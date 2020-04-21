黑白呢喃漫家宅 遠離城外喧囂

【本文由OPEN編輯部撰寫】

「讓每次到家後，轉動鑰匙時，都充滿喜悅與期待」，豐聚設計 李羽芝、黃翊峰 設計總監總是用心傾聽客戶需求，在每個作品中將細節到整體緊密結合，完成心中的理想藍圖。此次案件中，呼應屋主身份，嚴選水準之上的建材，讓色調及空間氛圍都達到昇華美感，百坪豪宅裡選搭木紋質地綴以些許金色色澤，結合其要求的黑白灰主調，給予整室柔美和諧的溫度，讓居住者擁有「」的生活模式！

（圖）簡潔設計的玄關處，卻暗藏許多收納空間，異材質的搭配予人視覺鮮明的效果，其中左面鞋櫃背板，採用可吸附濕氣與氣味的日本進口健康板材；牆面則以髮絲紋磚拼鋪，整體呈現沈穩舒適。

（圖）書房與餐廚區域連接一體，場域動線通透流暢，家人的情感也在此串連一室。

餐廚、書房區域——場域連接一體 動線靈活延伸

由玄關轉入，開放式的公領域隨即進入眼簾——餐廚、書房連接一區塊，偌大場域彼此連通，又體現每一個獨立個體。風格上以黑灰白色調為主導，餐桌以銀狐磁磚搭配些許香檳金入色後，流露出戔戔溫煦，令人沈醉於此。石材餐桌與金屬燈飾則將那些平凡的食光，調味成迷人佳餚，全室呈現屋主好客大方的性格，讓每次與親朋好友的小聚充滿歡聲笑語。

（圖）全室木作隔間皆採隔音棉處理，門片加裝隔音材，汙水管同樣以隔音棉包覆，減少水流噪音。

（圖）公領域延續溫柔質地，純白牆面延展天花，區域整體有序建構，角落立燈則使空間形塑出潔淨美感。

（圖）木質梁柱作場域分界，其造型延伸至一旁的壁面，同時也隱藏雜亂的管線，讓空間達一致性的造型。

客廳——延續柔和元素 寄予療癒場域

做為使屋主一家五口能放鬆的公領域，場域劃分以視覺柔和的木質融合在一片黑灰白基調裡，以鮮明的莫蘭迪粉紅抱枕跳脫其中，襯托整體冷色調性。而側邊音響傳遞的餘音，與電視牆上流動的紋理相映，開演著一場嫻靜情調的音樂會，讓忙碌的一家人，到家後便能遠離城市的繁華與喧囂，盡享生活中的一派悠閒。

（圖）簡約設計的小孩房，完美詮釋黑灰白主題，天花與壁面間以嵌燈做出層次堆疊，最後兩盞淡雅燈光做為心情轉換，使空間流淌靜謐氛圍。

臥室——清新沈穩延展 遊走柔雅小室

步入臥室，引領我們進入空間的即是——色彩交錯的視覺美感，設計師透過沉穩的顏色與材質，相襯出休憩場域的動態感。次臥房中依循色彩交錯的手法，用木色與白淨貫穿全室，而白紗幔及木色百葉窗的相互搭配，則讓一絲絲的陽光滲入，讓人可以享受大地的洗滌。沙發椅呼應自然氛圍，選用棉麻材質帶出整體的怡然愜意，映照出慵懶的舒心日常。

「家的設計是以人為主軸」。豐聚設計 李羽芝、黃翊峰 設計總監將屋主的理想藍圖轉化為美好居所，過程中不僅悉心聆聽居住者的需求，更承續美學生活態度，讓對美感有高度堅持的屋主，看到成品時旋即大力稱讚。兩位總監以人文概念為核心的設計思維，透徹整體空間，打造出富有典雅特質，及舒適功能的機能居所，使屋主每一次的歸家都充滿幸福愉悅！

OPEN Design 動能開啟傳媒