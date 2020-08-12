古典意象悠然流轉 質感韻律交織光影

【本文由OPEN編輯部撰寫】

「世界在音樂中得到了完整的再現和表達」——德國哲學大師 叔本華。若說音樂為世界注入了靈魂，莊軒誠 設計總監 及俬設計則藉此次作品，以音樂為介質，為空間豐富生命。實木、烤漆、鍍鈦、石材等多樣性的質地搭配，造就俐落與精緻兼具的場域，彷彿一首高雅的奏鳴曲，翩然地流轉化為具象，使光影也如順應編排的琴音，方寸之間，美學盛開。

（圖）一踏入玄關，酒窖式的設計隨之映入眼簾；木紋天地及鮮紅皮革沙發，在嵌燈的照耀下，使空間更顯溫暖。

（圖）窗戶投射光影，映照淺色系的地板與牆面，對比客廳典雅的頂級音響，亮面的黑色機體反射晶透光紋，設計與自然連結，打造如琴鍵、音符跳動的流轉日常。

客廳──光影和諧譜曲 一室寬敞共鳴

踏至客廳，可見以淺色系為主的牆面，隨木紋義大利進口地磚延伸，尤顯場域通透感。客廳中心的圓潤金屬霧面桌几，在光線映照下，與地毯交織異材質的圈圈漣漪，增添雅興；不規則天花板線條設計，和白色窗戶的幾何排列相應，柔和光影流瀉，猶如音樂粒子灑落一地，讓一室閑靜獲得共鳴。搭配頂級音響的擺置，飽含音樂廳的元素，不僅增添空間的立體層次，更顯韻律流動於格局之間。

書房──優雅閑適並濟 氣派別有洞天

行至書房，上望圓角矩形的天花板，除了富有層次的設計，更加上金屬線條鑲邊，與貴氣燦然的燈飾相輝映；空間分為沙發與交誼桌椅兩大區域，滿足不同使用需求的貼心規劃、回應生活的各種安排。

相較客廳的簡約風格，書房明亮的燈光與寬敞的規劃，交織出一室的高貴氣韻，引人聯想音樂廳私人包廂的優雅休閒時光，微醺的歡笑流溢，營造輕鬆雅興，更添別有洞天的格局體驗。

（圖）實木收納櫃嵌入牆面，保留走道寬敞動線，予人一目了然而乾淨的空間體驗。嵌燈設計使得層板邊緣的稜角，增添柔緩氣質，打造安穩輕盈的視覺。

臥室──中性俐落氣度 溫暖內斂充盈

進入溫暖色調的私領域，大地色系的搭配使空間顯得柔和。床頭板以柔軟皮質拼接出塊狀分壘，猶如浮動的鍵格，預備隨樂音亮起；方塊交界處的金屬框線，與兩旁的環形垂墜燈飾交相輝映，營造寧靜安穩的平衡視感，展現設計的內斂與大氣兼具，讓公領域演繹的雅緻韻律行板，漸轉為柔緩的抒情調，形塑舒適的睡眠空間。

無論是光的流動、音樂的流動，最終還是要回歸人的流動。莊軒誠 設計總監 及俬設計，以現代結合復古元素貫穿全室，不僅重塑場所的品味，也為多數以華麗風格為主調的招待所設計，帶來新的詮釋。透過設計師的巧手轉化，富音樂元素的質感能量，配合凝練的選材規劃，讓居者優游於斯，空間體驗猶如餘音繞樑，日久彌新。

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