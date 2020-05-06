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逆風而上的空間設計舵手 專訪

聯合新聞網 / OPEN Design
（圖）圭侯設計作品《6號‧入韻》
（圖）圭侯設計作品《6號‧入韻》

【本文由OPEN編輯部撰寫】

近期接續拿下諸多國際指標大獎的 圭侯設計 洪文諒 設計總監 ，即便身懷獲獎光環，依舊虛懷若谷，隨時以空杯心態沉澱自己、重新歸零，視每一次的設計為嶄新的開始。是什麼契機讓他走上室內設計的道路，又是什麼緣故讓他心心念念極簡風格？回顧他過往的人生旅程，便能一一找尋到對應的答案⋯⋯

柳暗花明的設計啟蒙之路

因小學時受到老師啟發，洪總監對美術產生了極大的興趣，並自心中埋下種子，而後展開廣告招牌繪製的生活。22歲，兵役生涯結束，遇上產業的低迷時期，他和兄長合夥開了裝修工程公司，並在該期間邂逅了室內設計的啟蒙老師，然而，眼前的設計之路並沒有因此明亮起來。

創立不久後，一行人便碰到營運上的嚴酷考驗，最終因經營不善而將公司停業，所幸遇到貴人相助，而不至於走投無路。還清債務後，四兄弟再度挑戰創業，眼看公司一路從小包商成長至大包商，卻遇上房地產低迷，營造業相繼惡性倒閉，公司受波及應聲而倒，自此以後，兄弟四人便各奔西東、各自努力。

33歲那年，總監決定創立一個真正屬於自己的公司，也就是現今品牌的前身「威頡工程事業有限公司」，不料準備開幕之際，卻遇上了台北50年最大的一次水災——納莉颱風。一夜之間，大水無情地捲走他僅有的財產和壯志，人生又再一次面臨身不由己的無力感，但他深信，「天將降大任於斯人也，必先苦其心志」，沒有被老天的考驗撂倒，而是選擇堅持了下來，轉念間思索著，反正最糟也就是這樣了，只要不放棄、肯吃苦，努力就是本錢，沒有後路的前景，更成為他前進的動力，也成就了現今所見的圭侯設計。

（圖）圭侯設計作品《92號‧讀光閱景》
（圖）圭侯設計作品《92號‧讀光閱景》

篳路藍縷的自有品牌心路

2010年，源自對丹麥椅匠大師Hans J. Wegner設計的喜愛，洪總監跨足北歐家具界，另成立了「大琛國際事業有限公司」，經銷世界最頂級的丹麥PP MØBLER細木作工房家具。2012年，再創立ISIT CASA品牌，對外作為大琛國際企業的形象識別，並在2017年底，正式成為PP MØBLER在台灣的代理，直至今日。

經過歲月的淬鍊，2019年圭侯設計輾轉成立，命名背景為設定公司走向後，期勉能更貼切對設計的態度和理念，義為「江山在握，安定四方」，以不爭、謙卑的態度為之，期待事業體有更大的發展空間，創造更多的機會，走向穩健的未來。

（圖）圭侯設計作品《22號‧不多不少》
（圖）圭侯設計作品《22號‧不多不少》

依循需求的中庸之道設計

「我的設計不只是生活，而是在闡述我的人生，身為人的一個道理。」洪總監娓娓道出他對「設計」的想法，並進一步補充說明，此番論述的實現需要經過一番歷練，最後才能使產出的結果更有底蘊，並引用電影《一代宗師》當中的台詞：「習武之人要歷經三個階段，見自己、見天地、見衆生。」作為自己之於設計的想法。

一次機緣下，接觸到北歐家具，總監開始著迷於一些極簡單的事物，覺得好像得到一本武功祕笈，從而改變了自己的生活想法，開始慢慢地拋開一些自我框架和侷限，不再為實踐少即是多的生活目的庸碌，也不再為少而少的目的而設計；主張將「需要」與「想要」併融，於不奢侈也不嗇儉，不增加也不減少的態度下，表述適度的設計手法，「不多不少」，在總監心目中已然成為最佳的設計狀態。

（圖）圭侯設計作品《1328號‧聚》
（圖）圭侯設計作品《1328號‧聚》

順應自然的成就居所之道

「設計不應該比它所需要還複雜」。在圭侯的作品中，時常能看見大面積的留白，這種手法讓空間充滿可能性；留白賦予居所彈性，讓住宅承載更加多元的想像，看見本質的純粹並加以貫徹，成為圭侯設計作品的重要標誌。

「無為無不為，沒有道便是道。保持這一種順其自然的心境，隨緣、平凡、簡單地過日子……設計自然沒有拘束限定，沒有負累壓力，等於什麼都有了，很簡單。」洪總監由自身的生活之道譬喻設計，敘說設計原動力不假外求的泰然之心。

（圖）圭侯設計作品《601號‧泰》
（圖）圭侯設計作品《601號‧泰》

真誠以對的待人處事法則

當被問及多年來和客戶、團隊的互動合作心得時，洪總監簡短回應道：「人的往來互動，心要簡單，所以就只有四個字——『真誠以對』。你怎麼對待對方，對方就會如何回應你，這是一個很簡單的做人道理。」

或許圭侯設計的理念，之於洪總監的做人道理，是相輔相成的：和人的往來之間，心要簡單；從事設計的時候，不應該比本質所需的還要複雜。簡單不單調，單純不機心，正是總監在人生一番曲折後習得的重要課題。

（圖）圭侯以三項作品斬獲德國iF設計大獎，獲得評審們的三度推崇。
（圖）圭侯以三項作品斬獲德國iF設計大獎，獲得評審們的三度推崇。

（圖）德國紅點產品設計大獎被譽為「設計界奧斯卡」，洪總監以清朗之作《22號‧不多不少》，拿下winner榮耀！
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砥礪心智的空杯謙和心態

「基本上我不會有滿足的狀態，也不會去談所謂的得意之作，我永遠都做完一個就忘一個，相信下一個會更好，保持空杯狀態，沒有是一切有的開始。」即使在大獎接連報到之際，總監也能謙虛以對的原因，或許就來自跌跌撞撞的人生旅途。每一次的磕碰，都在總監強韌的心智下化為更深層的泥壤與養分，引領他前往更明確的方向。

（圖）圭侯設計作品《8號・家 減》
（圖）圭侯設計作品《8號・家 減》

「設計對我來說，應是確保人與生活的融合，同時間更提供一個審美的體驗，以嚴格、簡單的元素涵構場域細節，秉持以人為本的設計理念，為每一個家賦予不一樣的生活態度與價值觀。」回首來時路，或許難以想像當初那個一心熱愛美術的孩子，而今跨過了人生五十大關，並且持續成長，但靜靜聽著 圭侯設計 洪文諒 設計總監 的設計觀，便能知道是過往的故事細細滲透進生命，而譜寫出如此不平凡的亮麗篇章！

OPEN Design 動能開啟傳媒

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