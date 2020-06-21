幾何律動夢想家宅 回憶童年純淨美好
【本文由OPEN編輯部撰寫】
「在心靈與空間親密對話時刻，帶入真正的品味，並讓這份美好深深挹注日常生活的分分秒秒」，湯鎮權室內設計 湯鎮權 執行總監 此次將頑童藝術家身分發揮得淋漓盡致，透過不同型態的立面材料與軟裝，不僅建構出讓光線流動、空間放大視覺效果的透天別墅，同時也使居者彼此間心靈緊密的結合，讓每次的歸家心境都達到安定與放鬆。
客廳、小和室——幾何對稱的美感
穿越玄關後，偌大的公領域規劃出客廳及小和室，並運用石材與木材等元素，區隔出場域的不同作用，而客廳立面的畫作則增添整體綠意的藝術氛圍，小和室玻璃窗及立面被幾何圖形包覆著，突顯出兩者獨特性，整體空間除了予以一家人便捷的交流，更顯見設計師細膩的巧思。
餐廚區——色彩及光線的渲染
開放式的餐廚區，可見薄荷綠與光線交織出的律動，映襯於雅緻的木質系統櫥櫃，空間的暖意與格調瞬間被喚醒。而枝狀吊燈彷彿大樹般，守護著餐桌上的一家人，並讓每一頓飯都充滿歡聲笑語。
臥室——遊淌典雅的場域
臥室延續公領域的雅緻氛圍，並以半圓拱型玻璃門連接更衣室與睡眠區，一旁的壁燈與磚塊白牆，則將宮廷式遐想帶入其中。光線透過窗戶映入室內，讓沙發、床鋪更顯柔軟舒適，而牆上靛藍色系的藝術畫作點綴著夜晚，使入色後的場景更加美妙。
湯鎮權室內設計 湯鎮權 執行總監 善用設計手法連貫多個不同面向，而在此次的案件中則將鐵件與石材等，組合成傳遞質感生活的家宅，營造引人入勝的幽靜與素雅感，同時讓看起來一般的點線面，重新注入煥然一新的美學體驗，並給予居者乘載夢想的力量！
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言