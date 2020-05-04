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妙想構築瓦窯意象 細思滲透鍋物增味

聯合新聞網 / OPEN Design
（圖）方與圓的元素延伸到二樓，轉化出各式意象，使店內移步皆景。
（圖）方與圓的元素延伸到二樓，轉化出各式意象，使店內移步皆景。

【本文由OPEN編輯部撰寫】

試想，在冬日夕暮的照耀，或夏夜涼風的吹拂下，途經一幢設計雅致，引人注目的建築，腸胃轆轆鼓譟，料想或能被溫暖心脾，你緩步走進了築物……

從細節入手，弄木人文空間 莊舒云 設計總監、劉文婷 總經理 融合視覺形象及味覺表現，打造新舊融合且結合瓦窯意象的樓棟吐納往來饕客，以竹取鑿光輕柔攬景入室，運用自然質材搭配精心手作飾物，營造光影婉約流轉、氛圍恬靜淡雅的餐飲空間，使位於鬧區轉角的鍋物店，寧靜煥發光彩。

（圖）玫瑰褐的立面遮蔽電箱，大地色基底映上斑駁暗影，顯出高貴而低調炫目的視覺感受。
（圖）玫瑰褐的立面遮蔽電箱，大地色基底映上斑駁暗影，顯出高貴而低調炫目的視覺感受。

櫃檯——沉斂褐搭中性灰 營造嶄新東方味

移步入口處，櫃檯上方照明細膩安放扶疏松材，搭以墨紋渲染其中的圓形飾物，營造一方寧靜的東方美學情境。櫃檯本體以清淺灰為主視覺，菱紋交替，自帶華貴氣質，櫃面的煙灰色石板除去稜角，宛如綢緞垂放而下，硬中帶軟，兩極的特性予人別帶奇趣的圓融視覺感受。

（圖）一樓外牆設置的筒瓦形塑出各式光影變換，在屏蔽外頭停車場的同時，也使在內用餐的客人保有隱私感。
（圖）一樓外牆設置的筒瓦形塑出各式光影變換，在屏蔽外頭停車場的同時，也使在內用餐的客人保有隱私感。

（圖）餐區的方框線構壁飾與花盤裝飾映於鏡中，使方圓滿佈卻各有趣味；弧形拱門以立面鏡俐落切割，生成極具藝術感的畫面。
（圖）餐區的方框線構壁飾與花盤裝飾映於鏡中，使方圓滿佈卻各有趣味；弧形拱門以立面鏡俐落切割，生成極具藝術感的畫面。

一樓用餐區——聚焦亮點餐區 方圓相偕生禪味

深入店內，可見大量的方圓意象。與櫃檯同為菱紋的用餐桌面，和映入眼簾的各異質材相聚，有著不言而喻的和諧感。窗邊的亮點用餐區，以長方形和圓形鏡面高低交錯排列，覆上遮蔽電箱的壁紙，藴生太陽升起與落下的意象，一方一圓，展示獨有的天地感。

（圖）二樓用餐區劃設了獨立空間，包納相約小聚的來者。
（圖）二樓用餐區劃設了獨立空間，包納相約小聚的來者。

（圖）點亮燈光，竹編魚形照明燈飾浮游於空中，使人彷彿身在夜晚的水族館，身心得到舒養。
（圖）點亮燈光，竹編魚形照明燈飾浮游於空中，使人彷彿身在夜晚的水族館，身心得到舒養。

二樓用餐區——尋思燈何來 魚樹相伴映微光

竹編魚狀燈籠聚焦客人目光，巨大的魚懸浮於半空中，使用竹條編製的中空感使人不至於感到壓迫。除了吸睛的魚狀燈籠，垂枝葉片燈源為另一使人矚目的特色裝飾；樹與魚這兩個在自然中分隔於海於地的植與動物，在設計師的巧思妙想下，出現於同一空間，產生微妙的協調氛圍。

弄木人文空間 莊舒云 設計總監、劉文婷 總經理 鬧中取靜，將位在熱鬧地帶的餐食空間，藉由手作的質樸溫度化作靜雅場域，採用方圓意象，寄寓哲理與東方美學氣質於店，使天地人三者潛移默化為竹取鑿光中的幽微光影，讓饕客們在滿足口腹之慾之餘，也得到心靈的沉靜與昇華。

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