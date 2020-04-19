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女性視角下的設計思維 追隨本心肩負使命！

聯合新聞網 / OPEN Design

【本文由OPEN編輯部撰寫】

引言：普立茲克建築獎被稱為「建築界的諾貝爾獎」，而今年的殊榮由兩名愛爾蘭建築師——伊馮・法雷爾和謝莉・麥克納馬拉拿下，本次獲獎除了是肯定女性建築師在男性當道的建築界中脫穎而出，同時也視建築為集體的努力，而非單一個人的成就。

自 1970 年代以來，身兼建築師和教育家雙重身份的法雷爾和麥克納馬拉，接手的項目大多以住宅、學校、公共設施為主，創造出的空間兼具敬意與新意，以一種平衡的態勢，將永續性的建築，佇立於城市之中。

「女性」、「建築師」、「教育家」、「平衡」，這幾個關鍵字，讓人聯想到台灣的「空間轉譯者」——簡兆芝室內設計 簡兆芝 主持設計師，簡設計師擅長捕捉元素意象，順應空間特質卻不守陳舊，也因此攬下多項設計大獎，目前更以多重身分，活躍於建築及室內設計圈！

（圖）在形象影片中，能看見簡設計師於案場中穿梭，以熟練但不過於嚴肅的 氣氛引領團隊執行項目。
（圖）在形象影片中，能看見簡設計師於案場中穿梭，以熟練但不過於嚴肅的 氣氛引領團隊執行項目。

跨足室內設計與建築 雙重視角觀世界

室內設計可比為流行性產業，保留當下及五年內的潮流趨勢，建築相對而言則

是永恆性的表現，由於完成的時間跨度拉得較長，所受到的限制也較大。簡設 計師自覺性格和室內設計較吻合，便在踏入建築圈後，轉而跨足室內設計領 域，同時保有建築師和室內設計師的同步人生。

簡設計師補充道，室內設計體現的是空間與當下社會的脈動，是「人」追求世 代潮流空間下的產物；建築則創造永恆，留存時間長，反映當時經濟文化的特性，屬於當時「社會」語彙的傳承，在日後還能被人們細細分析探討。

（圖）簡設計師認為，在設計行業裡，轉譯的過程十分重要，將概念具體化為 實際作品，並且達至全方面的平衡，才能得到圓滿的結果。
（圖）簡設計師認為，在設計行業裡，轉譯的過程十分重要，將概念具體化為 實際作品，並且達至全方面的平衡，才能得到圓滿的結果。

專業經驗結合三平衡 應用平衡語彙於生活場域

曾提過作為設計師，必須掌握「人」、「物件」與「空間」三者間的平衡，簡設 計師認為，室內設計師和建築師最大的差別，是在尺度上的掌握——建築是大面向的規劃，主要考量空間區隔性，室內設計則考量軟硬體間的平衡；只要掌握兩者的差異性，便能以更妥適的距離觀察設計。

秉持「平衡」的設計理念，舉凡空間、公司人事及與業主的溝通，簡設計師皆透過此念想，和業主達至共識，並使其融入設計的脈動之中。而與學生交流時，是以溝通交流的方式，當對象轉換為業主時，則嘗試用分享的態度，使業主能接收自己想傳達的訊息，並與之共感。

（圖）除專注於工作，簡設計師也不吝於分享自身經驗予他人。今年一月份，她受邀到北京清大環藝設計學院授課，其鞭辟入裡的論述，讓學員從各方面對設計有更深的體會。
（圖）除專注於工作，簡設計師也不吝於分享自身經驗予他人。今年一月份，她受邀到北京清大環藝設計學院授課，其鞭辟入裡的論述，讓學員從各方面對設計有更深的體會。

女性視角看設計 業界經驗回饋談

建築師身分讓簡設計師熟悉相關法規和背景，相較一般室內設計師，可以做量 體較大的裝修，也能承接大型的案子，故本身在接案上沒有受到太大限制。而談及實際操作面，女性在工務管理上相對弱勢，反觀軟裝領域，則具備獨有的搭配巧思。與人接洽上，柔軟的身段則讓設計師在和業主溝通時更為柔軟圓融。

除感受身分於案場的相異特性，簡設計師亦提出，室內設計的教育應該從校園著手。目前學界的師資以建築師為主，和業界需求較不相符，故她最大的夢想便是回歸校園提攜後輩，同時劃清建築和室內設計的分水嶺，讓設計界的後進能真的學以致用，畢業後順利接軌實戰領域！

（圖）簡設計師在形象影片中一邊示範自己獨特的轉譯聯想法，一邊闡釋自己對於回歸校園傳授知識的強大決心。
（圖）簡設計師在形象影片中一邊示範自己獨特的轉譯聯想法，一邊闡釋自己對於回歸校園傳授知識的強大決心。

使命感不變 追隨本心創造自我價值

訪談最後，我們也請簡兆芝室內設計 簡兆芝 主持設計師給設計界後輩一些勉勵的話語，她沉思了一下說道：「在執行設計時常常會有衝突，但有衝突才能真正的理解與溝通。放下情緒換位思考，去了解對方在想什麼，知道對方真正的需求，不要害怕被溝通的挫折打敗，保持為對方著想的正向心態施展專業價值，便能達成圓滿的結果。」

簡設計師曾說過，每個人來到這個世界上，都有他的使命，而她的使命便是成為室內設計師；至今這股對設計的熱愛仍熊熊燃燒，未來她也將持續這份使命感，結合實務與學術領域知識，引領年輕設計者邁向更寬廣的道路！

設計作品《Deloitte Taiwan》

（圖）通過獨特的「轉譯」程序，榮獲多項賽事肯定的商空鉅作《Deloitte Taiwan》，先後奪得德國German Design Award、英國Outstanding Property Award、義大利A' Design Award and Competition、杜拜DUBAI Competition等多項國際大獎。
（圖）通過獨特的「轉譯」程序，榮獲多項賽事肯定的商空鉅作《Deloitte Taiwan》，先後奪得德國German Design Award、英國Outstanding Property Award、義大利A' Design Award and Competition、杜拜DUBAI Competition等多項國際大獎。

設計作品《幽岸岩光》

（圖）以黑白灰作為空間基質，並援引岩塊、木材的天然紋理，形塑「天光雲影共徘徊」的壯麗之美，接連拿下英國Outstanding Property Award、美國 International Design Award、美國Muse Design Award、杜拜DUBAI Competition等多座獎盃！
（圖）以黑白灰作為空間基質，並援引岩塊、木材的天然紋理，形塑「天光雲影共徘徊」的壯麗之美，接連拿下英國Outstanding Property Award、美國 International Design Award、美國Muse Design Award、杜拜DUBAI Competition等多座獎盃！

簡兆芝 主持設計師（建築師）

簡兆芝 / Kathy

學歷

國立交通大學建築研究所 設計組碩士

經歷

皓宇工程顧問股份有限公司 建築暨都市設計組－副理

固特室內設計工程有限公司－專案設計師

欣漢設計工程有限公司－主設計師

實力文教機構 建築師班－講師

台北科技大學 非學分班－兼任講師

蘭陽技術學院－兼任講師

西安賈孝遠建築師事務所－室內設計部經理

大器設計－部門經理

陳廷杰建築師事務所－室內設計總監

獲獎經歷

2020 德國 German Design Award 《Deloitte Taiwan》Winner

2019 英國 Outstanding Property Award 《Deloitte Taiwan》Winner

2019 英國 Outstanding Property Award 《幽岸岩光》Winner

2019 美國 International Design Awards 《幽岸岩光》Honorable Mention

2019 美國 Muse Design Award 《幽岸岩光》金獎

2019 義大利A' Design Award and Competition 《Deloitte Taiwan》銀獎

2019 杜拜DUBAI Competition《Deloitte Taiwan》《幽岸岩光》雙銀獎

2019 中國M+高端室內設計大賽 《幽岸岩光》年度影響力TOP100

2019 中國 亞太室內設計精英邀請賽 《Deloitte Taiwan》大獎《幽岸岩光》榮譽提名獎

2019 美國《interior Design》中文版 1989-2019 全國百名優秀室內建築師

2019 華人金創獎《Deloitte Taiwan》 優良作品《幽岸岩光》入圍作品

2019 美國 SPARK Spaces Design Awards《Deloitte Taiwan》 Finalist

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