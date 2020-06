室內設計師投身教育界 沉澱心態整合產學模式！

【本文由OPEN編輯部撰寫】

在設計界累積實戰經驗後,不少設計師或應邀、或主動成為學院講師。好比新鮮人踏入社會受到的震撼教育,進入學院轉換身分為教師的設計師們,往往感受到不同衝擊與感思,本次龍雲設計 龍世運 設計總監 便將帶來他由學生轉為教師的省思。

轉換視角作為人師

「學生只要把作業交上來做好,但是老師要更『戒慎恐懼』,因為身上有更多需要肩負的責任在。」龍總監以平緩的語氣說。在學期間自同儕作品與實務操作中觀摩交流,因而習得許多珍貴經驗的總監,總也想著要將自己的學識交予學生,並因應學生的學習狀況備課、調整自己教學的心態和角度,相信透過教學過程,更能夠更靈活地轉換思考模式。

總監侃侃而談自己在學、業界的想法,深刻的思考因子彷彿跨越話筒傳遞而來:「最大的改變是,必須更仔細看事情,學術跟實際上畢竟有差別;學校偏理論,業界重操作,做一做要回頭來看設計的本質在哪裡,還是要結合學術上調整設計,不要變得太商業化。」隨著談話推進,能感受到龍總監無論在設計或教學上,都不掉以輕心的審慎態度。

藉由教師身份,總監主要想強化的是換位思考的能力,此外,他也想嘗試去了解,「設計」是否有另一種自我成長的途徑或方式。教學於總監,也算是一種歷練,讓他比較不會怯場,以後若有專場演講時能夠派上用場。

(圖)龍雲設計作品《綠樹寄憶》,以「自然、茁壯、無憂」為設計核心;設綠樹為主軸,染淨白為配色,創造純白潔淨的空間,寄寓孩童健康成長之深意,開展雙臂擁抱新生兒。

業界講師授業解惑

由於在先前的學習經驗中體會到實務操作的重要性,考慮到學生對此較不了解,為了使學生的學習成果更加顯現,龍總監便據此製作輔助教材;再加上發現到學生對於一些概念性的觀念不夠具體明白,專案式的備、授課形式也應運而生,目的務在使學生能結合理論與實務技巧。

「技職教育要做起來,讓學生雙手自己動手做是重要的,這樣才會有深刻的了解。」任教於技術學院的總監進一步提到,業界的講師能做到的是補足完整的經驗,而總監期許學校能加入更多的參訪流程,促進學生的吸收與轉化過程。

龍總監繼續補充說明,從業界找老師對於學生的學習是對的出發點,他們豐富的經驗能夠給予學生更多元的體察機會。除了提出對於學校的嘉許點,總監也期盼學生能更有求職和求學的企圖心,將積極的能量轉為學習動能。

(圖)龍雲設計作品《花想容》,將空間色彩用以粉、白配色,並搭配東方吉祥象徵「雲紋」,讓醫美診所流淌雲彩、綻現桃花林木,跳脫大眾對於診所的既定印象。

學界經歷結合實作

進一步深入探問總監對於教學和實作的想法,總監將仔細消化過後的體會娓娓道出:「思考教學的內容要如何轉換給學生吸收,等同如何將設計轉向給業主去做認可,這方面是兩者可以結合之處。」一下子講太多,對方可能聽不懂,變成自己單方面的輸出。無論是學生或業主,同樣的情況下都可能感到疲乏。

把業主和學生合而為一,去思考溝通和傳達的方式,是可以實際套用在自己實務的面向。「對設計師來說很重要的事,是『溝通』。」龍總監補述道,面對管委會、業主以及合作夥伴,傳遞訊息讓彼此理解、達到共識,是設計師們都要面對的日常關卡。

(圖)龍總監以傑出校友身份,受邀參加中原室設創系校慶室設展。

面對即將到來的畢業季,龍雲設計 龍世運 設計總監 誠懇地說,設計師是相當高壓力的工作,要體認到生活中到處是設計,不能受空間框架,更甚者,要將生活、工作及興趣結合而來做設計;如果沒有這樣的抱負和想法,做任何行業都可以。

本次的教學即將在暑期告一段落,但未來若有機會,總監仍期盼到各式各樣的場域教學,不排斥面對任何階段的學生。而除了請總監給予社會及大學新鮮人忠告外,我們也殷切期望龍總監無框設計者的名號,能在學、業界兩處響亮,繼續發光發熱!

龍世運 設計總監

公司宗旨 Company Profile

人文——

每項龍雲設計所推出的系列作品,無論住宅或商用空間,皆是「聆聽」、「溝通」與「彙整」而成的總和;透過仔細聽取業主所願,再運用一己專業,轉化出專屬的美感元素,最後添入使用者未及思量的隱藏需求,造就一座座風格迥然不同的人文所在。

Humanity and Culture ——

Each series of Long-win design, whether the residential or commercial space, all perfectly carry out after "guardedly listened", "successfully communicated" and "methodically organized". Through carefully listen to the customer's dream wishes, and then manifest the designer's professional talent, thence initiate the exclusive aesthetic elements, and eventually incorporate the hidden demands that had not thought by the users, accordingly creating distinguished humanistic spaces.

環保——

在這個星球上,「人」與「環境」是難以分割的,因此當我們在追求美好的居住 環境時,使用環保永續建材友善地球,一直是龍雲設計的首選。隨著材料科技不斷進步,我們不忘懷抱著與時俱進的精神,積極嘗試將更新也更符合綠能的 材質應用於多元風格,搭配經驗老道的工務團隊,竭誠為客戶構築與自然相融的永續空間。

Environmental protection ——

Here on Earth, "human beings" and "the environment" are inseparable. As we are pursuing a better living environment, on that account, making use of environmental friendly and sustainable building materials has always been the first choice for Long-win design. Along with the continuous progress of science materials, we hold the spirit of advancing with the times, and actively try to apply the updated and more in line with green energy building materials to multiple styles. Cooperate with the experienced construction team, and wholeheartedly build the sustainable space that integrates with nature for our customers.

設計理念 Design Concept

「無框設計」是龍雲團隊的核心,它可以是任何風格,但絕不會是你看過的任何一種。我們堅持把握「生活態度,簡單信念」,以簡約的風格基底鋪墊,包羅 住宅、商業、辦公與軟裝設計,點綴寓意自然的綠意木質,將空間詮釋出絕無 僅有的可持續性空間。當然其中,專屬風貌絕不會少,因為我們會讓你的空間,就是你的樣子。

"Frameless design" is the nucleus of the Long-win design team. It can be any style, but it won't be any kind that you have ever seen. We adhere to the conviction of " simple life attitude". Basically design with the minimalist style, which widely utilize into the residential, commercial, office spaces and soft furnishing. Further to embellish the space with natural greenery wood, thence bring about the extremely unique sustainable circumstance. There's no doubt, the space would present of an exclusive personal style of each proprietor

獎項

2019『墨韻相融』榮獲 - 義大利 A’Design Award 銀獎

2019『辦公室-近界』 榮獲 義大利 A’Design Award 銅獎

2019『極造』榮獲 美國 Muse 銀獎

2019『極造』榮獲 韓國 K Design Finalist

2019『辦公室-近界』 榮獲 韓國 K Design Finalist

2019『墨韻相融』 榮獲 韓國 K Design Finalist

2019『早安藝文-麻雀』 榮獲 韓國 K Design Finalist

2019『墨韻相融』 榮獲 美國AMP Honorable Mention—佳作

2019『早安藝文』 榮獲 美國AMP Honorable Mention—佳作

2018『辦公室-近 界』 榮獲 紐約 DESIGN設計大獎 -銀獎

2018『辦公室-近 界』 榮獲 美國 Spark Awards-- Finalist-Competition

2018『極 造』『早安藝文-麻雀』 榮獲英國LICC Honorable mention

2018『辦公室-近 界』 榮獲法国INNODESIGN PRIZE 國際創新與設計大獎 “Spacedesign/Interior design”類

2018 倫敦DESIGN100設計大獎 Shortlist獎

