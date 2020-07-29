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隨手掇拾光影 細緻淬煉情思

聯合新聞網 / OPEN Design

【本文由OPEN編輯部撰寫】

「故事活在光影中。」莊軒誠 設計總監 及俬設計 透過住宅作品《光影-Light & Life》將這句攝影界的名言完美演繹。空間中保留自然光源，疊加木皮、鐵件、烤漆等多種物料，在光影流過的每個瞬間，於不同建材的質地上產生瞬息萬變的形貌，為日常生活捕捉最美的片刻，也為屋主創作最獨特的故事篇章。

玄關——錯落光影 輕啟序幕

步入室內，首先映入眼簾的是一座木製柵欄屏風，除了基本的隱私功能外，當光線自落地窗外灑落室內，穿過其不規則的間隙時，光影紋路四處流淌，調和周遭鍍鈦、地磚等建材的冷硬質感，在一天中隨著日光腳步，千變萬化無數次。

（圖）以窗外天色為基底，在暖光球形燈具的加入下，使得室內的光影與色調釋放更多元的展演方式。
（圖）以窗外天色為基底，在暖光球形燈具的加入下，使得室內的光影與色調釋放更多元的展演方式。

客廳——活用軟件 豐富五感

穿過玄關進入客廳，深色木紋材質自腳下延展至牆面，將空間氛圍轉為沉穩凝鍊，堅硬的茶几、鐵件和柔軟的沙發、地毯相輔相成，平衡屋主歸宅時的視覺、觸覺，沉澱紛亂思緒，於雅緻的情境中開啟舒適自在的居家時光。

餐廚區——巧思設計 增添雅致

用餐區與廚房僅有吧台之隔，打破區域的空間壁壘，使整體視野更顯通透，也將家人間的互動及心靈結合得更為緊密。餐桌上方的燈飾，以氣泡造型和金色支柱帶出活潑氛圍，跳脫環境沉穩的深色基調，令人眼前一亮，而吧台與安放高腳杯的鐵架，則在單純的住宅注入咖啡廳元素，為用餐時分換上別樣的生活情趣。

（圖）衛浴暗門呼應臥室整體色調，使用與牆面相同的原木色巧妙藏身其中。
（圖）衛浴暗門呼應臥室整體色調，使用與牆面相同的原木色巧妙藏身其中。

臥房——淡雅色系 重回寧靜

臥室牆面的金線設計與客廳遙相呼應，延續空間整體感，色調則轉為淡雅的米白與原木色系，承接床邊玻璃窗面引入的自然陽光，營造明亮而溫和的視覺，窗戶旁配置麻布窗簾，圈出一隅清靜，讓屋主安置身心，釋放累積一天的疲憊。

聖修伯里的《小王子》裡曾提到：「你在你的玫瑰花身上所花的時間，使得你的玫瑰花變得如此重要。」莊軒誠 設計總監 及俬設計 在這次的作品中，透過凸顯光影變化的手法，讓人在感受時間推移的同時，也一併在空間的各個角落收藏回憶，使《光影-Light & Life》成為那朵無可取代的玫瑰，綻放日常生活所醞釀的美麗詩篇。

OPEN Design 動能開啟傳媒

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一處一景凝聚情感 共享家的藝術山景

美國文化精神代表人物——拉爾夫‧沃爾多‧愛默生曾說：「家庭是父親的王國，母親的世界，兒童的樂園。」「家」的意象，是生活經驗的串連，與情感記憶的積累。在作品《聚合‧傳家 樂沐大喆》中，京璽國際 周彥如 設計總監 以低斂沉穩的手法，摒除繁複精緻的設計始末，實踐崇尚豐美的精神層次——虛實相映、恬淡悠遠，不僅延續家人的至親至愛，更透過藝術、自然手筆臨摹家的豐富表情，共塑一幅美好光景。

「世界上唯一不變的就是改變」 專訪空間尋夢的生活設計師杜智孟

希臘哲學家赫拉克利特Heraclitus說過，世界上唯一不變的就是改變——The only thing that is constant is change. 而 禾森設計 杜智孟 設計總監 將此信念在成立品牌的二十餘年之間，如履薄冰地為業主打造夢想的場域，細膩完成每件作品！在訪談中，能了解到總監分別於「學理感性」及「專業理性」中轉換自如的特質，同時也能深刻感受他親切、樂於分享的一面，現在就讓我們一同回首他這些年的設計之路！

沈澱疲憊身心宅邸 流溢道中山水風貌

莊子曾說：「道法自然」，萬物皆從自然出發，其中當然也包含生活的靈感美學。仝育設計 莊媛婷、鄭瑞文 總監 以「一處一景」為設計理念，活用多種建材與家飾，在都會叢林中，打造出一方結合人文與山水的自然風光。簡單的素材經過層層疊加，配合光影流動的變化，悄然浮現種種設計巧思，靜候知己者心領神會。

點亮澄淨自然風光 打造旅人棲身之所

本案以民宿樣板間設計，從旅人角度出發，恆慕國際設計 吳信宏 設計總監 採用大量的原木色調形塑溫和安定氛圍，搭配中性的灰白色系以及簡約風的家具燈飾，形塑溫暖、友善親近的歸屬感，一盞明燈引導旅者在日暮星辰下，洗去一身風霜，卸下一身疲憊，找尋溫暖療癒的棲身之所。

揮灑自然寬闊意象 清朗公設綻放風光

業主在情境上表達了對原初系色調如暖木色、自然意象的喜愛，於是 禾森設計 杜智孟 設計總監 依循其想法加以劃設，使整體景觀具渾然天成的壯闊風光；引渡山水意象進駐公設，突破日常的天地壁構圖，採用波浪符號以及相異的材質與色樣，最終鋪敘出色彩濃豔卻寬闊非凡、具流動性的量體景觀。

人生四十 平凡之路鍊就非凡人生！

人生四十，正是生命璀璨綻放之際，我們磨去生活與個性中的稜稜角角，進退得宜，且更懂得溝通之道；減去幾分少時的張揚，煉出逐漸純青的成熟。而 軒宇室內設計 戴文軒 設計總監 進入到這個年紀，對於創業之初與現今，有著變與不變的堅持，也在其中為自己注入許多人生體會，現在就讓我們踏上時空的迴廊，透過與總監的訪談一同了解他的故事吧！

巧施風水靈動手筆 描繪敞亮住宅場景

風水，為中國人蘊藏數千年的習俗，儘管萬物更迭，方位卦象、趨吉避凶的家居設計，仍是華人文化裡不可忽視的元素要件。業主對於案場的要求為「明亮」，呼應了風水中帶進好運氣的明廳概念，羽築設計 徐汎羽 設計總監 的設計手法亦著重「開敞」，以無梁柱概念增添透視的延伸感。

悠然浸散自然底蘊 清雅呼應中庸之道

生活，是一門用心端看、揣摩的藝術，享受當下、不急不徐、不多也不少。 一如瑞典的快樂哲學：「足夠就是最好（Lagom är bäst）」，在生活的每一個面向裡享受平衡，把時間花在益加重要的事情上。恰與中國儒家倡導的「中庸之道」相應，以自然融入而非突圍而出的形式，感受恰到好處的境語，及真切存在的溫度。

遊走3D空間的旅行者 洞察美學以人為本

「空間以不同樣貌，展現質與量的變化關係，設計以相同心念，創造人和場域間的互動」。羽築設計 徐汎羽 設計總監 始終秉持著對設計的熱情與專業，並滿足居住者需求的個性風格，讓每一件作品，都呈現獨一無二的樣貌。而總監在訪談中道出10多年裡，自身努力不懈的心路歷程，且話語間透露出他在初次報名國際賽事，即獲得亮眼佳績的情況下，仍然保持初心，持續朝著自我挑戰前進的心情！

碼頭印象刻畫清新風潮 英美格調形塑餐飲空間！

基地位置鄰近大龍峒及大稻埕，早先為各國洋行集散地，由此背景發想，十硯設計 陳逸群 設計總監、鍾馥如 總監 將腦中浮現的畫面——碼頭景象：工人忙碌地往來搬運、貨倉上下船艙與來去的英美人士——轉換為現實場景，引渡英美風格進入設計場域，再現早期風光的同時，也將年輕氣息帶入，形塑出活潑中帶古雅的氣質調性。

綠意漫遊縱橫軸線 天光照映灰調輪廓

設計從減築概念─「建構建築物時減少佔地面積，聚集生活機能」，回歸於虛靜底蘊，圭侯設計 洪文諒 設計總監 以虛勝實，以靜致動，達成無不為的生活目的，成就靜觀身心的智慧。

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