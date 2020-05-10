轉化旅居場景 入住比擬飯店的優美宅！

【本文由OPEN編輯部撰寫】

豐聚設計 李羽芝、黃翊峰 設計總監 時常到訪世界級的城市看展，希望帶給客戶國際級的美感與技法，也常規劃性地入住五星級飯店，深入了解其他國家的設計手法及思維，並實際運用在宅邸案例上，讓許多客戶大讚：「我家比飯店還舒服！」今天就來一探兩位總監的私房秘笈！

外形與功能兼備 打造質感氣派宅

兩位總監曾經說過，雖然本身的設計以住宅為大宗，但也歡迎商空領域的邀約，那麼首先使人好奇的，當然是關於商空項目的飯店移植至住宅的設計概念。究竟這項出奇不意的想法，是如何誕生的呢？

本次訪談由黃總監主答，他徐徐說道，每個人入住高級飯店的感受不盡相同，但大都有良好的反饋。住家應是美麗又實用的空間，他希望自己設計出的不只是具備功能性的住所，而是溫馨又實用的家；於是，為了達到這個目的，黃總監便汲引源自泊居飯店的正向情感經驗，套用其至住宅中。

印象深刻的飯店 刷新眼界增見聞

提及幾間令他記憶猶新的飯店，黃總監列舉了國內外三間飯店，分別是：W飯店、英國寶格麗飯店以及深圳柏悅酒店。三間旅店讓他驚艷的地方，主要在店面的形象規劃：年輕的、內斂奢華的、注重細節的⋯⋯

W酒店房間裡的氛圍設計、配色及動線規劃良善；英國寶格麗酒店除了品牌一貫的精品奢華感，有著精緻但不過度華麗的獨到內斂風韻，並且於飯店服務也十足周到，是裡外兼備的旅居處；而最後的深圳柏悅酒店，不單單只有商空的亮麗，更由細節著手，進而提升了商空的境界。消化形形色色的亮眼飯店素材，接下來便由總監大展身手！

（圖）豐聚作品《由鉅藏玉-微光》

（圖）豐聚作品《台北大直-鄭公館》

設計原則掌控格局 「讓家如飯店」

談到自己設計中最關鍵的部分，黃總監提出了「格局」兩字。尤其房間和廁所的關係，更影響整體動線的規劃；在採光和行走路線劃設後，於空間足夠的情況下，能否讓大家共用衛浴空間，是黃總監看重的一大要點。設想常有洗手間被佔用的問題，加上希望形塑房間和客廳的飯店感，他便於此特別精心規劃。

（圖）豐聚作品《台北大直-鄭公館》與廁間連通的化妝區

（圖）豐聚作品《觀雲》浴間的觀景區

完美嵌合衛與房 活化相鄰場域

順勢舉出了兩個相關的經典設計案例——《台北大直-鄭公館》與《觀雲》。其中前者結合化妝空間與衛浴處所，後者則擁有觀景窗，都是配合居住者習慣或者豐富房間與化妝間關係的例子；連動兩個場域，期待活用衛浴場所，也加大空間感和方便性。

飯店進駐家宅 繽紛點子設計家

近年來豐聚設計的住宅作品斬獲多項國際大獎，除認為獲獎是對自己和團隊的肯定，黃總監也感謝業主的信任與托付。有了將飯店進駐家宅的構想，以及大獎的光輝，豐聚設計謙虛吸收過往經驗養分，說著在設計師強化思想的同時，業主也獲得大量資訊，因此他們必須不斷走在前端，提出更好更新的想法，才能和業主相互腦力激盪，爭取最大發揮空間。

隨著現代人的生活習慣慢慢改變，人們的居住空間漸漸重疊，消弭區隔感的設計變得更加重要，也使小坪數的處所變得更有質感。當人們住進飯店，只帶著一只行李箱便入住，因此飯店不會遍布收納空間，而引渡此概念進入家宅，則須展現具備機能又清爽舒適的面向，因為除了住宿外，充滿生活痕跡的家更有各種需求須滿足，這正是設計師要下足功夫的地方。

（圖）形象影片中，能看見兩位總監多年雙人組合下的好默契。

到了訪談的最後，忍不住想請教兩位將旅居做為養分的設計師，對自己的設計有什麼下一階段的看法，又希望其以何種面貌展示於眾？黃總監溫和地笑著回答道：「當然還是要給出『家的感覺』。」在設計理念裡，提及想將「每次轉動鑰匙回家，都能於打開門時充滿期待」的幸福感受，獻給自己的合作業主，貫徹此使命感到底，正是他於自己身上肩負的絕對責任感。

品牌知名度、施工細緻度固然是想望和基本要求，但除保有原有優點外，豐聚也希望加強自身設計廣度，不單只侷限設計面向於住家，更不斷於各面向精進思考，期勉自己有接手各式案子的能力，隨時做好面對嶄新空間的準備！

設計總監介紹

李羽芝 設計總監

黃翊峰 執行總監

設計理念

用心完成每個屋主「回家，轉動鑰匙打開門的期待」。 家的設計是以人為主軸，將居住者和家人所期待、嚮往的生活空間，與其生命中最熱愛的事物巧妙融合，讓居住空間成為生活態度的延伸，並精準且細膩地以美學形式呈現。 因為用心傾聽，所以敢保證，我們提供超乎期待的美學設計體驗、嚴控品質的施工團隊、以及白紙黑字的完善售後服務。從細節到整體，讓空間與生活機能緊密結合，賦予空間嶄新的生命力和獨特性格。

精選獲獎紀錄

2019 杜拜 DUBAI Competition 住宅空間類 優秀獎

2019 義大利 A’design Award室內設計獎 2銀1銅

2019 美國 IDA 國際設計獎 International Design Awards - Honorable Mention

2019 中國 第九屆艾特獎 Idea-Top 優秀獎與入圍獎

2019 中國 國際空間設計大賽 銀獎

2018 法國 第五屆INNODESIGN 國際創新設計大獎

2018 中國 紅棉設計獎 2018室内設計奖

2016 德國紅點Red Dot Award室內設計大獎 傳達設計獎

2016 義大利 A’design Award室內設計獎 銅獎

2015 國際空間設計大獎艾特獎 最佳公寓設計提名獎 / 最佳公寓入圍獎 / 最佳別墅入圍獎

OPEN Design 動能開啟傳媒