2020德國iF設計大獎 虞國綸再躍世界大賞——台北設計之夜特別報導

【本文由OPEN編輯部撰寫】

世界四大設計獎之一的德國 iF 設計大獎（iF DESIGN AWARD），自1954年創辦至今已擁有超過60年的悠久歷史，格綸設計 虞國綸 設計總監 以新生命宅邸之作《酌綠院落》，從全球56國中的7298件作品脫穎而出，奪下大獎，實屬不易。因為疫情緣故，本該於柏林舉辦的頒獎典禮被迫取消，而後於台灣舉行「2020 iF台北設計之夜」的活動，現場吸引許多得獎設計師一起共襄盛舉！

獲獎作品：《酌綠院落》

虞總監破除自然與日常間的對立關係，將此概念植入家屋《酌綠院落》，運用低限加工的無毒建材，配合多項家居智能科技，涵養出一座人與自然親密共存的新生命宅邸。

團隊在入門的第一空間——玄關，栽種了一整牆宛如秘境的鮮綠植栽，潤澤的空間紋理鋪排進每吋交丁隅角，使既有的通行過道反倒引人流連。

刻意降低環境中的色彩刺激，天空僅採用對稱分布的帶狀灰鏡，及聚光燈構成的重點式照明，點亮家居的視覺層次。

「空間靈魂教父」格綸設計 虞國綸 設計總監 將多年的設計美學底蘊幻化成每次的作品當中，並攬獲一次次精采絕倫的國際佳績，而此次再度獲得德國 iF 設計大獎殊榮，再次使得虞總監獨特的「美學DNA」名揚海外！

公司簡介

格綸設計工程公司於2005年創立至今，講究專屬、獨特的空間價值，精心探究居住者個人特色與生活魅力，並透過創意質素的轉譯與擘劃，「機能隨形、演繹生活」，成為獨具特色的風格設計。

公司理念

室內設計項目通及住宅空間、商業空間、辦公場所、會所樣版房等，秉持著原創設計的精神，對於風格與品味的追求，將業主對空間的期待以各種設計風格完美的呈現。

強調人與空間的關係，以生活品味與空間藝術的角度，成就設計的獨特性，更以理性的空間規劃，形塑出空間的本質；以空間美學為基礎，打造出與眾不同的空間場域；從設計的語彙裡，衍生業主對生活品味、理想居所的完美實踐，提升居住空間美學，致力打造室內設計專業品牌。

精選獲獎紀錄

2020

德國 iF DESIGN AWARD設計大獎 酌綠院落

2019

美國《Interior Design》中文版

2019-2020年度封面人物

1989-2019全國百名優秀室內建築師

中國 亞太設計精英邀請賽

住宅空間類別 金獎 酌綠院落

杜拜 DUBAI International Competition

住宅空間類 金獎 酌綠院落

美國 Muse Design Awards

室內設計類 鉑金獎 共伴效應、沐曦

美國 Muse Design Awards

室內設計類 金獎 生活序曲-1680

美國 Architecture Master Prize

公寓空間類 榮譽提名 沐曦

中國 金外灘獎

最佳創新設計類 優秀獎 共伴效應

2018

義大利 A'Design Award

室內及展覽空間設計類 銅獎 生活序曲-1680、沐曦

2017

美國International Design Awards

榮譽提名獎 沐曦

日本 JCD Design Award

BEST 100 共伴效應

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