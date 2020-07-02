人生四十 平凡之路鍊就非凡人生！

【本文由OPEN編輯部撰寫】

人生四十，正是生命璀璨綻放之際，我們磨去生活與個性中的稜稜角角，進退得宜，且更懂得溝通之道；減去幾分少時的張揚，煉出逐漸純青的成熟。而軒宇室內設計 戴文軒 設計總監 進入到這個年紀，對於創業之初與現今，有著變與不變的堅持，也在其中為自己注入許多人生體會，現在就讓我們踏上時空的迴廊，透過與總監的訪談一同了解他的故事吧！

以客為友 再現需求

身兼設計師與諮詢師的戴文軒總監，總是將自己所看見的美好事物分享給業主，而隨著總監的眼界以及生活經歷的擴大以及加深，花時間了解業主，以理解作為前提，進而設法做合宜的推薦，逐漸成了他得心應手、持續努力的能力。也正因如此，軒宇的設計作品總是依循客戶的特點打造，雖然風格上具備差異性，這份以業主的目的為目標的心，卻不會隨著時間軸的推演而有所變化。

「為業主不為炫技」、「遵循自然」，一直都是戴總監的設計原則，與此同時，掌握住宅空間和生活樣態的連結、商業場域與品牌辨識度的串連，軒宇每一次的設計作品，總能在展現區塊風貌的同時，貼心考量業主的需求，在房屋及商空內渲染出專屬他們的獨特風景。

（圖）軒宇設計作品《原・初》，消解辦公空間的制式與冰冷，洗去舊屋塵染，形塑出如家舒適的寧靜隱斂場域。

（圖）戴總監首次報名華人金創獎，便以俐落的辦公空間作品《原・初》、溫暖的住宅《森活・生和》攬獲雙入圍榮耀。

人本初心 不忘初衷

「空間是人的延伸，以人為本是重要的；沒有辦法和人產生連結的空間是虛無的。」以人本初心出發，總監說，即便這番道理並不複雜，實行上卻不容易。但不妥協、盡最大努力傳達自己想呈現的，一直是總監維持著的初衷。披荊斬棘走來，始終不變的是他對於空間設計必須與人連結的堅持，而越發茁壯的，則是他體貼業主的心，總監提到：「之前我會盡力把自己的專業提供給客戶，但隨著時間遞進，我開始深入傾聽，進而把自己的歷練轉化給予客戶，和他們一起完成夢想的空間。」

軒宇設計的作品在近年陸續榮獲諸如A’Design Award銅獎、Asia Design Prize Winner等多項國際大獎，而在華人金創獎此一面向全亞洲設計菁英的設計獎項，也得到雙入圍殊榮；但總監對於參獎的得失心並不重：「就是平常心，可以打開自己的眼界、多看看別人的作品，也認識不同的平台，開拓、刺激自我來做更多設計。」倘若得獎，總監則將其視作對自己和客戶的肯定。

（圖）軒宇設計作品《鍊白》，透過光影的映照與反射，搭配綠植的森活氣息點綴，創造優雅而使人放鬆的環境氛圍。

自然純粹 面向多元

當被問起關於室內設計最喜愛的相關論述，近年關注Vincent Van Duysen有好些時日的戴總監，對於這位在建築、家具等各方位多有亮眼成績的設計師興趣濃厚，也興致勃勃地想在自己的設計項目內帶入多方元素，相信這個點子在軒宇風格多變的設計中，會注入亮眼的活水！

面對品牌以及個人的下個十年，總監以認真且堅定的語氣說道：「希望未來十年我的設計可以不失人心，同時再乾淨自然一點，又不減去必需的東西。」軒宇室內設計 戴文軒 設計總監 將自然與人相連，自始至終抱持同樣初心，不吝分享自己正面設計力的他，必定會在設計路上屢創佳績！

設計總監 戴文軒

設計理念

「陽光」成就了光與影的變化；「空氣」帶來了氛圍的流淌；「水」造就了生命的源頭，而「空間」綜觀三元素完整了人與環境連結的延伸。

軒宇定義「空間的本質」存在於人與環境的對話，透過接觸與感受，深刻地去體悟其中的話語，透過動線流暢的譜寫出「室內空間」的結構，轉變建築體本身隔絕的意念，跳脫固有的框架，以對話的角度，著墨空間與環境的關聯，並運用「陽光、空氣、水」為初衷，為室內空間找回生命力、為每位業主實現夢想空間的想像，也期許業主延續譜寫出專屬的生活意義。

得獎經歷

2020 ASIA DESIGN PRIZE Winner

2019 LICC Honorable Mention

2019 華人金創獎 雙入圍

2019 紅棉中國設計獎 空間設計獎

2019 MUSE Design Awards 金獎

2019 亞太設計精英邀請賽 年度推薦設計師

2019 亞太設計精英邀請賽 商業空間類 入圍

2016 空間色彩大賞 商用空間組 優選

2014 空間色彩大賞 公共空間組 優選

2014 亞洲設計獎 現代簡約組 優質設計獎

2014 亞洲設計獎 商業空間組 最佳創意設計獎

OPEN Design 動能開啟傳媒