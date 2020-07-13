沈澱疲憊身心宅邸 流溢道中山水風貌

【本文由OPEN編輯部撰寫】

莊子曾說：「道法自然」，萬物皆從自然出發，其中當然也包含生活的靈感美學。仝育設計 莊媛婷、鄭瑞文 總監 以「一處一景」為設計理念，活用多種建材與家飾，在都會叢林中，打造出一方結合人文與山水的自然風光。簡單的素材經過層層疊加，配合光影流動的變化，悄然浮現種種設計巧思，靜候知己者心領神會。

（圖）客廳主牆為冷硬的大理石，配上溫暖的壁爐，兩者相互交融陰陽調和，形塑悠然舒適的氛圍。

客廳——豁然開朗 展現自然天地

進入大門，眼前呈現的是一片別有洞天的景色。設計師以極為開放的住家視野，迎接在都市高壓生活下疲憊歸家的屋主。整體色調採用使人放鬆的大地色系，搭配湖水綠單椅與綠色植栽造景，將自然氣息納入室內，主牆則以大理石獨特的霧面與自然紋理，帶出宛若潑墨山水畫的質感。

（圖）空間面最廣的天花板，在客廳呈現山陵的感覺，轉入餐廳則換為柔和的流水意象，運用「太極」概念提升空間的協調度。

餐廳——光影流淌 結合山水之美

面對客廳的開放式用餐區，使落地窗引進的自然光同時灑落兩區，使整個公領域更加開闊且充滿變化。餐桌以木、石組成，分別呼應客廳的木紋薄板與天然大理石建材，而餐區上方懸掛的特殊造型燈具，則低調展現細膩品味。

主臥室——閑靜雅緻 渲染度假氛圍

轉入私領域，又進入另一處截然不同的風景。床鋪兩面採光優良的落地窗，可讓屋主愜意的倚床賞景，而除了必要的寢具外，也另外安置了以沙發、茶几與編織地毯組成的起居區，當坐臥於此處泡茶品茗，並沐浴於光線柔和的內嵌燈下時，便彷彿置身幽靜的度假勝地，不必特意安排外出旅遊，在家中即能遠離城市喧囂。

次臥室——自然靜謐 訴說生活哲學

不同於主臥室現代精緻的風格，次臥室重回樸實自然的懷抱，整體使用較為單純的木色為主要基調。無床架的床鋪設計與窗邊的臥榻，以自由多元的休憩選擇放慢時間腳步，將慵懶柔軟的溢滿空間中的每個角落，而書桌前的百葉窗，則豐富了自然光影流瀉的角度，將其佐茶與書，呈現歲月靜好的療癒氛圍。

仝育設計 莊媛婷、鄭瑞文 總監，在本次對《汐見山》的美感詮釋中，傳達出道家的自然思想，並活用空間特點與建材，在城市中打造出一座靜中有動、動中有靜的山水天地，寂靜亦不失靈動的氛圍，讓屋主的「身、心、靈」皆徹底沉浸於空間與自然之中，獲得最充分的療癒。

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