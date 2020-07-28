一處一景凝聚情感 共享家的藝術山景

【本文由OPEN編輯部撰寫】

美國文化精神代表人物——拉爾夫‧沃爾多‧愛默生曾說：「家庭是父親的王國，母親的世界，兒童的樂園。」「家」的意象，是生活經驗的串連，與情感記憶的積累。在作品《聚合‧傳家 樂沐大喆》中，京璽國際 周彥如 設計總監 以低斂沉穩的手法，摒除繁複精緻的設計始末，實踐崇尚豐美的精神層次——虛實相映、恬淡悠遠，不僅延續家人的至親至愛，更透過藝術、自然手筆臨摹家的豐富表情，共塑一幅美好光景。

體驗山林生活 感知大自然的瞬息變化

由於屋主一家四口皆熱愛親近自然、體驗紮營野炊的生活，因此設計師將原來玄關的二進雙開電動門，改為具收納機能衣帽間，並規劃所屬功能，使其空間運用更符合屋主需求，方便自理露營用品、鞋類、登山用具等。並採以具大地色系的深色木質料設計立面造型，配置間接光源，寓意曙光微露於山脈層疊的自然情懷。

（圖）廳區二款地毯皆出自名家設計，其一為灰階帶綠，寓意自然景況；另一則為紅色彩度，象徵落日夕陽的熱情與溫暖。

廳區地坪如四季更迭 隨季節喜好調整不同色彩意蘊

走過玄關進入客廳，地坪上鋪排出自名家設計的二款地毯。灰階帶綠寓意自然景況，使熱愛露營、登山的一家人，在室內亦能體會到山嵐環繞般的山林氣息；另一紅色彩度則表現了夕陽絢爛的光景，共構出宛如落日晚霞環伺臨山豪宅的磅礡氣勢；場域由冷色調轉為暖色調，同時象徵四季更迭的時序意境。

（圖）半高設計的雙機能電視牆，形塑視野穿透性，亦作為場域媒介串連客、餐廳，構成流暢俐落的回字動線。

（圖）錯落斜拼的展示櫃體，搭配訂製的手工玻璃吊燈，象徵露營生活的野趣精神。

（圖）設計師以通透的軸線關係聯袂客、餐廳，繼而轉折進入廚房、中島區域，將空間擘畫得更為開闊而鮮明。

客餐廳僅一牆之隔 圍塑俐落流暢的空間關係

餐區後方以錯落斜拼的展示櫃為主體，搭配特別訂製的手工玻璃吊燈，及應用於戶外家具的餐椅，配合可調控光源，令人有林野間野餐般的趣味與隨性自在。客、餐廳間僅以電視牆為中央媒介，因此視野寬闊、空間寬敞，構成流暢動線，以供業主一家凝聚生活溫度的共享場域。

（圖）移動式橫拉門片，亦作為玻璃白板功能，提供家中孩童揮灑塗鴉創意。

客製共享書桌 營造溫馨伴讀環境

在家中，除了重視生活互動之外，閱讀氛圍也是不可或缺的環節。設計者以「陪孩子成長」為情感核心，延伸出「家即圖書館」的空間概念。利用隔音玻璃及客製書桌設計，擘劃共讀區，將視覺、機能延伸至男主人的工作區域，讓孩子在閱讀與學習的過程中，不離家人的陪伴與情感。

（圖）主臥除了既有的男主人更衣間之外，另新增女主人的專屬更衣空間，使家人間的互動在私領域中持續發酵。

小標文字 改造共享空間 量身訂製專屬更衣室

在臥室方面，設計師首先將主臥、男孩房與女孩房分區安排所屬位置，以互不干擾的前提規劃動線，建構獨立卻具互動的領域。主臥保留男主人的更衣間，並利用原有起居空間打造女主人更衣室，讓屋主一家能各自擁有私享。

生活中的細節，構築成為「家」的元素；設計的過程與結果，沒有一定的解讀方式，而是依照使用者的需求及喜好，創造共享的生活空間——京璽國際 周彥如 設計總監 在本案中，汲取自然色彩，讓屋主享有徜徉山巒間的野遊樂趣，打造一處兼具自然、藝術、生活的機能空間，以此維繫家人間的親密羈絆。

京璽國際介紹

京璽國際一直以來，在每一個設計案裡重視我們核心的設計概念，將藝術・生活・綠意通過不同型式傳遞於各個角落裡；同時表達藝術及祟高品鍳能力，一絲不苟的傳達於此，追求高品質的生活美學與結構，在時藝引領下，蘊含豐沛涵養內在的能量，走進藝術的空間中，靜靜品味生活與空間串聯出彼此的生活節奏，與家人在此共用生活。

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