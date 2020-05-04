妙想構築瓦窯意象 細思滲透鍋物增味
【本文由OPEN編輯部撰寫】
試想，在冬日夕暮的照耀，或夏夜涼風的吹拂下，途經一幢設計雅致，引人注目的建築，腸胃轆轆鼓譟，料想或能被溫暖心脾，你緩步走進了築物……
從細節入手，弄木人文空間 莊舒云 設計總監、劉文婷 總經理 融合視覺形象及味覺表現，打造新舊融合且結合瓦窯意象的樓棟吐納往來饕客，以竹取鑿光輕柔攬景入室，運用自然質材搭配精心手作飾物，營造光影婉約流轉、氛圍恬靜淡雅的餐飲空間，使位於鬧區轉角的鍋物店，寧靜煥發光彩。
櫃檯——沉斂褐搭中性灰 營造嶄新東方味
移步入口處，櫃檯上方照明細膩安放扶疏松材，搭以墨紋渲染其中的圓形飾物，營造一方寧靜的東方美學情境。櫃檯本體以清淺灰為主視覺，菱紋交替，自帶華貴氣質，櫃面的煙灰色石板除去稜角，宛如綢緞垂放而下，硬中帶軟，兩極的特性予人別帶奇趣的圓融視覺感受。
一樓用餐區——聚焦亮點餐區 方圓相偕生禪味
深入店內，可見大量的方圓意象。與櫃檯同為菱紋的用餐桌面，和映入眼簾的各異質材相聚，有著不言而喻的和諧感。窗邊的亮點用餐區，以長方形和圓形鏡面高低交錯排列，覆上遮蔽電箱的壁紙，藴生太陽升起與落下的意象，一方一圓，展示獨有的天地感。
二樓用餐區——尋思燈何來 魚樹相伴映微光
竹編魚狀燈籠聚焦客人目光，巨大的魚懸浮於半空中，使用竹條編製的中空感使人不至於感到壓迫。除了吸睛的魚狀燈籠，垂枝葉片燈源為另一使人矚目的特色裝飾；樹與魚這兩個在自然中分隔於海於地的植與動物，在設計師的巧思妙想下，出現於同一空間，產生微妙的協調氛圍。
弄木人文空間 莊舒云 設計總監、劉文婷 總經理 鬧中取靜，將位在熱鬧地帶的餐食空間，藉由手作的質樸溫度化作靜雅場域，採用方圓意象，寄寓哲理與東方美學氣質於店，使天地人三者潛移默化為竹取鑿光中的幽微光影，讓饕客們在滿足口腹之慾之餘，也得到心靈的沉靜與昇華。
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