快訊

獨／偽出國弄假成真？健保卡遭註記 旅客看牙被拒崩潰

聽新聞
test
0:00 / 0:00

2020德國iF設計大獎 虞國綸再躍世界大賞——台北設計之夜特別報導

聯合新聞網 / OPEN Design

【本文由OPEN編輯部撰寫】

世界四大設計獎之一的德國 iF 設計大獎（iF DESIGN AWARD），自1954年創辦至今已擁有超過60年的悠久歷史，格綸設計 虞國綸 設計總監 以新生命宅邸之作《酌綠院落》，從全球56國中的7298件作品脫穎而出，奪下大獎，實屬不易。因為疫情緣故，本該於柏林舉辦的頒獎典禮被迫取消，而後於台灣舉行「2020 iF台北設計之夜」的活動，現場吸引許多得獎設計師一起共襄盛舉！

獲獎作品：《酌綠院落》

虞總監破除自然與日常間的對立關係，將此概念植入家屋《酌綠院落》，運用低限加工的無毒建材，配合多項家居智能科技，涵養出一座人與自然親密共存的新生命宅邸。

團隊在入門的第一空間——玄關，栽種了一整牆宛如秘境的鮮綠植栽，潤澤的空間紋理鋪排進每吋交丁隅角，使既有的通行過道反倒引人流連。

刻意降低環境中的色彩刺激，天空僅採用對稱分布的帶狀灰鏡，及聚光燈構成的重點式照明，點亮家居的視覺層次。

「空間靈魂教父」格綸設計 虞國綸 設計總監 將多年的設計美學底蘊幻化成每次的作品當中，並攬獲一次次精采絕倫的國際佳績，而此次再度獲得德國 iF 設計大獎殊榮，再次使得虞總監獨特的「美學DNA」名揚海外！

公司簡介

格綸設計工程公司於2005年創立至今，講究專屬、獨特的空間價值，精心探究居住者個人特色與生活魅力，並透過創意質素的轉譯與擘劃，「機能隨形、演繹生活」，成為獨具特色的風格設計。

公司理念

室內設計項目通及住宅空間、商業空間、辦公場所、會所樣版房等，秉持著原創設計的精神，對於風格與品味的追求，將業主對空間的期待以各種設計風格完美的呈現。

強調人與空間的關係，以生活品味與空間藝術的角度，成就設計的獨特性，更以理性的空間規劃，形塑出空間的本質；以空間美學為基礎，打造出與眾不同的空間場域；從設計的語彙裡，衍生業主對生活品味、理想居所的完美實踐，提升居住空間美學，致力打造室內設計專業品牌。

精選獲獎紀錄

2020

德國 iF DESIGN AWARD設計大獎 酌綠院落

2019

美國《Interior Design》中文版

2019-2020年度封面人物

1989-2019全國百名優秀室內建築師

中國 亞太設計精英邀請賽

住宅空間類別 金獎 酌綠院落

杜拜 DUBAI International Competition

住宅空間類 金獎 酌綠院落

美國 Muse Design Awards

室內設計類 鉑金獎 共伴效應、沐曦

美國 Muse Design Awards

室內設計類 金獎 生活序曲-1680

美國 Architecture Master Prize

公寓空間類 榮譽提名 沐曦

中國 金外灘獎

最佳創新設計類 優秀獎 共伴效應

2018

義大利 A'Design Award

室內及展覽空間設計類 銅獎 生活序曲-1680、沐曦

2017

美國International Design Awards

榮譽提名獎 沐曦

日本 JCD Design Award

BEST 100 共伴效應

OPEN Design 動能開啟傳媒

延伸閱讀

寧德時代、奔馳 深化電池合作

貝魯特大爆炸 德國一名外交官公寓內喪生

德國工業訂單加速反彈 6月躍增27.9%

德國外送進軍日本 與優食爭平台霸主

相關新聞

2020德國iF設計大獎 虞國綸再躍世界大賞——台北設計之夜特別報導

世界四大設計獎之一的德國 iF 設計大獎（iF DESIGN AWARD），自1954年創辦至今已擁有超過60年的悠久歷史，格綸設計 虞國綸 設計總監 以新生命宅邸之作《酌綠院落》，從全球56國中的7298件作品脫穎而出，奪下大獎，實屬不易。因為疫情緣故，本該於柏林舉辦的頒獎典禮被迫取消，而後於台灣舉行「2020 iF台北設計之夜」的活動，現場吸引許多得獎設計師一起共襄盛舉！

漫遊世界角落 跳脫框架的空間演繹者

於業界耕耘多年，自建築跨足室內設計，川沃設計 謝旻軒 JASON 設計總監 多次挑戰截然不同的空間項目，作品更是遍佈台灣、大陸、東南亞等地。見識到如此豐富的創作能量，不禁令人好奇這位玩遍各式風格，不斷打造特色場域的空間演繹者，當初是怎麼進入設計領域？面對如此多變的外在因素，又是如何在世界各地完成一場場精彩的空間展演？

隨手掇拾光影 細緻淬煉情思

「故事活在光影中。」莊軒誠 設計總監 及俬設計 透過住宅作品《光影-Light & Life》將這句攝影界的名言完美演繹。空間中保留自然光源，疊加木皮、鐵件、烤漆等多種物料，在光影流過的每個瞬間，於不同建材的質地上產生瞬息萬變的形貌，為日常生活捕捉最美的片刻，也為屋主創作最獨特的故事篇章。

一處一景凝聚情感 共享家的藝術山景

美國文化精神代表人物——拉爾夫‧沃爾多‧愛默生曾說：「家庭是父親的王國，母親的世界，兒童的樂園。」「家」的意象，是生活經驗的串連，與情感記憶的積累。在作品《聚合‧傳家 樂沐大喆》中，京璽國際 周彥如 設計總監 以低斂沉穩的手法，摒除繁複精緻的設計始末，實踐崇尚豐美的精神層次——虛實相映、恬淡悠遠，不僅延續家人的至親至愛，更透過藝術、自然手筆臨摹家的豐富表情，共塑一幅美好光景。

「世界上唯一不變的就是改變」 專訪空間尋夢的生活設計師杜智孟

希臘哲學家赫拉克利特Heraclitus說過，世界上唯一不變的就是改變——The only thing that is constant is change. 而 禾森設計 杜智孟 設計總監 將此信念在成立品牌的二十餘年之間，如履薄冰地為業主打造夢想的場域，細膩完成每件作品！在訪談中，能了解到總監分別於「學理感性」及「專業理性」中轉換自如的特質，同時也能深刻感受他親切、樂於分享的一面，現在就讓我們一同回首他這些年的設計之路！

沈澱疲憊身心宅邸 流溢道中山水風貌

莊子曾說：「道法自然」，萬物皆從自然出發，其中當然也包含生活的靈感美學。仝育設計 莊媛婷、鄭瑞文 總監 以「一處一景」為設計理念，活用多種建材與家飾，在都會叢林中，打造出一方結合人文與山水的自然風光。簡單的素材經過層層疊加，配合光影流動的變化，悄然浮現種種設計巧思，靜候知己者心領神會。

點亮澄淨自然風光 打造旅人棲身之所

本案以民宿樣板間設計，從旅人角度出發，恆慕國際設計 吳信宏 設計總監 採用大量的原木色調形塑溫和安定氛圍，搭配中性的灰白色系以及簡約風的家具燈飾，形塑溫暖、友善親近的歸屬感，一盞明燈引導旅者在日暮星辰下，洗去一身風霜，卸下一身疲憊，找尋溫暖療癒的棲身之所。

揮灑自然寬闊意象 清朗公設綻放風光

業主在情境上表達了對原初系色調如暖木色、自然意象的喜愛，於是 禾森設計 杜智孟 設計總監 依循其想法加以劃設，使整體景觀具渾然天成的壯闊風光；引渡山水意象進駐公設，突破日常的天地壁構圖，採用波浪符號以及相異的材質與色樣，最終鋪敘出色彩濃豔卻寬闊非凡、具流動性的量體景觀。

人生四十 平凡之路鍊就非凡人生！

人生四十，正是生命璀璨綻放之際，我們磨去生活與個性中的稜稜角角，進退得宜，且更懂得溝通之道；減去幾分少時的張揚，煉出逐漸純青的成熟。而 軒宇室內設計 戴文軒 設計總監 進入到這個年紀，對於創業之初與現今，有著變與不變的堅持，也在其中為自己注入許多人生體會，現在就讓我們踏上時空的迴廊，透過與總監的訪談一同了解他的故事吧！

巧施風水靈動手筆 描繪敞亮住宅場景

風水，為中國人蘊藏數千年的習俗，儘管萬物更迭，方位卦象、趨吉避凶的家居設計，仍是華人文化裡不可忽視的元素要件。業主對於案場的要求為「明亮」，呼應了風水中帶進好運氣的明廳概念，羽築設計 徐汎羽 設計總監 的設計手法亦著重「開敞」，以無梁柱概念增添透視的延伸感。

悠然浸散自然底蘊 清雅呼應中庸之道

生活，是一門用心端看、揣摩的藝術，享受當下、不急不徐、不多也不少。 一如瑞典的快樂哲學：「足夠就是最好（Lagom är bäst）」，在生活的每一個面向裡享受平衡，把時間花在益加重要的事情上。恰與中國儒家倡導的「中庸之道」相應，以自然融入而非突圍而出的形式，感受恰到好處的境語，及真切存在的溫度。

遊走3D空間的旅行者 洞察美學以人為本

「空間以不同樣貌，展現質與量的變化關係，設計以相同心念，創造人和場域間的互動」。羽築設計 徐汎羽 設計總監 始終秉持著對設計的熱情與專業，並滿足居住者需求的個性風格，讓每一件作品，都呈現獨一無二的樣貌。而總監在訪談中道出10多年裡，自身努力不懈的心路歷程，且話語間透露出他在初次報名國際賽事，即獲得亮眼佳績的情況下，仍然保持初心，持續朝著自我挑戰前進的心情！

熱門新聞

穿搭缺乏靈感？就讓最會穿「花襯衫」 的男人－鍾佳播 帶你找到屬於你的夏日穿搭！

2020德國iF設計大獎 虞國綸再躍世界大賞——台北設計之夜特別報導

自然和諧融為一體 營地風光奇絕之景

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。