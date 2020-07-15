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「世界上唯一不變的就是改變」 專訪空間尋夢的生活設計師杜智孟

聯合新聞網 / OPEN Design
（圖）禾森設計作品《依於司。游於藝。》
（圖）禾森設計作品《依於司。游於藝。》

【本文由OPEN編輯部撰寫】

希臘哲學家赫拉克利特Heraclitus說過，世界上唯一不變的就是改變——The only thing that is constant is change. 而 禾森設計 杜智孟 設計總監 將此信念在成立品牌的二十餘年之間，如履薄冰地為業主打造夢想的場域，細膩完成每件作品！在訪談中，能了解到總監分別於「學理感性」及「專業理性」中轉換自如的特質，同時也能深刻感受他親切、樂於分享的一面，現在就讓我們一同回首他這些年的設計之路！

（圖）禾森設計作品《山瀾暮嶼》
（圖）禾森設計作品《山瀾暮嶼》

審慎待客之道 感性融合理性

談到客戶的黏著度，杜總監徐徐地說，因為每個案件都是戰戰兢兢地去完成，因此每件作品都是一段心路歷程，設計師這個行業，一開始就是從人開始建立，包括與人的互動，了解服務的是什麼族群、有什麼需求及對方使用程度等，同時我們也與客戶都有著相同的友誼頻率，這也是禾森之所以和創辦以來第一位業主始終保持良好關係的原因。

此外，對於客戶端的溝通，杜總監遊走於「學理感性」與「專業理性」之間，面對客戶不斷修正與調整，並從學理上的「音光熱氣水」，讓業主端了解團隊在空間上，與設計細節各自的關係，包括坐向、開窗、日照及空氣流通，彼此都是相互的存在聯繫，並從中延伸色彩等變化。總監說道，「過程中講述學理上的知識，到設計師的專業層面，時而感性時而理性，總是要從中調整自己的角色，因為這之間很多東西都在變化。」

（圖）禾森設計作品《山瀾暮嶼》
（圖）禾森設計作品《山瀾暮嶼》

教學相長歷練 造就多變風格

作為一個沒有框架的設計師，杜總監幾年前曾到學校當業師，讓自己接觸到除了業主以外的人事物，同時也見到學生活潑與天馬行空的想法。他說，或許這些理念沒這麼切實，也不符合市場需求，但是可以感受到他們內心的憧憬；現在很多學校已經有整合實務與理論的部分，台灣的設計業指日可待！

杜總監於心態上，更會將案子給予新進、剛踏入設計業的同仁去發揮。他表示，禾森的風格不喜歡侷限在任何框架裡，但在企業經營上這不見得是優勢，因為任何的改變，都是要有實驗精神，且都是新的測試與試煉；而在冒險的同時，還要以安全性及大眾接受範圍為主要考量。

琢磨手繪天分 開啟設計人生

其實建築系出身的杜總監，對於設計有著無限的憧憬，在求學路上，他發現自己在手繪上的天份，加上對色彩及空間充滿強烈敏感度，造就了踏上設計這條路，同時也奠定禾森設計在業界二十餘年的專業。總監娓娓說道，在發現自己與設計有著一致的藝術喜好後，便開始堅持至今，而禾森設計品牌的背後意義，就如同總監自身的學習循序漸進堆積，成為業主可靠的依賴根基。

每個一段故事的開端，總會有一些青澀的時期，杜總監表示，大家在剛投入設計業時，都會有一段自我掙扎的時候，但隨著時間與多方面的經驗積累後，「了解到我們不是單純在做商品買賣，空間設計上很多東西都是從零開始，過程中有一定的時間與變數，從業主委託到結束，不只是對方在變，我們也會跟著變，所以作為一個室內設計師的心境，在名言中『唯一不變的就是改變』中便能得到體悟。」

（圖）禾森設計作品《依於司。游於藝。》
（圖）禾森設計作品《依於司。游於藝。》

傳承品牌衣缽 拓展品牌美學

「藝術家裡10個有9個是瘋子，沒有放掉之前的東西，將無法放鬆。」杜總監笑盈盈地說，「我們從事設計的過程都很精彩及深刻，但等到案子結束後，就會將自己歸零，有調適後的心態，才會有新的激情，以及激盪出不同的火花。」他補充說，生活中所有的事物都含有藝術，而設計是生活化的東西，因而不斷刺激並讓自己成長，最後就會自然地掌握屬於自己的設計，他常會請同仁去分享各大小品牌背後的歷史，這也是汲取美學底蘊的方式之一。

至於品牌的未來規劃，杜總監表示，「我的團隊中沒有任何一個人獨佔所有光環，禾森設計一開始就沒有想要走寬，我們想要走深，被客戶需要的同時，也想將品牌藉由年輕人傳承下去」，希望有志同道合的人可以一起進行，禾森設計只是一個品牌，但裡面卻有著源源不絕的美學深度，希望能給新一代設計師一個發展的舞台！

「案場無大小、金額無多寡，只要是鄭重交予，我們一定如履薄冰、全力以赴。」回首 禾森設計 杜智孟 設計總監 設計路上的20餘年裡，能發現他不管對客戶還是團隊，甚至生活上的美學都有著純熟的內涵。訪談最後，總監話語間的哲理充斥著整個空間，甚而侃侃和他人分享自己的經驗，展露迷人的風采，懷抱如此無私的精神以及團隊默契，相信禾森日後將會繼續完成屬於他們的品牌故事！

OPEN Design 動能開啟傳媒

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