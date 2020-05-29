要品質更要品味的生活調劑師

【本文由OPEN編輯部撰寫】

從容不迫步入大樓，自然開啟話題的十硯設計 陳逸群 設計總監、鍾馥如 總監，以一身簡單的剪裁裝束，搭以親和爽朗的談吐，予人輕鬆優雅感受。正式來到訪談地點，伴以簡易茶水，一場使人欲罷不能的對談旋即展開。

以「生活顧問師」形容室內設計師，兩總監暢言道，做設計的目的是演繹他人的生活，無人可以復刻他人的生活經驗；室內設計就是生活本質、設計師眼光不能狹隘⋯⋯。直至訪談結束，總監們犀利的回答仍言猶在耳，使人禁不住反覆咀嚼，現在就讓我們一同回味兩位的精彩應答吧！

（圖）十硯設計作品《Elegant Mansion》

美的感發經驗之於設計旅程

談及兩人為何會踏上室內設計，陳總監回答，相較於科技、美學與人文之類的純藝術，建築設計的本質，是人類精神物質文明的累積，是更多元複合的展現，這種能主宰空間點、線、面的能力，使他十分著迷，也是讓他走上設計的原因。

鍾總監則接續說，自己常常受新房子及美的東西吸引，對於「美」的感受從觀察中迸發而生，因此在大學時便選擇相關科系，並且越深入了解，便越對室內設計能夠展現自己想像的種種部分感興趣。

兩位總監即便於設計路上或有差異，卻具備共同的分享精神，在經歷舊金山藝術大學室內建築設計研究所、實際進入設計與教學場域等洗禮之下，他們都希望將自己在外獲得的美式美學經驗，帶進台灣的室內設計市場，於其中原有的風格中，注入嶄新的泉水。

（圖）十硯設計作品《HOUSE C》

分享創發情懷呼應品牌歷程

憑藉此番推廣精神，陳總監和鍾總監的美學價值觀與節奏，深深打動每位接觸過的客戶；口碑效應傳播之下，兩人的案源穩定，並且更在客戶的鼓吹之下，順應時勢及本心成立了品牌，開始了自己當老闆的日子。取名十硯設計，除了有古代文人以硯傳思達藝、低調踏實的想法與內涵，更取「十」字來表「多」之意，傳達完美佈設四面八方的期許與哲理，也隱含完滿空間體驗的想法。

（圖）十硯設計作品《方程的總和》

實地教學經驗回應設計核心

在大學與科大有過任教經驗的陳總監，認為教學是一個充放電的過程，能使他在繁忙的工作之際得到空隙，感受創新想法。由業界心得連結到教學體會上，總監們的心得如泉水般奔湧而出。

總結兩位總監的觀點，可知他們對於室內教育界與業界之間落差有諸多想法，其中他們最深刻的感想，便是「實際走一遭，才能真正做出設計」這件事。由此能夠談回整個設計的核心思想，同時也是對於「身而為人」的重要觀察——關於「關心」這件事。

做室內設計，好比面對病人，要清楚其病徵並對症下藥，但是診斷的過程，除了病人本身的說詞，更仰賴醫者平時的智識與洞察力，而這股洞察力，若對周遭的事物漠不關心，是很難擁有並進行強化的。缺乏關心的室內設計醫生，除了對基本的空間設計元素「形、色、質」掌握欠佳以外，更對使用的材料、量體陌生，難以進行妥善的診治。

（圖）十硯設計作品《漫想・慢享》

學校校風延伸到自我發展

聽完總監們對於教育界與業界的經驗談，忍不住想知道，就讀研究所的校風如何影響他們的設計，兩人景仰的大學姐Barbara Barry，對他們來說又是怎樣的設計師？陳總監聽聞，即答出流暢的歷史脈絡，提出一代政權的興落以及詳實卻易懂的時代風潮，風起雲湧的建校背景讓人聽了意猶未盡。

談到研究所學姐Barbara Barry，兩人對於其線條與配色的使用大有響應，說著她將古典主義簡化為柔美線條的技法，使用的顏色更總是無法讓人直接定義，感佩的神態於話語中自然流露。統合兩位總監論述，學校先教給了他們基礎的比例，末了再讓他們發展出自己的黃金比例；這番先打樁後放飛的教學流程，搭配國外上台演說式的上課方式，反映在總監們對答如流的過程中，著實使人印象深刻。

聽聞兩位的論述，禁不住好奇，根據每案特殊性來調和空間樣貌，創造出個性鮮明卻又複合空間風格的兩人，平時由何處來獲得靈感？陳總監回答，沒有主觀的界定、漫無目的的旅行，是一種汲取和運用，而閱讀也是他們攝取設計養分之處。閱讀和旅行，使人跳脫日常場域，漫遊於作者想像與新奇環境，藉由總監的回答，使人又再次確認了這件平實的感官旅程之非凡。

訪談來到尾聲，當被詢問到對於品牌接下來的規劃，十硯設計 陳逸群 設計總監、鍾馥如 總監，默契十足地補足了彼此對於將來的展望：不受限於室內設計，帶給眾人美學展望，進而提升合作者的生活品質與境界；除了製造空間外，更賦予其更多的想像，將此番想法化為日常。

「有人會說凡爾賽宮庸俗嗎？」我們詢問總監，若有人請他們以普遍被視為俗的金色，作為作品主調，會如何處理，陳總監以反問的方式應答，並提到，仿作、臨摹對設計師來說都是考驗和練習，是真功夫展現的時刻，因此不會將自己的風格固著在某一面相，甚至評價他人取向的好與壞。

我們詢問了所有好奇的問題，而大方回答各式提問的總監，像講師更像能合作討論的夥伴，在閒談中結束的對談，可知設計路上的感思永遠無法輕易道盡，而兩位的光芒設計之路更是未完待續⋯⋯

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