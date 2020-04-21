擺脫線性束縛 可攜式燈具引領潮流！

【本文由OPEN編輯部撰寫】

品牌介紹

嚴選世界知名設計師品牌，強調忠於原味的品質與最佳品味，在親自走訪歐洲各國等地、觀摩不同工作室與多元文化的藝術創作後，培育出厚植26年的鑑賞力，為台灣使用者代理引進最好的歐洲原創品牌，提供給所有講究空間品味與愛好獨特設計的你。

（圖）就像人們的潛力有無限可能，燈具也不該受限自己本來的樣子。

「燈」滿足黑與白的世界，同時寄予空間氛圍，但許多時候「線的束縛」讓機能使用上顯得拘謹，更限制了我們對生活的多元想像。為此OSTI Lighting 歐斯堤照明 團隊為大家精選特色可攜式燈具，將燈具「隨充隨走」、「一手掌握」及「任意擺放」的設計特點呈現給大家。品牌包括原創設計的西班牙「Estiluz」、獨特品味的義大利「Catellani & Smith」、著重空間分配的巴賽隆納「Vibia」、走在時尚尖端的義大利「Zafferano」與舒適照明的巴賽隆納「Bover」。

6款特色燈具讓不論是愛家的Indoor派，或是熱衷戶外的Outdoor愛好者，皆能沉醉於璀璨燈具下，接下來我們就一起來欣賞，歐斯提照明王國下的美好視界吧！

（圖）西班牙燈飾品牌Estiluz〈CIRC〉

圓弧形體療癒倒影——CIRC

先來看看來自西班牙原創品牌——Estiluz的「CIRC」，外型如其名採半圓設計，予以人們療癒感，一旁的把手以鍛鐵支架連接，讓兩種相異元素合乎於形體之上，整體帶有咖啡杯似的和諧圓潤。除此之外，充電設計上，本體與充座分離可長達6-8小時，將隨充隨走的概念發揮得淋漓盡致！

（圖）義大利燈飾品牌Catellani _ Smith〈GIULIETTA〉

暗藏光源的魔法棒——GIULIETTA

而義大利品牌Catellani _ Smith創辦人，則擅於打破傳統燈具的雕砌，於「GIULIETTA」產品中，將黃銅元素一體成型地鑄造，外型饒富巧思，沈穩的底座收納雜亂線路，上端圓盤則暗藏光源，隱晦的設計顯露內斂氛圍。讓人感到驚喜的是，從底座延伸出的細棒，如似魔法棒般，只要輕敲三下，就能調整不同強弱的亮度，從角落緩緩流散至整體空間的光線，足以讓人沈醉……

（圖）西班牙燈飾品牌Vibia〈MUSA〉

隨心擺放溫煦照亮——MUSA

具有創意巧思的西班牙Vibia品牌燈飾，產品不限於使用方式，更重視如何巧妙運用於空間內，因此在〈MUSA〉系列中，可見用以鋁製圓盤的設計，讓產品得以放置各角落；中心光源則透過手工打造的口吹玻璃煦煦發亮，讓兩者之間產生和諧的化學變化。設計師在顏色選配上，除了提供好搭配的純白色，另獨創溫潤的鮭魚粉，讓無論在造型還是視覺上想像上，都別有一番驚艷！

視覺功能雙重兼具——POLDINA

想像著義大利人喝著小酒坐在戶外的自在感，燈飾品牌Zafferano將隨心所欲的特質帶到商品裡，在〈POLDINA〉中不僅有9種色彩選擇，還有防塵防水等功能，操作上便利簡單，輕輕一碰隨時點亮周遭、自由調控明暗，並透過USB充電，讓你享受生活不受限！

（圖）義大利燈飾品牌Zafferano〈TIFFANY〉

光影層疊下的夢幻——TIFFANY

Zafferano創辦人從玻璃廠家庭事業起家，而後開發燈具照明，於兩者之間

完美搭配。產品〈TIFFANY〉則是與精品品牌Guzzini合作的產物，不論是取名還是整體外觀，都充滿著極致夢幻的氛圍。燈罩採鱗狀層疊設計，除了確保折射的光線分佈，更讓光與影的介入，成為兼具設計美觀下的傑作，同時豐富每個場域。

（圖）西班牙燈飾品牌Bover〈ANIT〉

燈籠外形東方內蘊——ANIT

最後是來自西班牙的Bover，品牌一路走來都於巴賽隆納製造生產，完全控制生產線以達到品質保證。攜帶式設計的〈ANIT〉，概念來自東方紅燈籠，外表用以棉線層層編織，將光影從中穿透，而紅色提把則讓攜帶便利達到完整性，使我們對既有燈具的印象，轉換為具寧靜氛圍的美好所在。

拋開只能在家享受燈光所帶來的溫潤，無線可攜帶式燈具除了方便移動，亦顯示人們不再侷限於一個空間內。OSTI Lighting 歐斯堤照明 深知此未來趨勢，透過以上幾款燈具，帶領大家進入輕巧便利、不受制約的空間情景內，予以所有使用者，不論身處何處，都能依循內心想望，點亮生活、點亮心情！

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