大腕風範橫掃全球 空間設計舵手得獎紀實！

【本文由雅文撰寫】

近期捷報頻傳的 圭侯設計 洪文諒 設計總監，從在地出發走向世界，先後獲得——APSDA亞太空間設計年度評選 空間藝術大師獎、設計本年度盛典 最佳別墅豪宅設計獎及Asia Design Prize亞洲設計大賞殊榮；厚積薄發的洪總監，更在今年躍登國際殿堂，攬獲世界四大國際設計競賽之中的——德國iF設計大獎及Red Dot產品設計大獎，短短幾年已囊括全球35項獎銜，為品牌質量及個人實力倍添榮光！

（圖）圭侯設計作品《22號‧不多不少》，在洪總監的巧手下，能見到光影的調度，和空間形塑出的鮮明互動，在符合居住本質和屋主期待下，幻化夢幻流光於現實中。

減法設計透本質 展現品牌獨有標誌！

洪總監在榮獲2019DESIGN 100大中華區創新設計年度人物殊榮時，於論壇中闡述道：「隨著生活水平的提升，每個人對於『量』的需求越來越少，對『質』的要求越來越高。我相信設計站在『質』的層面，自然而然會有一股驅動前進的力量！」此番論述，亦透過圭侯的作品，得到極佳印證！

「設計不應該比它所需要還複雜」。擺脫過多的裝修，用最少的材料完成一件好作品，為洪總監的設計主張，「適度，剛剛好，不多不少」，是洪總監認為最好的一種狀態。在圭侯的作品中，時常能看見大面積的留白，這種手法讓空間充滿可能性，用留白的賦予居所彈性，讓住宅承載更加多元的想像；看見本質的純粹並加以貫徹，成為圭侯設計作品的重要標誌。

（圖）作品《1328號‧聚》中，以簡單元素還原生活本色，於光線涵構的細膩變化中，體現人與環境的親暱關係。恰到好處的減法思維，受到注重創造性的Asia Design Prize青睞，獲頒winner頭銜，將品牌對於「純粹」的設計視域綻現國際！

（圖）世界四大設計獎之一的德國 iF 設計大獎，創辦至今已超過60年的悠久歷史，今年在56國優秀設計師、7300份作品的強敵環伺下，洪總監以作品《1328 號‧聚》、《92號‧讀光閱景》、《601號‧泰》勇奪三元，風光凱旋！

（圖）洪總監善於融合極簡底蘊，創造怡情適性，適應環境與生活條件的家居型態，作品《22號‧不多不少》中，將大量自然質材挹注其中，成功拿下紅點產品設計大獎，使其設計美名遠播國際！

開春囊獲三大獎 展現不凡設計風範！

在二月以不同調性作品——《1328 號‧聚》、《92號‧讀光閱景》、《601號‧泰》，榮獲德國iF設計大獎的洪總監，深諳「恰到好處」的空間哲理，延續此思維，在接續的賽事Asia Design Prize亞洲設計大賞中，獲得winner獎銜，勢如破竹地讓品牌實力，展示於國際舞台！雖然接連受頒兩項大獎，但洪總監的獲獎之路仍未見停歇⋯⋯

萬眾注目的設計權威賽事——德國紅點產品設計大獎（Red dot design award），創辦至今已65年歷史，其高品質的作品質量，及嚴格的審核標準，成為全世界設計菁英爭相競逐的指標賽事，因此也被譽為「設計界的奧斯卡」！洪總監以清朗之作《22號‧不多不少》中的平衡之道，展現恰到好處的設計手筆，一舉奪得winner殊榮，抱回國際設計界殿堂裡的最高榮耀！

（圖）圭侯設計作品《601號‧泰》，以發乎精簡明快的設計規劃，由著光影行進、動線流暢及機能演繹，和諧地融合風格與美學藝術型態等抽象特性，創造出充滿想像力且自在的空間樣貌。

在百家爭鳴的情況下，圭侯設計 洪文諒 設計總監 以獨有的留白設計走出自己的一條花路；桃李不言，下自成蹊，累積的奮鬥結果，正在一步步顯現。然而，洪總監對於作品屢獲青睞殊榮，在欣喜之餘卻也多有感慨，篳路藍縷的創業維艱，讓他更加重視初心，歷經洗鍊仍不忘初衷。了解洪總監的作品，便能看見他一路上的成就軌跡，是如何獨樹一格又令人難以忘懷！

關於 圭侯

以嚴格、簡單的元素涵構場域細節，確保人與生活的融合，同時間更提供一個合理而完整的審美體驗。

設計總監 洪文諒

1990年

成立大易國際

2000年

成立威頡工程

2010年

成立大琛國際，緣起於對丹麥椅匠大師Hans J. Wegner設計的喜愛，跨足北歐家具界，深究北歐家具設計與品質嚴格要求的理念及堅持，引介關注自然、著重內涵的生活理念。

2012年

創立ISITCASA品牌，整合更多產品進入公司組織，對外作為大琛國際的企業形象識別。

2019年

成立圭侯設計，秉持設計以人為本的理念，為每一個家賦予不一樣的生活態度與價值觀。

洪文諒從事室內設計二十餘年，非本科班出身，從自身的體驗中學習，少了框架也成就了獨到的見解和認識。對於設計，認為它應當確保人與生活的融合，同時間更提供一個審美的體驗。在主張「設計不應該比它所需要還複雜」的理念下，擺脫過多的裝飾裝修，不斷追求更好的可能性，用最少的材料完成一件作品。

精選獲獎經歷

2020 Red Dot Award｜Winner

2020 iF DESIGN AWARD｜大獎

2020 ASIA DESIGN PRIZE｜Winner

2019 Spark-Design Awards Silver Winner

2019 DESIGN 100｜大中華區年度人物

2019 台灣華人金創獎｜別墅複層類金獎

2019 APSDA亞太空間設計年度評選｜空間藝術大師

2019 設計本年度盛典｜最佳別墅豪宅設計獎

2019 CGD當代好設計｜優勝獎

2019 Architecture MasterPrize - Apartments Interior Winner

2019 Architecture MasterPrize - Residential Winner

2018 A'Design - Architecture Award Iron Winner

2018 A'Design - Interior Award Silver Winner

2018 A'Design - Interior Award Bronze Winner

2018 LICC - Architecture Award Honorable Mention

2018 BERYL杯國際高端住宅設計大獎｜十佳設計師獎

2016 國際空間設計大獎艾特獎｜最佳公寓設計大獎

2016 國際空間設計大獎艾特獎｜公寓設計提名獎

2016 金堂獎年度優秀作品｜住宅別墅設計

2016 金堂獎年度優秀作品｜住宅公寓設計

2016 中國好設計｜優勝獎

2016 喜舍杯中國住宅設計總評榜｜年度十佳住宅別墅設計獎

2016 喜舍杯中國住宅設計總評榜｜年度十佳住宅公寓設計獎

2016 成功設計大賽｜空間類成功設計獎

2015 TID室內設計大獎｜居住空間類單層TID獎

2015 金外攤獎｜入圍作品

2015 幸福空間第五屆亞洲設計獎｜創意設計獎

2015 金堂獎年度優秀作品｜零售空間設計

2014 幸福空間第四屆亞洲設計獎｜銀獎

2014 金堂獎年度優秀作品｜住宅公寓設計

2013 TID室內設計大獎｜居住空間類單層入圍作品

2013 台灣百大人氣設計師｜金獎

2013 幸福空間第三屆亞洲設計獎｜傑出設計獎

2012 國際空間設計大獎艾特獎｜入圍作品

2011 幸福空間第一屆亞洲設計獎｜銅獎

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