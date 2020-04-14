快訊

第1位防疫裁罰「百萬戶」不繳錢 9筆土地今查封

美軍太平洋戰力告急：羅斯福航母第1起水兵病死 累積585確診

聽新聞
test
0:00 / 0:00

大腕風範橫掃全球 空間設計舵手得獎紀實！

聯合新聞網 / OPEN Design

【本文由雅文撰寫】

近期捷報頻傳的 圭侯設計 洪文諒 設計總監，從在地出發走向世界，先後獲得——APSDA亞太空間設計年度評選 空間藝術大師獎、設計本年度盛典 最佳別墅豪宅設計獎及Asia Design Prize亞洲設計大賞殊榮；厚積薄發的洪總監，更在今年躍登國際殿堂，攬獲世界四大國際設計競賽之中的——德國iF設計大獎及Red Dot產品設計大獎，短短幾年已囊括全球35項獎銜，為品牌質量及個人實力倍添榮光！

（圖）圭侯設計作品《22號‧不多不少》，在洪總監的巧手下，能見到光影的調度，和空間形塑出的鮮明互動，在符合居住本質和屋主期待下，幻化夢幻流光於現實中。
（圖）圭侯設計作品《22號‧不多不少》，在洪總監的巧手下，能見到光影的調度，和空間形塑出的鮮明互動，在符合居住本質和屋主期待下，幻化夢幻流光於現實中。

減法設計透本質 展現品牌獨有標誌！

洪總監在榮獲2019DESIGN 100大中華區創新設計年度人物殊榮時，於論壇中闡述道：「隨著生活水平的提升，每個人對於『量』的需求越來越少，對『質』的要求越來越高。我相信設計站在『質』的層面，自然而然會有一股驅動前進的力量！」此番論述，亦透過圭侯的作品，得到極佳印證！

「設計不應該比它所需要還複雜」。擺脫過多的裝修，用最少的材料完成一件好作品，為洪總監的設計主張，「適度，剛剛好，不多不少」，是洪總監認為最好的一種狀態。在圭侯的作品中，時常能看見大面積的留白，這種手法讓空間充滿可能性，用留白的賦予居所彈性，讓住宅承載更加多元的想像；看見本質的純粹並加以貫徹，成為圭侯設計作品的重要標誌。

（圖）作品《1328號‧聚》中，以簡單元素還原生活本色，於光線涵構的細膩變化中，體現人與環境的親暱關係。恰到好處的減法思維，受到注重創造性的Asia Design Prize青睞，獲頒winner頭銜，將品牌對於「純粹」的設計視域綻現國際！
（圖）作品《1328號‧聚》中，以簡單元素還原生活本色，於光線涵構的細膩變化中，體現人與環境的親暱關係。恰到好處的減法思維，受到注重創造性的Asia Design Prize青睞，獲頒winner頭銜，將品牌對於「純粹」的設計視域綻現國際！

（圖）世界四大設計獎之一的德國 iF 設計大獎，創辦至今已超過60年的悠久歷史，今年在56國優秀設計師、7300份作品的強敵環伺下，洪總監以作品《1328 號‧聚》、《92號‧讀光閱景》、《601號‧泰》勇奪三元，風光凱旋！
（圖）世界四大設計獎之一的德國 iF 設計大獎，創辦至今已超過60年的悠久歷史，今年在56國優秀設計師、7300份作品的強敵環伺下，洪總監以作品《1328 號‧聚》、《92號‧讀光閱景》、《601號‧泰》勇奪三元，風光凱旋！

（圖）洪總監善於融合極簡底蘊，創造怡情適性，適應環境與生活條件的家居型態，作品《22號‧不多不少》中，將大量自然質材挹注其中，成功拿下紅點產品設計大獎，使其設計美名遠播國際！
（圖）洪總監善於融合極簡底蘊，創造怡情適性，適應環境與生活條件的家居型態，作品《22號‧不多不少》中，將大量自然質材挹注其中，成功拿下紅點產品設計大獎，使其設計美名遠播國際！

開春囊獲三大獎 展現不凡設計風範！

在二月以不同調性作品——《1328 號‧聚》、《92號‧讀光閱景》、《601號‧泰》，榮獲德國iF設計大獎的洪總監，深諳「恰到好處」的空間哲理，延續此思維，在接續的賽事Asia Design Prize亞洲設計大賞中，獲得winner獎銜，勢如破竹地讓品牌實力，展示於國際舞台！雖然接連受頒兩項大獎，但洪總監的獲獎之路仍未見停歇⋯⋯

萬眾注目的設計權威賽事——德國紅點產品設計大獎（Red dot design award），創辦至今已65年歷史，其高品質的作品質量，及嚴格的審核標準，成為全世界設計菁英爭相競逐的指標賽事，因此也被譽為「設計界的奧斯卡」！洪總監以清朗之作《22號‧不多不少》中的平衡之道，展現恰到好處的設計手筆，一舉奪得winner殊榮，抱回國際設計界殿堂裡的最高榮耀！

（圖）圭侯設計作品《601號‧泰》，以發乎精簡明快的設計規劃，由著光影行進、動線流暢及機能演繹，和諧地融合風格與美學藝術型態等抽象特性，創造出充滿想像力且自在的空間樣貌。
（圖）圭侯設計作品《601號‧泰》，以發乎精簡明快的設計規劃，由著光影行進、動線流暢及機能演繹，和諧地融合風格與美學藝術型態等抽象特性，創造出充滿想像力且自在的空間樣貌。

在百家爭鳴的情況下，圭侯設計 洪文諒 設計總監 以獨有的留白設計走出自己的一條花路；桃李不言，下自成蹊，累積的奮鬥結果，正在一步步顯現。然而，洪總監對於作品屢獲青睞殊榮，在欣喜之餘卻也多有感慨，篳路藍縷的創業維艱，讓他更加重視初心，歷經洗鍊仍不忘初衷。了解洪總監的作品，便能看見他一路上的成就軌跡，是如何獨樹一格又令人難以忘懷！

關於 圭侯

以嚴格、簡單的元素涵構場域細節，確保人與生活的融合，同時間更提供一個合理而完整的審美體驗。

設計總監 洪文諒

1990年

成立大易國際

2000年

成立威頡工程

2010年

成立大琛國際，緣起於對丹麥椅匠大師Hans J. Wegner設計的喜愛，跨足北歐家具界，深究北歐家具設計與品質嚴格要求的理念及堅持，引介關注自然、著重內涵的生活理念。

2012年

創立ISITCASA品牌，整合更多產品進入公司組織，對外作為大琛國際的企業形象識別。

2019年

成立圭侯設計，秉持設計以人為本的理念，為每一個家賦予不一樣的生活態度與價值觀。

洪文諒從事室內設計二十餘年，非本科班出身，從自身的體驗中學習，少了框架也成就了獨到的見解和認識。對於設計，認為它應當確保人與生活的融合，同時間更提供一個審美的體驗。在主張「設計不應該比它所需要還複雜」的理念下，擺脫過多的裝飾裝修，不斷追求更好的可能性，用最少的材料完成一件作品。

精選獲獎經歷

2020 Red Dot Award｜Winner

2020 iF DESIGN AWARD｜大獎

2020 ASIA DESIGN PRIZE｜Winner

2019 Spark-Design Awards Silver Winner

2019 DESIGN 100｜大中華區年度人物

2019 台灣華人金創獎｜別墅複層類金獎

2019 APSDA亞太空間設計年度評選｜空間藝術大師

2019 設計本年度盛典｜最佳別墅豪宅設計獎

2019 CGD當代好設計｜優勝獎

2019 Architecture MasterPrize - Apartments Interior Winner

2019 Architecture MasterPrize - Residential Winner

2018 A'Design - Architecture Award Iron Winner

2018 A'Design - Interior Award Silver Winner

2018 A'Design - Interior Award Bronze Winner

2018 LICC - Architecture Award Honorable Mention

2018 BERYL杯國際高端住宅設計大獎｜十佳設計師獎

2016 國際空間設計大獎艾特獎｜最佳公寓設計大獎

2016 國際空間設計大獎艾特獎｜公寓設計提名獎

2016 金堂獎年度優秀作品｜住宅別墅設計

2016 金堂獎年度優秀作品｜住宅公寓設計

2016 中國好設計｜優勝獎

2016 喜舍杯中國住宅設計總評榜｜年度十佳住宅別墅設計獎

2016 喜舍杯中國住宅設計總評榜｜年度十佳住宅公寓設計獎

2016 成功設計大賽｜空間類成功設計獎

2015 TID室內設計大獎｜居住空間類單層TID獎

2015 金外攤獎｜入圍作品

2015 幸福空間第五屆亞洲設計獎｜創意設計獎

2015 金堂獎年度優秀作品｜零售空間設計

2014 幸福空間第四屆亞洲設計獎｜銀獎

2014 金堂獎年度優秀作品｜住宅公寓設計

2013 TID室內設計大獎｜居住空間類單層入圍作品

2013 台灣百大人氣設計師｜金獎

2013 幸福空間第三屆亞洲設計獎｜傑出設計獎

2012 國際空間設計大獎艾特獎｜入圍作品

2011 幸福空間第一屆亞洲設計獎｜銅獎

OPEN Design 動能開啟傳媒

延伸閱讀

貝克漢、「地獄廚神」、「神力女超人」防疫白目被譙翻

技嘉筆電新品 奪2020德國紅點設計大獎

台新創公司海力雅集成美學潔能牆 獲德國紅點設計大獎

羅志祥泳池別墅開趴　約20幾個大奶女直播主嗨玩影片流出

相關新聞

大腕風範橫掃全球 空間設計舵手得獎紀實！

近期捷報頻傳的 圭侯設計 洪文諒 設計總監，從在地出發走向世界，先後獲得——APSDA亞太空間設計年度評選 空間藝術大師獎、設計本年度盛典 最佳別墅豪宅設計獎及Asia Design Prize亞洲設計大賞殊榮；厚積薄發的洪總監，更在今年躍登國際殿堂，攬獲世界四大國際設計競賽之中的——德國iF設計大獎及Red Dot產品設計大獎，短短幾年已囊括全球35項獎銜，為品牌質量及個人實力倍添榮光！

美國ID雜誌「台灣唯一」登封 空間靈魂教父獲獎心路！

踏遍7個國家、包攬40多座國際設計大獎，更是美國《室內設計》雜誌INTERIOR DESIGN中文版——台灣地區唯一獲選的封面人物；「空間靈魂教父」格綸設計 虞國綸 設計總監 憑藉著獨特的「美學DNA」，多年來在美感形塑與經驗砥礪下，攬獲一次次精采絕倫的佳績，正是回應過去談及遠景時說到的目標，「希望能突破現有的舒適圈，將觸角延伸至國際舞臺，藉此將台灣的設計發揚光大」，其獨特的靈魂之作至今亦名留國際！

綠樹環抱托嬰中心 照蔭美好純真寄憶

成長至托育階段的幼兒，逐步脫離嗷嗷待哺的階段，開始累積自身的經驗以投身繽紛絢爛的世界。在實際步入幼稚園生活前，他們仍在懵懂地學習，而托嬰中心便成為學齡前的孕育環境。無框設計者 龍雲設計 龍世運 設計總監 此次接手托嬰中心案件，以「自然、茁壯、無憂」為設計核心；設綠樹為主軸，染淨白為配色，創造純白潔淨的空間，寄寓孩童健康成長之深意，開展雙臂擁抱新生兒，讓綠樹環抱其中，照蔭美好純真記憶。

精湛手藝雕琢璞石 內在美質含光待放

生活的日常進行式，是除卻鎮日奔波在外的風風雨雨，回到家後不受制約的自在活動。開門的剎那，甩一甩浸染紛擾的外衣，便完成了返家的儀式，打開心神遨遊的開關。

精巧留白藝術美 靈巧展現北歐風

「我們想創造的空間，是當人們身處其中，便能感到自適且與眾不同。」不論是住宅或商業空間，R10 spatiallab｜瑞天空間製研所 林靖太 總監 總能以擅長的俐落手法，為客戶打造專屬的個性氛圍。本次屋主對於典型的北歐風格有強烈喜好，因此林總監採白色基底為鋪墊，灰質調為第二主視覺，搭配綠建材，打造出令屋主一家讚不絕口的Restful Forest，並展現出瑞天空間製研所追求的簡潔、透明風貌。

零隔間的開場敘事 輕盈無壓凝聚情感

以「豐富空間故事、聚焦情感溫度」為設計理念，豐聚設計 李羽芝、黃翊峰 設計總監 充分利用百坪空間，將簡約要素添加精心巧思，攜手打造出五口之家的暖心住宅。和年輕屋主相呼應，設計師以低調奢華、不失活力為出發點，以諸如金屬、鐵件等冷調材料，搭配雕刻白大理石等進口家具，在凸顯現代感的同時，也透過細心的布置添加家庭溫馨氣氛，創造有如劉禹錫詩詞「潔白凝秋暉」的家居風貌。

都市中的一抹綠藝 走進森林系牙醫診所！

以潔白、明亮為專屬侍應，俐落空間隨時恭迎大駕。軒宇室內設計 戴文軒 設計總監 活用綠意和光線的流動，使石、木、植栽彷彿在此自然生根。純淨的畫面予人平靜感，安撫嘈雜的心靈，使每個進入診所的人，皆能安心託付，在綠藝漎森的秘境內放心診療。

流淌雲紋的燦爛景緻 醫美診所綻現桃花林

隨著塑美市場的興起，產業態勢也愈見激烈，此次 龍雲設計 龍世運 設計總 經手位在陳舊辦公室內的「容光診所」，便特別思考如何樹立品牌的獨特性，使踏入診間的愛美者，暫忘就診時的緊張心緒。

療癒慢活宅 清雅意境深

仝育設計 莊媛婷、鄭瑞文 總監 曾在訪談中提過，依照馬斯洛的需求理論，住宅設計也有自身的層次，除了基本的遮風避雨需求，提供安全感乃至美的體驗，亦是設計師能給出的最佳結果。在本次對《煙青嵐蘊・親而譽之》的美感詮釋中，兩位總監揮灑設計畫筆，運用空間畫面創造風格和藝術，建構出屋主理想的寧靜底蘊，實際地回應了品牌所提出的住宅層次。

簡約構築暖調宅邸 感受「日・常」溫度

幾米曾說：「我們體會到的感動，都是自己生命裏幽微的細部。」愈是平凡，愈顯彌足珍貴；然而也因為過於平凡，導致人們容易忽略、將之習以為常，而忘了好好靜下心來，體驗生命中的每一刻。川十設計 彭星瑋 設計總監 擅長為小坪數家宅，挹注個性氛圍，在作品《日・常》中，以簡約而不失溫度的筆觸，為一家三口細緻描繪暖調宅邸。

暖陽照映的通用設計宅 沉靜在莫蘭迪的優雅時光

拆解設計中的細節，觀察生活周遭之奧妙， 肯星設計 曾濬紳 設計總監 此次再度發揮一體化設計精神，以熟悉的黑、灰、白色調，搭配搶眼的粉、紫、藍色系，創造出獨具現代風格的簡約機能宅，打造出如午夜中璀璨之星的《Midnight Sunhouse》。

一室水泥色的鍋物殿堂 悄然誕生國境之南！

位在國境之南的驛站商場，一間全室為水泥色的鍋物店——「大鍋頭」，吸引 著過路人的目光。而這樣的獨特視覺，來自素有「空間設計顧問」美名的 弄木 人文空間 莊舒云 設計總監、劉文婷 總經理 之手；憑藉著精準的空間定位與 品牌客製，利用純淨色調烘托鮮色欲滴的肉食，區分其他五顏六色的餐飲空間，使深耕熱情南部的連鎖鍋物店，給予往來旅客一處身心舒緩的停留之地。

熱門新聞

夫妻間要創造「驚喜不斷」！ 賈靜雯曝維持婚姻秘訣

我是來拚不是來玩的！吳卓源放棄古典樂只為成為歌手

國民男友公開「許太太」特質！ 許光漢曝心中的夢幻求婚方式

22歲就創立300億美妝王國 Kylie Jenner：知道家人不平凡但認知到影響力

賦予家的舒適質量 精工擘劃帝王般的宅邸大度

大腕風範橫掃全球 空間設計舵手得獎紀實！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。