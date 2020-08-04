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漫遊世界角落 跳脫框架的空間演繹者

聯合新聞網 / OPEN Design

【本文由OPEN編輯部撰寫】

於業界耕耘多年，自建築跨足室內設計，川沃設計 謝旻軒 JASON 設計總監 多次挑戰截然不同的空間項目，作品更是遍佈台灣、大陸、東南亞等地。見識到如此豐富的創作能量，不禁令人好奇這位玩遍各式風格，不斷打造特色場域的空間演繹者，當初是怎麼進入設計領域？面對如此多變的外在因素，又是如何在世界各地完成一場場精彩的空間展演？

一個寧靜的午後，謝總監特地空出時間，接受OPEN團隊的專訪，侃侃而談自己這一路走來的心路歷程。

（圖）川沃設計作品《茶境思塾》
（圖）川沃設計作品《茶境思塾》

引入自然氣息 回應信任課題

品牌「川沃」二字分別代表流水與沃土，帶有「希望建築與自然之間有所接觸」的理想，謝總監期許透過設計，消弭兩者在刻板印象中的對立關係，除了多使用自然建材調和整體氛圍，更重要的是找出和外部環境的連接點，引入空間中做最大化的利用。

謝總監在教育空間作品《茶境思塾》裡，就利用大面積的玻璃窗，為茶藝教室注入自然氣息，其設計理念更延伸到「信任」課題。他堅定的說道：「人在相處時，不應該在互不了解的情況下，就預設對方是壞人」，透過專業角度講解建材、設計理念，向校方提出建議，以厚玻璃窗面取代校園圍牆，打破禁錮的同時亦兼顧安全，而教室外部讓登山客歇腳、喝茶的階梯座椅，也是為了再現「奉茶文化」珍貴的人情和信任精神。

（圖）川沃設計作品《茶境思塾》
（圖）川沃設計作品《茶境思塾》

融合世界文化 形塑多元風格

足跡遍布世界各地的謝總監，對人、生活、空間擁有足夠的敏銳度，遇上文化背景和生活習慣相異的業主，便會隨之調整自身設計方向，例如台灣住宅講究風水，會避免穿堂煞或開門見灶，然而一旦將場景移至曾受法國殖民的越南，業主反而更偏好歐式風格，進入空間的第一眼，常會安排視野開放的中島型廚房。

總監說，早期因公司剛成立，風格仍處變動，不過隨著經驗逐漸累積，卻發現每個人的需求本來就不同，因此不需要將自己限定在某種特定風格中，而是應該站在設計師的角度，給予業主專業建議！

（圖）川沃設計作品《Taiwan–Hualien–Lobby》
（圖）川沃設計作品《Taiwan–Hualien–Lobby》

結合建築背景 打破空間框架

話鋒一轉，提及入行初衷，謝總監表示，當初大學就讀建築系，是受家庭從事營造業的影響，畢業後至建築事務所上班，由於工作接觸，加上就學期間累積對設計領域的興趣，他主動向公司前輩學習室內設計，並於累積四、五年業界經驗後，因客戶口碑相傳，決定獨立創建「川沃」。

雖然現在多以室內設計為主業，但總監卻不曾忽略建築與其相輔相成的關係，他認為，若是在營建外部建築時，即先預想室內配置，便可跳脫室內設計在固有框架下，時常只能換材質、做櫃體的窘境，為空間注入鮮活的生命力。謝總監強調：「空間要有靈魂的話，必須和外界環境有互動。」這不僅是對自身作品的期許，也是「川沃」命名背後的願景。

（圖）川沃設計作品《Taiwan–Sijhih–apartment》
（圖）川沃設計作品《Taiwan–Sijhih–apartment》

汲取日常靈感 前進國際舞台

為了回應各色業主需求，謝總監時常留意生活中的設計細節，以手機拍照記錄特殊軟裝；外出用餐、旅行時，也會特別挑選飯店觀察他人巧思。總監笑稱，自己或許有點職業病，但也正是這些習慣，一點一滴滋養出多種美學創意，成為日後的靈感泉源。

至於品牌未來的目標與規劃，總監表示，現在台灣的設計公司十分飽和，往外發展是大家都需要面對的課題，並希望能持續拓展近期經濟崛起的東南亞市場，雖然隨區域發展轉移陣地，難免有隨波逐流之感，但換個角度想，卻也是替室內設計師找到更好發揮的舞台。

（圖）川沃設計作品《Beijing–Apartment》
（圖）川沃設計作品《Beijing–Apartment》

在訪談尾聲，謝總監說道，經歷如此多元的挑戰後，自己最喜歡的是飯店設計。作為住宅型的特殊商業空間，他能於細節處精雕細琢，風格上卻又玩得大膽活潑，突破項目定位的種種限制，一展新穎的設計理念和美學創想。

總監於設計領域不忘「突破」，突破內外空間藩籬，也突破人與人之間的隔閡，更於充滿變化的環境下，不斷以新項目超越自我。回顧訪談過程，總監一貫溫和親切的為我們一一解惑，而談及作品巧思時，又展現出對設計獨有的熱情與堅持，期待川沃設計 謝旻軒 JASON 設計總監 帶著創新的自然思維，結合細膩的人文情感，在世界各地持續為我們帶來更多驚喜演出！

OPEN Design 動能開啟傳媒

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一處一景凝聚情感 共享家的藝術山景

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