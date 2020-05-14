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2020 MUSE Design Award 台灣唯一評審黃靜文國際受邀！

聯合新聞網 / OPEN Design
（圖）在眾多的優秀設計師當中，黃靜文總監憑藉著室內與建築一體的美感，取得「百名優秀室內建築師」之殊榮！
（圖）在眾多的優秀設計師當中，黃靜文總監憑藉著室內與建築一體的美感，取得「百名優秀室內建築師」之殊榮！

【本文由OPEN編輯部撰寫】

由歷史悠久的國際獎項協會International Awards Associates（IAA）主辦的MUSE Design Awards，以發掘全球設計繆思為宗旨，項目分類共有9項，為建築、室內、時尚等領域提供全面的發光舞台，每年嚴格的評分標準，吸引國際知名品牌與設計師爭相參與。

而來自台灣的 D.H.I.A黃靜文設計 黃靜文 設計總監 此次受邀擔任2020MUSE Design Awards評審，與多位國際知名設計師組成專業評審團，並以高標準評選出萬中選一的榮耀，就讓我們期待最終的美好結果！在等待榮譽產出的同時，先由OPEN團隊帶領讀者一同窺探黃總監精彩的設計歷程吧！

黃靜文是D.H.I.A黃靜文設計的總監，她將專業的經驗注入生活裡，且呈現在每個案件。同時總監著重在於生活質量及價值，並貫徹「設計源於生活，生活創造設計」的設計理念，而在經歷多年能成功的原因是，願意花時間去和客戶溝通、瞭解客戶喜好，同時讓每件作品充滿個人靈魂。

此外，總監近年更是榮獲美國《Interior Design》中文版 1989-2019全國百名優秀室內建築師的提名，以及杜拜DUBAI International Competition 的評審團獎、金獎，更在法國Novum Design Award一舉奪得雙銀獎，以及迎來地產界重磅獎項的英國 International Property Awards 複合式住宅建築殊榮。

（圖）黃總監在中國設計新桂系高峰論壇中，以細膩兼具大器的設計思維及精彩分享，博得熱烈掌聲！
（圖）黃總監在中國設計新桂系高峰論壇中，以細膩兼具大器的設計思維及精彩分享，博得熱烈掌聲！

（圖）靜文總監受邀出席「十城拾美．2018」盛會擔任嘉賓，堅定訴說自身理念，不屈不撓的精神，讓在場聽者備受鼓舞引發共鳴！
（圖）靜文總監受邀出席「十城拾美．2018」盛會擔任嘉賓，堅定訴說自身理念，不屈不撓的精神，讓在場聽者備受鼓舞引發共鳴！

美國MUSE Design Awards憑藉著首屆開放即接獲42國、2000餘件優秀作品投遞的強盛氣勢，其中評審團傑出的專業選評視角，更是吸引著全球優秀設計人才角逐獎項，因此能出線擔任評審著實令人敬佩！ D.H.I.A黃靜文設計 黃靜文 設計總監此次獲邀並成為台灣唯一代表，肩任重大任務的她，將會拿出專業的新觀點，為新一代的設計者遞出受人尊敬的光榮！

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