 氣派別有洞天
行至書房，上望圓角矩形的天花板，除了富有層次的設計，更加上金屬線條鑲邊，與貴氣燦然的燈飾相輝映；空間分為沙發與交誼桌椅兩大區域，滿足不同使用需求的貼心規劃、回應生活的各種安排。
相較客廳的簡約風格，書房明亮的燈光與寬敞的規劃，交織出一室的高貴氣韻，引人聯想音樂廳私人包廂的優雅休閒時光，微醺的歡笑流溢，營造輕鬆雅興，更添別有洞天的格局體驗。
臥室──中性俐落氣度 溫暖內斂充盈
進入溫暖色調的私領域，大地色系的搭配使空間顯得柔和。床頭板以柔軟皮質拼接出塊狀分壘，猶如浮動的鍵格，預備隨樂音亮起；方塊交界處的金屬框線，與兩旁的環形垂墜燈飾交相輝映，營造寧靜安穩的平衡視感，展現設計的內斂與大氣兼具，讓公領域演繹的雅緻韻律行板，漸轉為柔緩的抒情調，形塑舒適的睡眠空間。
無論是光的流動、音樂的流動，最終還是要回歸人的流動。莊軒誠 設計總監 及俬設計，以現代結合復古元素貫穿全室，不僅重塑場所的品味，也為多數以華麗風格為主調的招待所設計，帶來新的詮釋。透過設計師的巧手轉化，富音樂元素的質感能量，配合凝練的選材規劃，讓居者優游於斯，空間體驗猶如餘音繞樑，日久彌新。
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