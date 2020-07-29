隨手掇拾光影 細緻淬煉情思

【本文由OPEN編輯部撰寫】

「故事活在光影中。」莊軒誠 設計總監 及俬設計 透過住宅作品《光影-Light & Life》將這句攝影界的名言完美演繹。空間中保留自然光源，疊加木皮、鐵件、烤漆等多種物料，在光影流過的每個瞬間，於不同建材的質地上產生瞬息萬變的形貌，為日常生活捕捉最美的片刻，也為屋主創作最獨特的故事篇章。

玄關——錯落光影 輕啟序幕

步入室內，首先映入眼簾的是一座木製柵欄屏風，除了基本的隱私功能外，當光線自落地窗外灑落室內，穿過其不規則的間隙時，光影紋路四處流淌，調和周遭鍍鈦、地磚等建材的冷硬質感，在一天中隨著日光腳步，千變萬化無數次。

（圖）以窗外天色為基底，在暖光球形燈具的加入下，使得室內的光影與色調釋放更多元的展演方式。

客廳——活用軟件 豐富五感

穿過玄關進入客廳，深色木紋材質自腳下延展至牆面，將空間氛圍轉為沉穩凝鍊，堅硬的茶几、鐵件和柔軟的沙發、地毯相輔相成，平衡屋主歸宅時的視覺、觸覺，沉澱紛亂思緒，於雅緻的情境中開啟舒適自在的居家時光。

餐廚區——巧思設計 增添雅致

用餐區與廚房僅有吧台之隔，打破區域的空間壁壘，使整體視野更顯通透，也將家人間的互動及心靈結合得更為緊密。餐桌上方的燈飾，以氣泡造型和金色支柱帶出活潑氛圍，跳脫環境沉穩的深色基調，令人眼前一亮，而吧台與安放高腳杯的鐵架，則在單純的住宅注入咖啡廳元素，為用餐時分換上別樣的生活情趣。

（圖）衛浴暗門呼應臥室整體色調，使用與牆面相同的原木色巧妙藏身其中。

臥房——淡雅色系 重回寧靜

臥室牆面的金線設計與客廳遙相呼應，延續空間整體感，色調則轉為淡雅的米白與原木色系，承接床邊玻璃窗面引入的自然陽光，營造明亮而溫和的視覺，窗戶旁配置麻布窗簾，圈出一隅清靜，讓屋主安置身心，釋放累積一天的疲憊。

聖修伯里的《小王子》裡曾提到：「你在你的玫瑰花身上所花的時間，使得你的玫瑰花變得如此重要。」莊軒誠 設計總監 及俬設計 在這次的作品中，透過凸顯光影變化的手法，讓人在感受時間推移的同時，也一併在空間的各個角落收藏回憶，使《光影-Light & Life》成為那朵無可取代的玫瑰，綻放日常生活所醞釀的美麗詩篇。

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