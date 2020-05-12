簡白藝術融場域 完美揚奏心樂曲
【本文由OPEN編輯部撰寫】
「讓每一格線所寄遞的質感意象，皆能演繹最高品味，給予人們在空間裡尋找自我」，湯鎮權室內設計 湯鎮權 執行總監 在此案件中再次化身藝術家，利用線與物之間的連結，將場域打造為集合光線、機能一身的人性空間。全室以簡白統籌視覺美感，搭配沈穩內斂的軟件，使整體移步易景間傳遞迷人畫面，亦讓居者處於室內，有著無限的遐想去探尋空間生命。
客廳——浪漫唯美流淌一室
穿越廊道後，進入眼簾即是以藝術鋪敘堆疊的客廳，不管是預告夜晚美好的水晶燈飾，或是金屬大理石矮桌廝磨的淡粉毛絨地毯，直至靜謐色彩沙發椅上的跳色抱枕，都顯現空間中細膩的藝術創作，同時也讓屋主一家人皆能在休憩時隨心漫遊其中。
餐廚——幻化視覺點綴綠彩
大量體的淨白天花區分著餐廚區域，並延續客廳的質感吊燈，讓視覺呈現一致性，大片米白色調上加以綠松色點綴，不論是流理台拼鋪的規則磁磚，或餐桌椅及植栽裝飾，都流露出一股暖心的自然新尚情調。
和室——純粹家居營造暖意
瀏覽全室後，一處別有洞天的和室吸引腳步前往，空間中用以原木色調貫穿整體，與窗外自然景色共譜出和諧畫面，當夕陽落下時，光影便與木質地板營造溫暖，大片的透明玻璃與花窗則增顯空氣流動的氣息，其方塊玻璃隔窗更是讓空間動線一覽無遺。
總在空間中實現生活美學，並構思出生活創意的 湯鎮權室內設計 湯鎮權 執行總監，此次在鐵與玻璃等不同元素中，變奏出屋主一家人喜愛的悠揚樂曲，並在大面積的色彩中運用簡單的裝飾手法，營造出空間的生命力，讓餐食、休憩、玩樂等區域互相碰撞出完美比例！
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