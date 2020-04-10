美國ID雜誌「台灣唯一」登封 空間靈魂教父獲獎心路！

【本文由敏鳳、Fifi撰寫】

踏遍7個國家、包攬40多座國際設計大獎，更是美國《室內設計》雜誌INTERIOR DESIGN中文版——台灣地區唯一獲選的封面人物；「空間靈魂教父」格綸設計 虞國綸 設計總監 憑藉著獨特的「美學DNA」，多年來在美感形塑與經驗砥礪下，攬獲一次次精采絕倫的佳績，正是回應過去談及遠景時說到的目標，「希望能突破現有的舒適圈，將觸角延伸至國際舞臺，藉此將台灣的設計發揚光大」，其獨特的靈魂之作至今亦名留國際！

（圖）德國 iF 設計大獎自1954年創辦，至今已擁有超過60年的悠久歷史，在國際間具有指標性及前瞻性，是全球公認的權威榮譽標章！

（圖）虞總監與來自世界各地的設計菁英同聚杜拜競相角逐，最終憑藉超群實力，在迪拜國際室內設計大賽舞台中囊括雙獎！

每一次的獲獎 都讓偶然成為必然！

講求空間專屬性格與獨特價值的虞總監，一路走來風格變化多元，以居者感受為出發點，精心佈局機能演繹生活，使每一件作品都成為獨具特色的魅力之作！而近年則回歸純粹本質，融匯美學感知與設計經驗，打造出《酌綠院落》及《鎏金水岸》兩件大作。

作品中擅長以自然元素體現其生命力，高水準的設計表現也在國際間打開知名度，接連拿下德國iF設計大獎、杜拜DUBAI International Competition、美國Muse Design Awards、中國亞太設計精英邀請賽等指標性獎項。獲獎足跡的積累，讓看似尋常的偶然，集結成每一次的必然；設計決定了他生命的重量，也定義了每次獲獎的質量，空間靈魂教父的腳步，疾行而至，從不止息！

（圖）虞總監作為品牌靈魂人物，早於國際間打開知名度，如今更獲得「百名優秀室內建築師」榮耀，並登上設計名人堂，獲頒「年度封面人物」，成為引領設計業界的重要成員之一！

二十年經驗砥礪 2019「台灣唯一」登封之人！

格綸設計跨足住宅、商空、辦公空間及高端會所，其細膩的設計風格，使作品每回都於國際間刷出嶄新想像；近年更跨海受邀至「北京清華大學」演說，並入選「中國設計力青年榜」，在在展現出虞國綸總監對於產業發展的深刻影響力！

歷經20年經驗砥礪，2019年迎來設計生涯的另一高峰——躍登美國《室內設計》中文版聖殿，不僅獲得「百名優秀室內建築師」之肯定，更獲頒「年度封面人物」，成為該年度「台灣唯一」登封之人，讓品牌聲量與個人榮光綻現於世！

（圖）隨著聲勢看漲，產學各界的演講邀約，如雪片般紛湧而至，總監也不吝分享，剖析自我的心路歷程，展現大師的不凡風采！

品牌聲勢看漲 兩岸四地邀約紛湧而至！

「學如逆水行舟，不進則退。」競爭日趨激烈的設計行業，所行之路更是無所止息。知名度大開的虞總監，近年收到來自兩岸四地的各方邀約，包括北京清大環藝設計學院、Hi-Design室內設計大賽、海爾智慧家庭杯、十間坊等，每一次的分享總聚集人潮，博得滿堂喝采！一如格綸的品牌命名——guru，在印度語譯為導師、領袖之意，虞國綸總監以其獨特的「DNA」，為群眾演繹獨樹一格的設計美學，奪人耳目的內容，讓人領略「空間靈魂教父」的深層底蘊！

追求無止盡的完美 沒有最好只有更好！

始奔馳在設計路上的虞總監，對他來說，沒有最好的作品，最好的永遠是下一個！重要的是自我沈澱、不斷碰撞、淬煉融合的過程，最終產出符合人性、兼及美感機能的空間居所。在他的作品中，總能感受自然的流動，看見人情的溫暖，觸及深層的靈魂……

總監曾在訪談中提及：「人生有時候不在於你能夠完成多少事情，而在於你是否能夠把一件事情做好。」他認為一個好的設計，必須兼具「深度」及「厚度」，從業主需求、空間概念、環境選材到風格情境，不只是做到具象的美，更要做到意象的好。近年來也將設計回歸本質，講求務實與細節，以全面的視角格局，形塑品牌獨一無二的鮮明特色！

陽剛外表下富含細膩心思，時而理性時而感性，格綸設計 虞國綸 設計總監 在「美學DNA」的指引下，對美、風格、時代與精神，定義出與他人截然不同的看法，正如他所說：「空間的概念和靈魂是無法被複製的。」虞總監的設計歷程亦如是，一路走來，跨過各階段分水嶺，於歲月的刻畫下，淬煉出屬於自己的生命樣貌……敬！光輝歲月、美好前程！

關於 虞國綸 設計總監

現任 TnAID 台灣室內設計專技協會 副秘書長

中國科技大學室內設計碩士班

台灣亞洲大學室內設計系 專任講師

2019-2020美國ID中國室內設計年度〝封面人物〞

2019 北京清大環藝設計學院 軟裝碩士研修班-講師

從業經驗25年，主張概念及靈魂是無法被複製的。設計的主軸，是強調每個人都有一個專屬的美學DNA。身為一位資深的設計者，必須能夠結合客戶的藝術品味及需求，堅持原創高端客制化，是總監設計路上對於自我的堅持與理念。致力於實現一種藝術性的設計方法，同時保持高水平的原創性和創造力，這也讓格綸設計作品屢獲國際各大獎項肯定。

精選獲獎紀錄

德國 iF DESIGN AWARD設計大獎

美國《Interior Design》中文版 2019-2020年度封面人物

中國 亞太設計精英邀請賽 住宅空間類別 金獎

杜拜 DUBAI International Competition 住宅空間類 金獎

美國 Muse Design Awards 室內設計類 鉑金獎

美國 Architecture Master Prize公寓空間類 榮譽提名

義大利 A'Design Award室內及展覽空間設計類 銅獎

美國 International Design Awards 榮譽提名獎

日本 JCD Design Award BEST 100

公司簡介

格綸設計工程公司於2005年創立至今，講究專屬、獨特的空間價值，精心探究居住者個人特色與生活魅力，並透過創意質素的轉譯與擘划，「機能隨形、演繹生活」，成為獨具特色的風格設計。

公司理念

秉持著原創設計的精神，對於風格與品味的追求，將業主對空間的期待以各種設計風格完美的呈現。

強調人與空間的關係，以生活品味與空間藝術的角度，成就設計的獨特性，更以理性的空間規劃，形塑出空間的本質；以空間美學為基礎，打造出與眾不同的空間場域；從設計的語彙里，衍生業主對生活品味、理想居所的完美實踐，提升居住空間美學。

OPEN Design 動能開啟傳媒