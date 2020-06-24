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遊走3D空間的旅行者 洞察美學以人為本

聯合新聞網 / OPEN Design

【本文由OPEN編輯部撰寫】

「空間以不同樣貌，展現質與量的變化關係，設計以相同心念，創造人和場域間的互動」。 羽築設計 徐汎羽 設計總監 始終秉持著對設計的熱情與專業，並滿足居住者需求的個性風格，讓每一件作品，都呈現獨一無二的樣貌。而總監在訪談中道出10多年裡，自身努力不懈的心路歷程，且話語間透露出他在初次報名國際賽事，即獲得亮眼佳績的情況下，仍然保持初心，持續朝著自我挑戰前進的心情！

（圖）羽築設計作品《允將澄境》
（圖）羽築設計作品《允將澄境》

設計主軸以人為本 洞察美學融會貫通

當提到個人與空間的連結關係為何時，徐總監引用建築大師貝聿銘的話語說道，「建築設計中有三點必須予以重視：首先是建築與其環境的結合；其次是空間與形式的處理；第三，為使用者著想，解決好功能問題」，因此以人為本，設計為輔為我們的設計準則，再好的設計終究要回歸到人。此外，總監還說，多聽、多看、多問總有時刻會用得上，必須隨時將看到的「好設計」紮實的記在腦裡，並研究融合成為自己的東西。

（圖）羽築設計作品《光．鈦》
（圖）羽築設計作品《光．鈦》

光線締造立體空間 鐵件銜接場域面貌

被問到會如何應用光線、色彩及建材，來完成居者夢想的場域，總監徐徐地說，光線能創造出一些層次及陰影，因此在燈具的配置上更要以點的方式來呈現，使得空間有亮部及暗部，進而創造出空間立體感，色彩及建材也跟光線有很大的相對關係，如果建材本身是主角，光線就是最重要的配角，二者相輔相成，缺一不可，多利用光線陰影的變化，可以決定材質及色彩的選擇及面向。

綜觀羽築的作品可以發現帶著沈穩的鐵件元素，對於徐總監來說，空間裡一定有著各種不同建材在搭配，所以在接合上更會考驗設計者的能力，以及對材質的了解及利用。他補充說道，「鐵件對於我來說會是最好的分界橋樑，在線條的呈現上，也是最好用的建材，它在各材質的銜接上有著獨特的特質，其中的低調與沈穩，更能呈現出空間的質感。」

（圖）羽築設計作品《原．靜》
（圖）羽築設計作品《原．靜》

簡約肌理和諧視域 回歸場域原初本質

以現代簡約調性的三口之家《原．靜》為例，徐總監摒除所有隔間牆，僅利用櫃體及拉門作為分界，並因應空間原有的三面採光優勢，在整體色調上選以沈穩基底，利用黑白木皮的交錯，鑲嵌鐵件、鍍鈦與石材，透過深淺有致的韻律，將典雅大氣鋪陳一室。同時他也以場域的質材肌理與線條變化，來調配視覺呈現的問題，透過細微的組構，讓家的協調性得以彰顯，不做過多的裝飾，僅訴說空間純粹本質。

（圖）羽築設計作品《光．鈦》
（圖）羽築設計作品《光．鈦》

得獎力作手法精湛 多元質材綻放光輝

而才剛剛拿下義大利A' Design Award大獎的《光．鈦》，其風格手法則是透過不同材質線條的變化，建構豐富視覺、劃分場域動線，尤其在公領域中，運用大量石材，佐以鍍鈦鐵件、鑲嵌鏡面穿插其中，使整體視感更顯大氣奢華，並透過其反射質地，創造寬廣延伸的空間感受。徐總監表示，此作品恰如其名，利用光線來襯托出金屬的質感，以白色為基底，表達出業主的氣質及氣度，有了這次經驗，往後會更加鑽研光線及建材上的應用，以及更多元的材質搭配。

（圖）羽築設計作品《隱．敘》
（圖）羽築設計作品《隱．敘》

不遺餘力接受挑戰 創作類型突破限制

說到是否有想嘗試的項目類型時，徐總監則認為，「在我們的周圍處處都是設計，設計並不只是單獨在說明某一樣東西」，以室內建築業來說，不單單只有分住宅、商空等等廣義的分別，往細裡說，軟裝、擺飾、家具甚至於園藝造景，每樣都在空間內具有一定的重要性，如何使用及運用，考驗著設計者的能力。因此只要有可以盡情發揮的空間，他都很樂意去挑戰、去嘗試。

最後，對於未來的展望，一直給人謙虛沈穩氣質的徐總監說道，一直以來，從因業主而設計，從看業主心境到看自我的心境，中間經歷了許多，現在獲獎不僅是一種肯定，更是一種對設計的態度，「保持初心、勇於嘗試將是我未來的課題。」就讓我們期待 羽築設計 徐汎羽 設計總監 日後繼續譜寫出，屬於他的迷人設計篇章！

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