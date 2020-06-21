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幾何律動夢想家宅 回憶童年純淨美好

聯合新聞網 / OPEN Design

【本文由OPEN編輯部撰寫】

「在心靈與空間親密對話時刻，帶入真正的品味，並讓這份美好深深挹注日常生活的分分秒秒」，湯鎮權室內設計 湯鎮權 執行總監 此次將頑童藝術家身分發揮得淋漓盡致，透過不同型態的立面材料與軟裝，不僅建構出讓光線流動、空間放大視覺效果的透天別墅，同時也使居者彼此間心靈緊密的結合，讓每次的歸家心境都達到安定與放鬆

（圖）通透的大宅內，設計師將自由自在的蒲公英落地意象融入家屋中，藉此將空間中的希望與團結傳遞給每一位家人。
（圖）通透的大宅內，設計師將自由自在的蒲公英落地意象融入家屋中，藉此將空間中的希望與團結傳遞給每一位家人。

（圖）灰棉麻沙發、地面的絨毛地毯與金屬邊桌几相織成一處靜謐空間，讓整體不刻意地強調形物，但卻更能顯見悠然之意。
（圖）灰棉麻沙發、地面的絨毛地毯與金屬邊桌几相織成一處靜謐空間，讓整體不刻意地強調形物，但卻更能顯見悠然之意。

（圖）小和室立面設計運用相似圖形，達到延伸視覺的效果，材質上加入溫潤木材，並搭配童趣的裝飾品，讓空間湧入溫馨的兒時回憶。
（圖）小和室立面設計運用相似圖形，達到延伸視覺的效果，材質上加入溫潤木材，並搭配童趣的裝飾品，讓空間湧入溫馨的兒時回憶。

客廳、小和室——幾何對稱的美感

穿越玄關後，偌大的公領域規劃出客廳及小和室，並運用石材與木材等元素，區隔出場域的不同作用，而客廳立面的畫作則增添整體綠意的藝術氛圍，小和室玻璃窗及立面被幾何圖形包覆著，突顯出兩者獨特性，整體空間除了予以一家人便捷的交流，更顯見設計師細膩的巧思。

餐廚區——色彩及光線的渲染

開放式的餐廚區，可見薄荷綠與光線交織出的律動，映襯於雅緻的木質系統櫥櫃，空間的暖意與格調瞬間被喚醒。而枝狀吊燈彷彿大樹般，守護著餐桌上的一家人，並讓每一頓飯都充滿歡聲笑語。

臥室——遊淌典雅的場域

臥室延續公領域的雅緻氛圍，並以半圓拱型玻璃門連接更衣室與睡眠區，一旁的壁燈與磚塊白牆，則將宮廷式遐想帶入其中。光線透過窗戶映入室內，讓沙發、床鋪更顯柔軟舒適，而牆上靛藍色系的藝術畫作點綴著夜晚，使入色後的場景更加美妙。

湯鎮權室內設計 湯鎮權 執行總監 善用設計手法連貫多個不同面向，而在此次的案件中則將鐵件與石材等，組合成傳遞質感生活的家宅，營造引人入勝的幽靜與素雅感，同時讓看起來一般的點線面，重新注入煥然一新的美學體驗，並給予居者乘載夢想的力量

OPEN Design 動能開啟傳媒

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