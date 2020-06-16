香氛品牌 X 室內設計：品味與質感生活的美學對話

【本文由OPEN編輯部撰寫】

不論是在味道裡找回獨特的記憶，抑或在空間中形塑內心的渴望，都是體驗美好人生的過程。今天OPEN團隊很榮幸的邀請到NAMUA那木瓦 王心恬 創辦人與 軒宇室內設計 戴文軒 設計總監，一同來分享在「設計」路上的追夢過程，透過對話開啟一趟意想不到的生活品味與質感之旅！

NAMUA那木瓦 創辦人 王心恬

王心恬現為台灣知名模特兒，於2009年出道後，活躍於電影、電視圈，並出演多位藝人的MV，各方面都有著相當精彩的表現。因熱愛繪畫，先後也出版圖文創作繪本《鳥事》與繪本旅遊散文著作《圖耳其：找到最好的自己》。 2019年12月更是創立以天然純淨為軸心的香氛品牌NAMUA那木瓦，希望透過不同香氛，給予大家美好體驗，服務項目包括香氛空間設計等，朝著全方位發展。

軒宇室內設計 戴文軒 設計總監

走進軒宇設計會客室，馬上能體會什麼是體貼、信任與理解的服務，而主張空間與自然有著密不可分關聯的他認為，空間的本質存在於人與環境的對話中，期許透由設計為每位業主譜寫出專屬的生活意義，在長期口耳相傳之下，接獲許多案件，近期亦經手美妍及SPA館等商業空間。

此外，作品近年屢獲國際設計大賽的肯定，如A' Design Award銅獎、ASIA DESIGN PRIZE Winner、MUSE Design Awards 金獎等殊榮，並持續創造自身設計上無限的可能性。

（以下對話，王心恬創辦人簡稱王，戴文軒設計總監簡稱戴。）

（圖）「希望讓每一種香氛味道變成生活中的一種專屬的記憶」，心恬將對每個人的祝福帶到NAMUA那木瓦香氛裡，期盼給予大家不一樣的生活。

Ｑ：我們知道不管是處於內外場域，抑或宜人氣味的氛圍營造，都能增添現代人生活中的愉悅，想詢問兩位對自身的品牌，期望呈現給使用者怎麼樣的心境？

王：當初創立香氛品牌的啟發，是想做出感覺不管男女都會想要聞到，或者擁有的舒服氣味，所以一開始想到的是香水，但當我研究調香一段時間後，才了解原來香氛會影響到生理狀態，之後便投入研究較為不傷害身體及大自然的精油香氛。而那木瓦除了在品質嚴格把關之外，味道上也屬於自然，以及充滿「不跟隨潮流的時尚性」，同時想傳遞品牌是一個舒服健康與獨特的香氛。

戴：軒宇設計除了自身的專業，也一直給予客人安全可靠的服務，以及同理心感受，再加上考量業主獨一獨二的特性，進而從中打造專屬空間。而這當中最重要的其實是溝通，空間設計的目的，最終都是來自於自己的感受，所以一開始我們就必須了解案子最後的結局是什麼，對我們來說，每一個空間都是內在延伸的感受，我希望去打造一個對方想要的場域，同時一直以來軒宇都是以此理念作為空間的發想。

（圖）軒宇設計作品《原・初》，以「回歸原初本質」為核心，一反辦公空間的僵固感受，透過呈裸空間的手法，表現場域的靜謐本質，並獲得多項國際獎項。

Ｑ：那木瓦的服務項目其中一項為香氛空間設計，能依照業主傳達的理念、環境裝潢風格等打造專屬氣味，而這跟戴總監實現業主夢想空間理念相似，且也提過空間的核心在於創造品牌辨識度，想請問兩位對於建立「品牌辨識度」的看法？

王：因為在模特兒行業會一直接觸到相關的香氛產品，因此我可以先有效過濾相關的味道，讓那木瓦的品牌的「味道」打破一般人的想像，打造獨特性；而因為我的調香基本上都會有16種以上的不同成份，變化上很複雜，這也會是讓使用者有前、中、後的不同心境轉化，算是我施的小小魔法。

戴：說到設計的商空與住宅部分，我覺得像剛剛心恬說的，空間設計也跟香氛鑽研很類似，商空很在乎前調，給人一種特別的感受，必須要瞬間吸引人，而住家則會是在後面慢慢沈澱出心靈層面的氣氛；軒宇在創作與流程裡最終都會符合本身的理念，包括自然元素等，而空間使用則提供專業的人體工學，以及使用經驗的分享，讓我們的東西不管在什麼項目上，都會產生與別人不同的辨識度。

（圖）NAMUA那木瓦用以南太平洋小島作為品牌命名，品牌的DNA即是以天然純淨的自然生活體驗為軸心，呈現彷彿生活在碧藍天的海水旁、漫步森林花叢中的意象。

Ｑ：身為品牌創辦人，二位可否跟我們分享您們覺得一個創業家該具備什麼條件？以及在這過程中遇到什麼困難，後來如何解決？其中印象最深刻的事情是什麼？

王：我到了3字頭才創業已經慢了，而起頭需要一個勇氣，以及一個脫離舒適圈的自己，再加上責任感與抗壓性，因為一旦創業了就無法回頭，我覺得我自己在這兩個地方蠻承受得住，但起初的確要花很多心力，因為品牌的流程是我一手包辦，包括對於化學成分的東西都要很深度了解，還有品質把關要留心，不過我相信一切的努力，都將會融合成為代表自己的品牌。

戴：設計師必須「同時是有好奇心的小孩，又是幹練的老頭」，因為要有天馬行空的想法，另一方面又要在執行事情時，有相當經驗的能力。此外，過程中除了倚靠經驗豐富的夥伴之外，在推介業主比較新穎的思維時，有時候對方會不接受，所以我們就必須去花更多時間在做模型上，再來也因為花很多時間在溝通上，所以你會了解每個案子背後的故事，進而設身處地的設計空間，而這時候的作品通常都會是最好的案子。

（圖）軒宇創作的作品會跳脫既定模式，力求突破人們對空間的想像，並因地制宜、因人而異，形塑美感機能相乘的空間，軒宇設計作品《森活．生和》便是一經典例子。

Ｑ：兩位在空間氛圍的營造上相當成功，不論是為空間找回生命力的軒宇設計，抑或給予場域獨特香味的那木瓦，請問心恬創辦人覺得自己品牌的產品適合怎麼樣的空間，未來有想過會研發什麼香味，去因應不同的場域，而戴總監對於在不同的空間，該如何營造氛圍有什麼樣的想法？

王：我覺得香氛比較傾向個人在空間裡希望得到的情緒，或者想做怎麼樣的事情，所以我比較會取向對方想要在空間裡得到怎樣的心靈感受，因此我在一開始先以二分法強打味道，一個是女孩子普遍喜歡的香甜味，另一個就是偏木質調，但之後會研發更細節上的味道，比如木質調有讓人專注的部分，這就會是再去鑽研的地方。

戴：空間裝修氛圍，絕大部分是透過觸碰及視覺的方式發想，而這部分就要在材料上下功夫，比方你想要呈現溫暖，就會在木紋或布紋中挑選，且拿捏上需要得當，同樣的東西也有不同的感觸與層次，同時也會給人不同的感受力道，比方想要自然野性抑或都會叢林感覺，我們就會在想要的感覺上取決細膩度，像是在木紋厚實度及皮革上都會有很多的調整，這地方就跟香氛很像，差一點點就差很多。

（圖）心恬以創業家身分創設自己的香氛品牌，提供大家一種新體會，同時也是少見於市面上的氣味，而品牌上市則為她的人生再增添風采。

Ｑ：百變的心恬創辦人除了是走在伸展台的模特兒之外，此前也出過圖文創作繪本《鳥事》與繪本旅遊散文著作《圖耳其：找到最好的自己》，現在更成為香氛品牌創辦人，多才多藝的您之後是否還會想挑戰什麼項目？以及下一階段預計執行哪些事讓自己完成目標？目前NAMUA有合作的實體門市，想請問心恬創辦人，之後若有機會打造一間專屬那木瓦的體驗館或商業空間，您會想呈現怎麼樣風格的設計？

王：目前為止所做的事情，其實都是完整我人生中每個階段想要做的一個身分，我未來期許的方向屬於回饋型，會有這樣的目標是因為那個時候的狀態已經沒有太多要求，所以我想要用回饋社會的方式，看能從中得到什麼影響，但現在力量還很小，能做的就是幫助流浪狗與投入海洋環保議題，還有很多事情則是未來還要再進修的部分。

一開始推出產品，我的品牌設計就用擴香為出發點，以由內而發的香味潛移默化於各場域，所以空間對於我的品牌就很重要，我心中一直有草圖，希望有一間實體店面能完全表達我的產品想要傳達、塑造的整體氛圍，並透過裝潢搭配香氛產品，最快可能要今年底或明年初才會呈現給大家。

（圖）一位好的設計師，懂得掌握需求、解決問題，軒宇設計在每次的案子中設身曲處地的為業主著想，如此的好名聲也帶來源源不絕的客源。（圖為軒宇設計作品《綠藝漎森》）

Ｑ：承上題，請問戴總監，您覺得此生一定要挑戰的空間項目類型是什麼？未來會如何進行？以致達成目標？

戴：我的答案跟心恬有點像，也是回饋類型的，我想做學校圖書館，因為我能於設計業萌芽，甚至產生夢想，就是因為自已在學校的圖書館得到很多的啟發。不管是書籍還是老舊的建築物，在光線及走在書架的感覺，對我而言就是夢想的搖籃，所以我也想做一個給予夢想搖籃的地方。

我們現在有在觀察偏遠學校，畢竟從事這種設計，會先從資源較為匱乏的地方發展，會在網路上搜尋觀察行動書店，並思考有沒有可能先從微小型、可以自由活動提供閱讀知識的方式，來開始著手去設計項目。

（圖）身為凱渥模特兒旗下多才多藝的一員，品牌記者會當天，老闆洪偉明及多位好友都到場祝賀。

Ｑ：兩位於事業上一定經歷過不少的困難與挑戰，想請問兩位在最近或此前有哪個時刻，心中突然產生「覺得自己所努力的這一切都是值得的」？

王：我以名人身分去創立品牌，這當中必然會有優缺點，廣告效益當然一開始是有的，但我希望大家聚焦在產品上，而不是我本人，不過最近看著回購訂單量的部分，了解到很多人都是因為認同你才會持續購物，這部分是我目前感到蠻開心的事情。

戴：空間的部分很主觀，比如像是我想分享我覺得空間上好的地方，業主想要說他想要的地方，但這時候就要以專業的角度去溝通給予比較好的建議，所以開心的部分除了當下業主的認同外，多年後由堅持而孕育給業主的幸福感，更是我所期待的。

（圖）總是用心傾聽業主需求的戴總監，不管是品質把關還是貼心服務，每項都做到完美到位，走進軒宇的會客室，空間的疑難雜症都能得到排解。（圖為軒宇設計作品《沐心之境》、《暮晨》）

Ｑ：最後，想請問兩位認為在個人、社會與品牌間的角色定位是什麼？是否想過自己如果不在現在的角色時，會如何演繹自己的人生？

王：別人了解我個人的部分，是模特兒與喜愛戶外運動的人，而在於社會上，我會想知道我身為模特兒能帶給社會什麼影響力，品牌方則想要帶給大家好的香味、天然與獨特性。最後，我從小就喜歡畫畫，所以我有想過我如果不是模特兒，那我還是會是一個在生活、工作上都具有創造力的人，三個連結起來，就是我想要帶給大家我的獨特性，因為我想做出獨一無二的自己，而不是一千 個模特兒中的其中一個。

戴：我覺得身為設計的從業人員，在不管個人還是社會都有使命與責任感，在推動空間美學還是使用安全性上都要更加努力；品牌而言，我希望維持軒宇的初心，包括對客人的專業、安全可靠，以及用心的把關審視，還有貼心思維的邏輯脈絡。期盼我公司的同仁一起延續這樣的核心精神價值，這樣才能在瞬息萬變的設計業，站穩腳步。

另外，如果我不是設計師，我會想當國小老師，因為我想讓孩子們在很小的時候就知道自己與別人不相同，不要只是一味的成為絕大部分人想要的模樣，並朝著自己的天性發展。

初次相遇的NAMUA那木瓦 王心恬 創辦人與 軒宇室內設計 戴文軒 設計總監，話語頻率時不時產生的共鳴，不僅讓人深度了解到場域與味道間的連結，我們也從兩人的經歷與品牌故事中，看見其中閃爍耀眼的魅力，不管是心恬會繼續研發更細膩且獨特的味道，或者戴總監以貼心思維站穩業界，他們都會將品牌價值延續下去，未來也將把擁有的力量潛移默化回饋於社會，繼續完成屬於自己的人生！

OPEN Design 動能開啟傳媒