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綠樹環抱托嬰中心 照蔭美好純真寄憶

聯合新聞網 / OPEN Design

【本文由雅文撰寫】

成長至托育階段的幼兒，逐步脫離嗷嗷待哺的階段，開始累積自身的經驗以投身繽紛絢爛的世界。在實際步入幼稚園生活前，他們仍在懵懂地學習，而托嬰中心便成為學齡前的孕育環境。

無框設計者 龍雲設計 龍世運 設計總監 此次接手托嬰中心案件，以「自然、茁壯、無憂」為設計核心；設綠樹為主軸，染淨白為配色，創造純白潔淨的空間，寄寓孩童健康成長之深意，開展雙臂擁抱新生兒，讓綠樹環抱其中，照蔭美好純真記憶

（圖）櫃檯區內設置洗手槽，搭配階梯便於大人孩童使用。
（圖）櫃檯區內設置洗手槽，搭配階梯便於大人孩童使用。

（圖）牆上配置活動式層架，方便孩童收放物品，於成長過程中建立收納觀念。
（圖）牆上配置活動式層架，方便孩童收放物品，於成長過程中建立收納觀念。

櫃檯區——素淨如新生

入門第一眼便能看見造型櫃檯，雛形為參考尿布形狀而來。從出生到被托育的階段，尿布是孩子們最貼身的物品，轉換為櫃檯形體，並搭配柔和光源及綠意，自然散發純淨氛圍，蘊生出「每個孩子都如天使般純淨」之寓意。

幼兒活動區——柔光現悠然

漫步至供學習與午餐的活動區，抬頭上望，弧形天花板展於眼前，除修飾梁柱外，內嵌其中的圓形主燈可作學習用光源，間接照明的方式柔化光線，使孩童休憩時亦不感到刺眼。

敞開門扉，大片推拉門於開闔之間創造寬闊場域，易於幼兒活動；設於門片上的透明圓孔，便於老師探視幼兒，讓照護者和被照護者在空間使用上不會互相干擾。

洗滌工作區及學步梯——辨材供初學

離開活動區域，旋身來到洗滌工作區，大理石紋櫃體使空間的白更顯鮮明，內藏的木質梯道則和地板相呼應；場域質地的轉換，顯見不同場所的使用區別，暗藏設計巧思，期許孩童自經驗中學習，能夠逐步邁向獨立思考的階段，並從生活的應用中漸次得到實用的辨別能力。

廁所——綠茵散自在

進入洗滌區後的廁所，能看見延續櫃檯天花板的設計意象。白、綠、淡木色調再次齊聚一堂，綠茵綻放的天頂彷彿散發著芬多精，具有使人沉靜安心的效用，期許幼兒在學習階段，能處於舒適自然的環境，降低緊張及不適感。

（圖）設計師善用樓梯下的空間，於浮雕樹狀壁飾旁暗藏儲物間。
（圖）設計師善用樓梯下的空間，於浮雕樹狀壁飾旁暗藏儲物間。

樓梯——洞中窺綠樹

通往二樓的樓梯，以防火建材搭配C形鋼架支撐，形構樹狀外觀，和一旁的甜心榕樹相呼應，互相為景；樓梯扶牆上留下的圓形孔洞，除探視的作用外，也能在洞中觀景，增添設計上的趣味性。

龍雲設計 龍世運 設計總監 設計作品從不設限，擅長於比例、顏色、光影、材質中取得平衡，從而得到美的呈現。在托嬰中心的設計中，可以窺見龍總監對光影設置、色系搭配的美感運用，以簡約卻使人印象深刻的室中造景和純淨原色，體現《綠樹寄憶》的美好率真。

OPEN Design 動能開啟傳媒

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