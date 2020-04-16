疫情延燒省思生活 療癒宅推手的領悟！

【本文由OPEN編輯部撰寫】

引言：2019年末，新冠狀病毒猝不及防的出現，影響了民生日常，為了降低更多的接觸傳染機會，許多人選擇待在家中，原先對「家」的需求轉為強烈，變成依賴的迫切需要。面對突如其來的疫情到來，不僅打亂原有日常節奏，大家也靜下心去審視生活本質……

而擔任與空間息息相關的室內設計師，仝育設計 莊媛婷、鄭瑞文 總監 亦心有戚戚焉，從自身品牌的 ｢慢、靜、雅、簡、散｣出發，微塑空間自然氛圍，透過療癒元素的運用，重新找回居者心靈的復甦與感動，進而達到「療癒人心、創造幸福」的最終目的！現在我們就透過專訪，一同傾聽他們對於疫情下的設計想法及感悟。

（圖）設計作品《明水森林》，吸納清新的天然色彩及植栽進入場域，輔以躍現其間的仿生造型軟件，使屋室游刃於「東方禪境」與「歐式森林」之間，最終於柔情日光的撫觸下，重獲生機。

療癒住宅 從安頓身心靈開始

眼見疫情持續擴大，身為室內設計師，對於此議題的應對處理，總監認為是讓自身的心靈強壯，並保有正向思考，進而規劃出身心放鬆的療癒空間，使居住者每每進到家門，即能拋開壓力、沉澱身心靈，這也意喻著「幫助別人前先幫助自己」的道理。

鄭總監娓娓說道，設計師在自我提升後，所規劃的空間應在「形、色、質、空、光」的變化中堆疊，不去拘泥於形式、色彩、材質等單方面的個體表現，才能探尋其中的意境之美，這也是仝育一直以來所堅持的設計初衷。

（圖）設計作品《典藏優雅》中，抹去華麗繁瑣的裝飾結構，使屋主回歸溫潤坦然的居住感受，並於一片恬淡墨色中潑灑從容和諧的景象，沿著人文與空間中的平衡脈絡，最終凝鍊成無為而臻至美的境界。

品牌哲學 萬物均為一體兩面

其實兩位總監在開創仝育時，便將琢磨許久的老子《道德經》哲學思想，貫穿整個公司主軸，面對此特殊時期，之於家庭、公司及社會上的各角色，鄭總監徐徐地說：「不論是什麼地方，都需要更多的關愛。」如道德經第五章寫道：「天地不仁，以萬物為芻狗；聖人不仁，以百姓為芻狗。天地之間，其猶橐龠乎 ，虛而不屈，動而愈出。多言數窮，不如守中」。萬物的發生自有道理，人們在生活上的步調太快，現在正是慢下來，挪出多一些時間陪伴家人的時間點，不外乎是件壞事。

（圖）設計作品《觀心之所・意在潛遊》揉合對於靈性空間與生活美學的觀察，擷取明朗的戶外景緻入戶，而靜止量體中流暢的風動感，自然串連起各個獨立空間，隱然交織一家人的日常軌跡，舉步成為身遊於此而神遊於彼的醉人體驗。

觀念轉變 重拾室內設計本質

由於疫情讓人們對家，有了不一樣的想法，包括家中動線及通風等問題，但總監覺得，這些觀念已存在許久，現行的居家室內環境，往往只重視形式與機能的表現，然而真正需要關注的，其實是感性的設計內涵與安頓身心靈的場域。「建築之本質，乃人類的生活空間，空間是生活的容器。」人是空間裡的重要根本，若忽視形、色、質、空等要素，將會影響人們的心境，接著身體也跟著不健康起來，所有事物的發生，都是環環相扣的。

（圖）設計作品《微光入色》，仝育善用採光充足的優勢，選擇純淨色系作為空間主軸，展現作品微光入色的風采，激起訪客對於新居的無限想像！

設計使命 療癒人心純淨場域

而在疫情失控的發展下，許多人因此受到不同層面的創傷，對此總監認為自身能做的事情，是將療癒的元素運用到空間設計中，唯有在平靜的氛圍裡，感官與心靈層面才能獲得滿足，並重新找回心靈最初的感動，給人們帶來幸福與健康，讓大家都擁有一處深化心靈的純淨場域。

訪談最後談到居住觀念時，仝育設計 莊媛婷、鄭瑞文 總監 溫煦的說道：「唯有讓居家空間整體慢下來，去檢視自身的身心狀況，生活方能有閒情逸致。」讓心慢下來，才能釋壓，擁有餘裕。一起為前線的防疫人員說聲，謝謝！

設計總監 莊媛婷

創意總監 鄭瑞文

公司簡介

『仝育』象徵著一群人在同一個空間孕育成長之意。

2006 年由莊媛婷、鄭瑞文總監，聯手創立的仝育設計，從台南出發，以設計界神雕俠侶之姿， 帶領團隊完美詮釋「1+1>2」的分工哲學。從建築跨足室內設計領域的莊總監，擁有二十多年的從業經驗； 加乘鄭總監土地管理及專業經理人的豐富背景，將歷經時間沉潛的深厚人文底蘊，淋漓盡致地揮灑在作品之中。

「人法地，地法天，天法道，道法自然。」

仝育將存在於天地萬物之中的「道」， 轉化爲安頓人們「身、心、靈」的療癒空間—— 賦予人文藝術素養，成就品質、品味與品牌， 讓場所能自然地與身心靈交融， 實際落實「空間培育人格」的設計理念。

團隊管理亦採「無為」之道，如同大自然孕育萬物，讓成員依循規律，自行掌握其中的準則，適情適性、自動自發，也因此形成強大的向心力，彼此間像家人一樣緊密，一同撐起仝育這個大家庭。

立基於台南，跨足至國際，仝育設計的獲獎足跡遍佈—中國、日本、英國、美國、澳洲、義大利、法國等各國，使品牌滿懷溫情且獨具韻味的設計風格芬芳遠播，綻放於美學藝壇，連綿不絕。

設計理念

莊子說：「天地有大美而不言。」美就在我們生活中，享受生活、觀察生活、體驗生活。美是沒有道理的，美是一種生活經驗的表達，也是生活的呈現。

仝育設計團隊秉持對生活與設計的熱愛，藉由與客戶的深度溝通——「以人為本、從心出發、靈性醒覺、道法自然」，將生活中美學靈感，運用在壁紙、畫作、藝術品、傢俱等物件，幫客戶塑造出專屬個人風格品味的居家情景。

不僅僅提供機能和形式上的規劃，更加關注空間使用上的考量，希冀撫慰居者的身、心、靈需求。這是設計上的挑戰，也是一個場域內在的精髓。

我們以空間微塑自然氛圍，並透過療癒元素的運用，創造一個｢慢、靜、雅、簡、散｣，兼具自然與藝術美感的人文意境；重新找回居者心靈的復甦與感動，進而達到「療癒人心、創造幸福」的最終目的，為客戶塑造「出門就想回家，回家就不想出門」的生活場景。

精選獲獎紀錄

2019

美國《Interior Design》中文版 1989-2019全國百名優秀室內建築師

法國 Novum Design Award 室內設計類 金獎─心觀止

義大利 A’Design Award 銅獎─明水森林、微塑自然、典藏優雅

中國 2018-2019地產設計大獎 室內設計類 優秀獎─典藏優雅

英國 London Design Awards 銀獎——暖意盎然

2018

中國 金堂獎 年度優秀住宅公寓設計─海暮色

台灣 全球華人傑出設計金創獎 別墅複層類 銀獎─深喻恬靜.自然共生

義大利 A’Design Award 銅獎─海暮色

2017

美國 IDA Design Award 設計獎 榮譽提名獎─暖意盎然

義大利 A’Design Award 銀獎─深喻恬靜・自然共生

澳洲 Melbourne Design Awards 銀獎─光影共舞・質樸之邸

香港 Hong Kong Design Awards 金獎─遊綴於潤白之間

日本 Good Design Award 決選入圍─深喻恬靜・自然共生

英國 FX 國際室內設計大獎 綜合開發類別項目─青逸、千鼎苑

OPEN Design 動能開啟傳媒