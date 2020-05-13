台灣網紅店的設計秘辛！

【本文由OPEN編輯部撰寫】

近年絢麗又奪人目光的網紅店如雨後春筍般出現，彷彿打造地標是一件輕鬆簡單的事情，但是許多店家最後卻因為性質雷同，在紅極一時後迅速被淘汰，這也讓人不禁好奇，一間品牌店面能夠細水長流的秘訣是什麼。

OPEN 團隊此次訪問到網紅店幕後推手 易寬設計 張華騫 設計總監，一同探討從設計手法到個人經驗，及所創作的作品，在近年持續拿下國際大獎的原因，透徹解析張總監如何為品牌形塑獨特性，打造吸引不同客群的風格場域！

（圖）MUSE Design Awards首屆開放即接獲42國、2000餘件優秀作品參賽，而易寬作品《AULON Concept》延伸自餐飲品牌中結合倫敦與澳洲的特色餐點，將彰顯品牌特色的色調情境——「英倫綠」與「澳洲粉」融入其中，最終攬獲「銀獎」女神獎盃！

（圖）世界四大設計獎之一的德國 iF 設計大獎，在國際間具有指標性及前瞻性，每年皆吸引眾多設計師參賽，共同競逐這塊為全球公認的權威標章，而作品《SMILE CØFFEE》多維度的空間變化中，融匯美學、機能、業主品牌定位等，完美呼應大獎評選標準，贏得大賽認可！

半年拿4大獎 品牌聲勢看漲

提到時下網美餐飲店幕後推手，便不得不聯想到張華騫設計總監，在易寬團隊裡有著背景相當豐富的建築師、室內設計師及軟裝設計師，大家各司其職且總能精準分析消費習慣和流行趨勢，打造出人潮源源不絕的鮮明商空。除了樹立出獨特的品牌意象，作品更在國際大獎初試啼聲下，於半年內接續奪得多項榮耀大獎，像是刻意保留質材原始觸感的作品《SMILE CØFFEE》，與靈活玩轉色彩的《AULON Concept》，都分別拿下德國iF設計大獎、美國Spark Design Award、MUSE Design Awards和義大利A' Design Award，可謂來勢洶洶，聲勢看漲！

（圖）作品《AULON Concept》融匯品牌核心「英國靈、澳洲魂」的餐飲特色，打破既有框架，大膽選取反差色彩——「英倫綠」與「澳洲粉」，象徵兩國文化融合，更讓多元包容的友善氛圍從餐桌回到土地，迎接每位翻越生活而來的都市旅人！

解決業主問題 成就獨一無二

「以專業同理的視角，與豐富多元的經驗，跳脫既有的思維框架，同時滿足每一位屋主對空間的想像。」對於要如何打造一個不易被淘汰的商業空間，其實可以從易寬的設計理念略知一二。張總監補充說道，首先要讓業主信任你，同時設計師也要有解決問題的能力，這樣對方才會放心讓空間全權交由團隊設計。

至於該如何營造空間的獨特性？總監覺得藝術不是只限定於設計手法上，「假如是設計一個餐飲空間，便可以在食材、人員與文宣上都達到一致性，並在場域裡找到獨一無二的特點，以致符合業主心中想要呈現的風格細節，整體成為一個擅於『與人互動』的商業空間。」

（圖）作品《SMILE COFFEE》中展現出業主想要呼應的品牌理念，將丹麥的生活哲學「Hygge」置入其中，創造簡約舒適、溫暖樸實的情境氛圍。

生活皆是學習 隨時做好準備

VASTE，法文中譯為寬廣遼闊，亦是易寬設計的命名來源，也如同張總監的開闊心胸，一次的旅行中，都會去觀察街道上的建築與配色，「在生活中循著萬變的瞬間，望著世界變易的風景，從中感受大地給予的靈感」，許多的設計想法從而蘊生，讓作品呈現多元的風格。

總監接著徐徐說道，很多人覺得一定要去很厲害的國家，才能看到非凡的建築，「但是我覺得不同地方就會有差別處可以學習，生活中亦是用此道理意會，而培養閱讀的習慣也很重要，像是大量閱讀國內外的期刊和作品，都是讓自己隨時隨地做好準備的生活課題。」話語中道出自身的領悟與持續精進的精神。

（圖）作品《日日好食》將原屋主留下的日式風格建築，搭配細緻的燈飾與家具，讓整體呈現法式沈穩情調。

發現微小細節 找出場域差異

網紅店之所以吸睛，除了要有足夠的品牌獨特性之外，空間設計更需要跳脫既有的思維框架，張總監於作品中反映空間本質，且注重細節呈現，其中更加以許多軟裝，應合每一位屋主對空間的需求和嚮往。他說，體會大自然與生活給予的歷程，久而久之就會將此內化，「每當我站在空間裡，不論是窗戶隔版，還是加裝花台，只要找出場域間的差異性，就能讓整體變得不一樣。」

而在易寬的作品裡，時常會發現含有溫潤的木質元素，張總監透露，在一片空間裡帶入大自然的木質，整體會明亮起來，且有時候也能彌補城市中被遮擋的陽光。此外，在空間設計上，很多時候會碰到老屋改建，他說，老屋改造的困難之處在於，建物必需在大致架構不動的狀態下，去翻修做出新的味道，「也因為人的進駐，而有了對話與互動，進而承載記憶，老屋伴隨時光刻劃出生活的軌跡，且賦予新的意義。」

（圖）作品《麵屋 かとむら》為老屋改建案例，入口處的磨石子讓人回到台灣60年代，並配置木質門窗與暖光裝飾，創造日式情懷的麵屋情境，刻劃出不同的時代溫情。

回歸寧靜空間 體現視覺純淨

最後提到未來想嘗試什麼項目類型時， 易寬設計 張華騫 設計總監若有所思地回答，「早年時我對蓋教堂很有興趣，希望營造一個寧靜氛圍的場域，而在現在的社會氛圍之下，更有衝動設計一個得以讓身心慢下來的空間，如大師安藤忠雄的建築，使人進入後隨即感受四周的靜謐與自然光影，給予視覺簡約純淨」。大自然萬物之大，人類顯得極渺小，想在設計上找出與地球環境和平共處的方式，是張總監今後前進的目標，我們也期待在此信念下，看見截然不然的空間，繼續感受易寬設計帶來的能量！

設計總監 張華騫

設計總監介紹

僑光科技大學企管碩士

建築物室內裝修專業設計、施工技術人員

具20餘年的設計及工程經驗，擅長於動線序列、機能安排、配合環境，以各種素材詮釋其適合的空間比例。

公司簡介

VASTE，法文中譯為寬廣遼闊，

我們期許以此心念，廣涵所有空間需求，

循著流動的時光、變易的風景，

在有限的量體條件內，創造寬舒尺度與理想生活，

藉次打開無限的設計想像，實踐為歷久彌新的美學場域。

我們不隨波逐流，也並不依然故我，

我們反應空間本質，卻也注重細節呈現。

以專業同理的視角，豐富多元的經驗，

力求跳脫既有的思維框架，應合每一位屋主對空間的需求和嚮往。

與此同時，我們也不斷汲取新的美學養分、鑽研設計工法，

於適切劃設的動線格局中，發揮場域的最大特性，

揉合自然光影、色彩材料和實用機能，從而演繹「人」與「空間」之間的和諧關係。

設計理念

設計是「生活本質」與「美學見地」的總和

「空間」——情感的積累與生活的堆疊

空間透由人的進駐，而有了對話與互動， 進而承載記憶，伴隨時光刻劃出生活的軌跡，賦予新的意義。

「設計」——美感的實現與機能的滿足

設計是傾聽、剖析與整合的過程，藉由細微的觀察、耐心的梳理， 將動線格局、材質色調、美感機能一併收攏，與之落實在空間內，貼近人心、扣人心弦。

「風格」——品味的呈現與性格的陳述

空間風格源自於使用者的性格，場域氛圍來自使用者的品味詮釋， 它沒有既定的模子，也不會有相同的輪廓，我們希望如實呈現自然的樣貌和真切的靈魂。

OPEN Design 動能開啟傳媒