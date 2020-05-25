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持續精進風格創新 綻現多元空間美學！

聯合新聞網 / OPEN Design

【本文由OPEN編輯部撰寫】

舒杰設計創辦人暨設計總監陳琬婷 的帶領下，團隊每每參與國際賽事，都收穫亮眼成績，近期更甫獲2020英國Build Magazine台灣區最佳創新設計及施工大獎2020's Most Innovative Design＆Build Practice-Taiwan，這樣的成果不僅是對作品的肯定，亦是品牌背後的努力——近幾年舒杰設計因應著市場變化及客戶喜好，不斷精進自身對空間的美感，並延伸至多元風格，涵括當代藝術與融合歐洲的建築元素，將不同的設計風貌呈現予大眾。

舒杰設計團隊由裡到外，對美感嚴格要求，貫穿品牌理念，並表現在作品之中。設計總監緩緩說道：「我們很榮幸持續受到知名建商的邀請，不論是實品屋、樣品屋還是接待中心，坪數上不論大小，團隊皆全力落實客戶所嚮往的核心價值。」不僅僅是單純的視覺呈現，更整合優化空間，在設計上結合感性與理性，融匯出獨一無二的風格，近期的兩件新作，便流露出個性美感，為我們揭開設計的優雅帷幕。

嫻雅氣息融入彩屋 靜謐蕩漾新尚質調

（圖）牆面矮架上放置的幾何圖畫，搭配餐食區的展示櫃，建構出和諧的藝術殿堂。
（圖）牆面矮架上放置的幾何圖畫，搭配餐食區的展示櫃，建構出和諧的藝術殿堂。

冷調交錯光彩融景

樣品屋作品《現代時尚》裡，可見利用石、鐵與木等材質的碰撞，打造低調內斂且優雅清新的風格場域，予以探訪者舒適宜人的五感體驗。其中公領域中以時尚簡約的灰白黑色調為主軸，切分場域的紋理壁磚映照天花鐵件嵌燈的反射，異材質的搭接使得場域熠熠生輝，而柔軟的米白布製沙發，在跳躍的輕盈黃抱枕打底下，帶來愉悅柔和的感受，兩者間共同營造出充滿性格的質感家居。

（圖）在一成不變的石牆上嵌出數個層架，並強調結合性的功能，讓橫排嵌燈照著一家人的團聚膳食，擺設幾件藝術飾品，呈現雅緻的空間美學。
（圖）在一成不變的石牆上嵌出數個層架，並強調結合性的功能，讓橫排嵌燈照著一家人的團聚膳食，擺設幾件藝術飾品，呈現雅緻的空間美學。

（圖）床頭背牆的鏡面將空間呈現通透感，並讓視覺整體延伸，而左右擺放的燈飾也體現古典對稱的美學寓意。
（圖）床頭背牆的鏡面將空間呈現通透感，並讓視覺整體延伸，而左右擺放的燈飾也體現古典對稱的美學寓意。

（圖）書桌與床頭結合呈現完美的機能性，主色以淡雅藍融入場域，使人身心沉靜安然。
（圖）書桌與床頭結合呈現完美的機能性，主色以淡雅藍融入場域，使人身心沉靜安然。

內斂性格通透室內

主臥設計上延續灰白黑主調，挑高的天花延伸至斑駁灰的主牆，搭配深灰床頭，使整體達一致性的視覺效果。茶色清玻的衣櫃則跳脫場域氛圍，展現通透立面明朗的室內氣息。

沁心宜人沉靜感受

浴室牆面採用質感大理石拼鋪，讓空間備感沁涼舒適，而洗手台的沈穩灰則顯現出，設計師想與予以褪去一身煩惱的場域情境，一種簡約高尚的氛圍流露，並以金屬寬圓鏡作為點綴，一股自然的靜謐感流瀉而出。

靜謐藍調遊走場域 萬彩叢中一點藍

精緻微法沈浸氛圍

在空間有限的《雅緻奢華》樣品屋中，公領域用以淺色系貫穿整體，異材質大理石牆與香檳色抱枕將法式精緻感完美演繹，而天花嵌燈將光影打照在金屬駝色的窗簾上，串連金色六角形包覆的桌几，讓藝術恣意流淌其中。Debby總監運用材質與色彩讓場域充滿多層次對比，設計上體現不矯揉造作的風格，最終致歲月沈澱出動人氛圍。

（圖）設計師讓展示櫃襯著圓弧型的柱體，成為客廳與廚房的界線，並以經典香檳金的藝術氣息帶入其中，襯托整體空間格調。
（圖）設計師讓展示櫃襯著圓弧型的柱體，成為客廳與廚房的界線，並以經典香檳金的藝術氣息帶入其中，襯托整體空間格調。

湛藍金點交織空間

走進餐廳，可見與公領域截然不同的風格呈現，搶眼的鈷藍色絨布椅，感受西方獨樹一幟的風格代表，而天花圓形嵌燈襯托下的簡約吊燈，除了寓意東方圓滿、圓融的精神傳承之外，更碰撞出和諧靈動的美感。牆上的金屬線段與天花的經典黑框，圍塑天地表情，也讓心境隨之轉換。

灑落黃澄的藝術

小孩房以趣味一詞揭開序曲，以充滿童心的亮黃色作為主軸，搭配蜜橙色的三角型抱枕，整體色彩張弛有度盡顯於童心之房，而木色的上下床層櫃也讓機能收納達到變化多端的空間層次。

設計狂小姐® DEBBS CHEN陳琬婷 在此次樣品屋作品案例中，依舊透過豐富的視野打造出獨特氣息，且不拘泥單一風格的設計上，將看似高雅時尚的場域，轉化出低調沈穩的氣質，並用金屬與木質的色彩勾勒生活中的暖調，一處精緻且靈動的質感場域就地而生。

畢卡索曾說：「藝術是一種使我們達到真實的假想」——而舒杰設計團隊則是透過設計傳達心中美好的想像，且在多元的服務項目裡，聆聽客戶的想法並思考、分析及規劃，最終完成其夢想。此次舒杰團隊將兩件不同風格的樣品屋帶給大家，在優雅清新與不矯揉造作之間幻化出感性的浪漫，為生活打造片刻的美好！

OPEN Design 動能開啟傳媒

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