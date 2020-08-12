快訊

陳其邁登廣告撐香港 柯文哲批：全是選舉操作

這個金融商品 彭淮南擋了一輩子

聽新聞
test
0:00 / 0:00

古典意象悠然流轉 質感韻律交織光影

聯合新聞網 / OPEN Design
（圖）展示櫃嵌入整片牆面，與柔暖的展示燈和諧融合，更襯托木材溫潤質感。
（圖）展示櫃嵌入整片牆面，與柔暖的展示燈和諧融合，更襯托木材溫潤質感。

【本文由OPEN編輯部撰寫】

「世界在音樂中得到了完整的再現和表達」——德國哲學大師 叔本華。若說音樂為世界注入了靈魂，莊軒誠 設計總監 及俬設計則藉此次作品，以音樂為介質，為空間豐富生命。實木、烤漆、鍍鈦、石材等多樣性的質地搭配，造就俐落與精緻兼具的場域，彷彿一首高雅的奏鳴曲，翩然地流轉化為具象，使光影也如順應編排的琴音，方寸之間，美學盛開

（圖）一踏入玄關，酒窖式的設計隨之映入眼簾；木紋天地及鮮紅皮革沙發，在嵌燈的照耀下，使空間更顯溫暖。
（圖）一踏入玄關，酒窖式的設計隨之映入眼簾；木紋天地及鮮紅皮革沙發，在嵌燈的照耀下，使空間更顯溫暖。

（圖）窗戶投射光影，映照淺色系的地板與牆面，對比客廳典雅的頂級音響，亮面的黑色機體反射晶透光紋，設計與自然連結，打造如琴鍵、音符跳動的流轉日常。
（圖）窗戶投射光影，映照淺色系的地板與牆面，對比客廳典雅的頂級音響，亮面的黑色機體反射晶透光紋，設計與自然連結，打造如琴鍵、音符跳動的流轉日常。

客廳──光影和諧譜曲 一室寬敞共鳴

踏至客廳，可見以淺色系為主的牆面，隨木紋義大利進口地磚延伸，尤顯場域通透感。客廳中心的圓潤金屬霧面桌几，在光線映照下，與地毯交織異材質的圈圈漣漪，增添雅興；不規則天花板線條設計，和白色窗戶的幾何排列相應，柔和光影流瀉，猶如音樂粒子灑落一地，讓一室閑靜獲得共鳴。搭配頂級音響的擺置，飽含音樂廳的元素，不僅增添空間的立體層次，更顯韻律流動於格局之間。

書房──優雅閑適並濟 氣派別有洞天

行至書房，上望圓角矩形的天花板，除了富有層次的設計，更加上金屬線條鑲邊，與貴氣燦然的燈飾相輝映；空間分為沙發與交誼桌椅兩大區域，滿足不同使用需求的貼心規劃、回應生活的各種安排。

相較客廳的簡約風格，書房明亮的燈光與寬敞的規劃，交織出一室的高貴氣韻，引人聯想音樂廳私人包廂的優雅休閒時光，微醺的歡笑流溢，營造輕鬆雅興，更添別有洞天的格局體驗。

（圖）實木收納櫃嵌入牆面，保留走道寬敞動線，予人一目了然而乾淨的空間體驗。嵌燈設計使得層板邊緣的稜角，增添柔緩氣質，打造安穩輕盈的視覺。
（圖）實木收納櫃嵌入牆面，保留走道寬敞動線，予人一目了然而乾淨的空間體驗。嵌燈設計使得層板邊緣的稜角，增添柔緩氣質，打造安穩輕盈的視覺。

臥室──中性俐落氣度 溫暖內斂充盈

進入溫暖色調的私領域，大地色系的搭配使空間顯得柔和。床頭板以柔軟皮質拼接出塊狀分壘，猶如浮動的鍵格，預備隨樂音亮起；方塊交界處的金屬框線，與兩旁的環形垂墜燈飾交相輝映，營造寧靜安穩的平衡視感，展現設計的內斂與大氣兼具，讓公領域演繹的雅緻韻律行板，漸轉為柔緩的抒情調，形塑舒適的睡眠空間。

無論是光的流動、音樂的流動，最終還是要回歸人的流動。莊軒誠 設計總監 及俬設計，以現代結合復古元素貫穿全室，不僅重塑場所的品味，也為多數以華麗風格為主調的招待所設計，帶來新的詮釋。透過設計師的巧手轉化，富音樂元素的質感能量，配合凝練的選材規劃，讓居者優游於斯，空間體驗猶如餘音繞樑，日久彌新。

OPEN Design 動能開啟傳媒

延伸閱讀

銀行搶標 10年期債利率探底

存戶搶優利 留意3大門檻

摩斯漢堡驚見偷拍狼 天花板抽風口裝針孔上往下偷拍

隨手掇拾光影 細緻淬煉情思

相關新聞

古典意象悠然流轉 質感韻律交織光影

「世界在音樂中得到了完整的再現和表達」——德國哲學大師 叔本華。若說音樂為世界注入了靈魂，莊軒誠 設計總監 及俬設計 則藉此次作品，以音樂為介質，為空間豐富生命。實木、烤漆、鍍鈦、石材等多樣性的質地搭配，造就俐落與精緻兼具的場域，彷彿一首高雅的奏鳴曲，翩然地流轉化為具象，使光影也如順應編排的琴音，方寸之間，美學盛開。

2020德國iF設計大獎 虞國綸再躍世界大賞——台北設計之夜特別報導

世界四大設計獎之一的德國 iF 設計大獎（iF DESIGN AWARD），自1954年創辦至今已擁有超過60年的悠久歷史，格綸設計 虞國綸 設計總監 以新生命宅邸之作《酌綠院落》，從全球56國中的7298件作品脫穎而出，奪下大獎，實屬不易。因為疫情緣故，本該於柏林舉辦的頒獎典禮被迫取消，而後於台灣舉行「2020 iF台北設計之夜」的活動，現場吸引許多得獎設計師一起共襄盛舉！

漫遊世界角落 跳脫框架的空間演繹者

於業界耕耘多年，自建築跨足室內設計，川沃設計 謝旻軒 JASON 設計總監 多次挑戰截然不同的空間項目，作品更是遍佈台灣、大陸、東南亞等地。見識到如此豐富的創作能量，不禁令人好奇這位玩遍各式風格，不斷打造特色場域的空間演繹者，當初是怎麼進入設計領域？面對如此多變的外在因素，又是如何在世界各地完成一場場精彩的空間展演？

隨手掇拾光影 細緻淬煉情思

「故事活在光影中。」莊軒誠 設計總監 及俬設計 透過住宅作品《光影-Light & Life》將這句攝影界的名言完美演繹。空間中保留自然光源，疊加木皮、鐵件、烤漆等多種物料，在光影流過的每個瞬間，於不同建材的質地上產生瞬息萬變的形貌，為日常生活捕捉最美的片刻，也為屋主創作最獨特的故事篇章。

一處一景凝聚情感 共享家的藝術山景

美國文化精神代表人物——拉爾夫‧沃爾多‧愛默生曾說：「家庭是父親的王國，母親的世界，兒童的樂園。」「家」的意象，是生活經驗的串連，與情感記憶的積累。在作品《聚合‧傳家 樂沐大喆》中，京璽國際 周彥如 設計總監 以低斂沉穩的手法，摒除繁複精緻的設計始末，實踐崇尚豐美的精神層次——虛實相映、恬淡悠遠，不僅延續家人的至親至愛，更透過藝術、自然手筆臨摹家的豐富表情，共塑一幅美好光景。

「世界上唯一不變的就是改變」 專訪空間尋夢的生活設計師杜智孟

希臘哲學家赫拉克利特Heraclitus說過，世界上唯一不變的就是改變——The only thing that is constant is change. 而 禾森設計 杜智孟 設計總監 將此信念在成立品牌的二十餘年之間，如履薄冰地為業主打造夢想的場域，細膩完成每件作品！在訪談中，能了解到總監分別於「學理感性」及「專業理性」中轉換自如的特質，同時也能深刻感受他親切、樂於分享的一面，現在就讓我們一同回首他這些年的設計之路！

沈澱疲憊身心宅邸 流溢道中山水風貌

莊子曾說：「道法自然」，萬物皆從自然出發，其中當然也包含生活的靈感美學。仝育設計 莊媛婷、鄭瑞文 總監 以「一處一景」為設計理念，活用多種建材與家飾，在都會叢林中，打造出一方結合人文與山水的自然風光。簡單的素材經過層層疊加，配合光影流動的變化，悄然浮現種種設計巧思，靜候知己者心領神會。

點亮澄淨自然風光 打造旅人棲身之所

本案以民宿樣板間設計，從旅人角度出發，恆慕國際設計 吳信宏 設計總監 採用大量的原木色調形塑溫和安定氛圍，搭配中性的灰白色系以及簡約風的家具燈飾，形塑溫暖、友善親近的歸屬感，一盞明燈引導旅者在日暮星辰下，洗去一身風霜，卸下一身疲憊，找尋溫暖療癒的棲身之所。

揮灑自然寬闊意象 清朗公設綻放風光

業主在情境上表達了對原初系色調如暖木色、自然意象的喜愛，於是 禾森設計 杜智孟 設計總監 依循其想法加以劃設，使整體景觀具渾然天成的壯闊風光；引渡山水意象進駐公設，突破日常的天地壁構圖，採用波浪符號以及相異的材質與色樣，最終鋪敘出色彩濃豔卻寬闊非凡、具流動性的量體景觀。

人生四十 平凡之路鍊就非凡人生！

人生四十，正是生命璀璨綻放之際，我們磨去生活與個性中的稜稜角角，進退得宜，且更懂得溝通之道；減去幾分少時的張揚，煉出逐漸純青的成熟。而 軒宇室內設計 戴文軒 設計總監 進入到這個年紀，對於創業之初與現今，有著變與不變的堅持，也在其中為自己注入許多人生體會，現在就讓我們踏上時空的迴廊，透過與總監的訪談一同了解他的故事吧！

巧施風水靈動手筆 描繪敞亮住宅場景

風水，為中國人蘊藏數千年的習俗，儘管萬物更迭，方位卦象、趨吉避凶的家居設計，仍是華人文化裡不可忽視的元素要件。業主對於案場的要求為「明亮」，呼應了風水中帶進好運氣的明廳概念，羽築設計 徐汎羽 設計總監 的設計手法亦著重「開敞」，以無梁柱概念增添透視的延伸感。

悠然浸散自然底蘊 清雅呼應中庸之道

生活，是一門用心端看、揣摩的藝術，享受當下、不急不徐、不多也不少。 一如瑞典的快樂哲學：「足夠就是最好（Lagom är bäst）」，在生活的每一個面向裡享受平衡，把時間花在益加重要的事情上。恰與中國儒家倡導的「中庸之道」相應，以自然融入而非突圍而出的形式，感受恰到好處的境語，及真切存在的溫度。

熱門新聞

玩酷子弟｜新 E.SO NEW LEVEL！瘦子：「這次我要做一張自己喜歡的專輯」

簡練線條刻劃現代感 回歸本質的純白居所

古典意象悠然流轉 質感韻律交織光影

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。