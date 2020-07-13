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沈澱疲憊身心宅邸 流溢道中山水風貌

聯合新聞網 / OPEN Design

【本文由OPEN編輯部撰寫】

莊子曾說：「道法自然」，萬物皆從自然出發，其中當然也包含生活的靈感美學。仝育設計 莊媛婷、鄭瑞文 總監 以「一處一景」為設計理念，活用多種建材與家飾，在都會叢林中，打造出一方結合人文與山水的自然風光。簡單的素材經過層層疊加，配合光影流動的變化，悄然浮現種種設計巧思，靜候知己者心領神會。

（圖）客廳主牆為冷硬的大理石，配上溫暖的壁爐，兩者相互交融陰陽調和，形塑悠然舒適的氛圍。
（圖）客廳主牆為冷硬的大理石，配上溫暖的壁爐，兩者相互交融陰陽調和，形塑悠然舒適的氛圍。

客廳——豁然開朗 展現自然天地

進入大門，眼前呈現的是一片別有洞天的景色。設計師以極為開放的住家視野，迎接在都市高壓生活下疲憊歸家的屋主。整體色調採用使人放鬆的大地色系，搭配湖水綠單椅與綠色植栽造景，將自然氣息納入室內，主牆則以大理石獨特的霧面與自然紋理，帶出宛若潑墨山水畫的質感。

（圖）空間面最廣的天花板，在客廳呈現山陵的感覺，轉入餐廳則換為柔和的流水意象，運用「太極」概念提升空間的協調度。
（圖）空間面最廣的天花板，在客廳呈現山陵的感覺，轉入餐廳則換為柔和的流水意象，運用「太極」概念提升空間的協調度。

餐廳——光影流淌 結合山水之美

面對客廳的開放式用餐區，使落地窗引進的自然光同時灑落兩區，使整個公領域更加開闊且充滿變化。餐桌以木、石組成，分別呼應客廳的木紋薄板與天然大理石建材，而餐區上方懸掛的特殊造型燈具，則低調展現細膩品味。

主臥室——閑靜雅緻 渲染度假氛圍

轉入私領域，又進入另一處截然不同的風景。床鋪兩面採光優良的落地窗，可讓屋主愜意的倚床賞景，而除了必要的寢具外，也另外安置了以沙發、茶几與編織地毯組成的起居區，當坐臥於此處泡茶品茗，並沐浴於光線柔和的內嵌燈下時，便彷彿置身幽靜的度假勝地，不必特意安排外出旅遊，在家中即能遠離城市喧囂。

次臥室——自然靜謐 訴說生活哲學

不同於主臥室現代精緻的風格，次臥室重回樸實自然的懷抱，整體使用較為單純的木色為主要基調。無床架的床鋪設計與窗邊的臥榻，以自由多元的休憩選擇放慢時間腳步，將慵懶柔軟的溢滿空間中的每個角落，而書桌前的百葉窗，則豐富了自然光影流瀉的角度，將其佐茶與書，呈現歲月靜好的療癒氛圍。

仝育設計 莊媛婷、鄭瑞文 總監，在本次對《汐見山》的美感詮釋中，傳達出道家的自然思想，並活用空間特點與建材，在城市中打造出一座靜中有動、動中有靜的山水天地，寂靜亦不失靈動的氛圍，讓屋主的「身、心、靈」皆徹底沉浸於空間與自然之中，獲得最充分的療癒。

OPEN Design 動能開啟傳媒

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點亮澄淨自然風光 打造旅人棲身之所

本案以民宿樣板間設計，從旅人角度出發，恆慕國際設計 吳信宏 設計總監 採用大量的原木色調形塑溫和安定氛圍，搭配中性的灰白色系以及簡約風的家具燈飾，形塑溫暖、友善親近的歸屬感，一盞明燈引導旅者在日暮星辰下，洗去一身風霜，卸下一身疲憊，找尋溫暖療癒的棲身之所。

揮灑自然寬闊意象 清朗公設綻放風光

業主在情境上表達了對原初系色調如暖木色、自然意象的喜愛，於是 禾森設計 杜智孟 設計總監 依循其想法加以劃設，使整體景觀具渾然天成的壯闊風光；引渡山水意象進駐公設，突破日常的天地壁構圖，採用波浪符號以及相異的材質與色樣，最終鋪敘出色彩濃豔卻寬闊非凡、具流動性的量體景觀。

人生四十 平凡之路鍊就非凡人生！

人生四十，正是生命璀璨綻放之際，我們磨去生活與個性中的稜稜角角，進退得宜，且更懂得溝通之道；減去幾分少時的張揚，煉出逐漸純青的成熟。而 軒宇室內設計 戴文軒 設計總監 進入到這個年紀，對於創業之初與現今，有著變與不變的堅持，也在其中為自己注入許多人生體會，現在就讓我們踏上時空的迴廊，透過與總監的訪談一同了解他的故事吧！

巧施風水靈動手筆 描繪敞亮住宅場景

風水，為中國人蘊藏數千年的習俗，儘管萬物更迭，方位卦象、趨吉避凶的家居設計，仍是華人文化裡不可忽視的元素要件。業主對於案場的要求為「明亮」，呼應了風水中帶進好運氣的明廳概念，羽築設計 徐汎羽 設計總監 的設計手法亦著重「開敞」，以無梁柱概念增添透視的延伸感。

悠然浸散自然底蘊 清雅呼應中庸之道

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「空間以不同樣貌，展現質與量的變化關係，設計以相同心念，創造人和場域間的互動」。羽築設計 徐汎羽 設計總監 始終秉持著對設計的熱情與專業，並滿足居住者需求的個性風格，讓每一件作品，都呈現獨一無二的樣貌。而總監在訪談中道出10多年裡，自身努力不懈的心路歷程，且話語間透露出他在初次報名國際賽事，即獲得亮眼佳績的情況下，仍然保持初心，持續朝著自我挑戰前進的心情！

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基地位置鄰近大龍峒及大稻埕，早先為各國洋行集散地，由此背景發想，十硯設計 陳逸群 設計總監、鍾馥如 總監 將腦中浮現的畫面——碼頭景象：工人忙碌地往來搬運、貨倉上下船艙與來去的英美人士——轉換為現實場景，引渡英美風格進入設計場域，再現早期風光的同時，也將年輕氣息帶入，形塑出活潑中帶古雅的氣質調性。

綠意漫遊縱橫軸線 天光照映灰調輪廓

設計從減築概念─「建構建築物時減少佔地面積，聚集生活機能」，回歸於虛靜底蘊，圭侯設計 洪文諒 設計總監 以虛勝實，以靜致動，達成無不為的生活目的，成就靜觀身心的智慧。

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