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精湛手藝雕琢璞石 內在美質含光待放

聯合新聞網 / OPEN Design

【本文由雅文撰寫】

生活的日常進行式，是除卻鎮日奔波在外的風風雨雨，回到家後不受制約的自在活動。開門的剎那，甩一甩浸染紛擾的外衣，便完成了返家的儀式，打開心神遨遊的開關。

易寬設計 張華騫 設計總監 擅長以貼近人心的設計筆觸，創造平凡中的美好風景，而本次呈現的作品《璞・石》，便使家中處處皆景，與命名相呼應，居室宛如未經打磨的璞石，在灰白色調的包裹下熠熠生輝，綻放質樸光芒。

客廳——飽蘊墨色 素雅瑩亮

由玄關引入，緊接著是視野橫向寬廣的公領域，以淺色基調為主軸，四面石材主牆串連客、餐廳，賦予空間平衡感；抬頭上望，天花板的金屬烤漆立板圍塑場域整體，增加視覺景深效果，大量自然光的引入，為平面帶來寬闊舒適的視野。

淺色石材直面彼此，花紋斑駁相互映照，彷彿濃淡水墨以客廳為宣紙，浸染出迷人的墨色。柑橘色單人沙發與其後的木材牆面，在灰黑底色的客廳添上一筆豔麗，整體色調配置淡妝亮相，卻仍給人嫻雅綽約之感。

（圖）餐廳與客廳僅以天壁線條做區隔，使空間發揮最大坪效；懸掛的聚光燈飾優雅點亮用餐環境，散發平淡且靜謐的聚會氣息。
（圖）餐廳與客廳僅以天壁線條做區隔，使空間發揮最大坪效；懸掛的聚光燈飾優雅點亮用餐環境，散發平淡且靜謐的聚會氣息。

餐廳——活用收納 聚光美食

來到與客廳相連的餐廳，石製桌面與中島呈垂直排列，讓主人在廚房外烹調餐飲時，能和賓客、家人共處談歡。內嵌櫃體搭配無隔間設計，令空間的運用更添靈活、動線規劃益加彈性，使連貫的兩個居室顯得遼闊，自適無憂氣氛自然散發。

（圖）主臥以深褐色地坪承載其上的家居什物，純白壁櫃的清新爽朗氣質，刷淡周遭深色為主的環境色，讓臥室在穩重的同時又不失輕盈美感。
（圖）主臥以深褐色地坪承載其上的家居什物，純白壁櫃的清新爽朗氣質，刷淡周遭深色為主的環境色，讓臥室在穩重的同時又不失輕盈美感。

主臥室——異材共處 氣質脫俗

沿著直向廊道到達私領域，進入包含簡易書房的主臥室，壁面交錯不對稱線條，為空間帶來律動感，搭配細膩鐵件，和溫潤木皮及進口壁布相襯，呈現不同材質間相搭的和諧；床頭的深灰色繃布，自潔白壁面的包夾中傾瀉而下，完美揉和深淺色系，而灰色低調的特性，也作為地毯襯起一方小天地，讓閱讀和休憩兩者機能完美共處。

次臥室——窗邊臥榻 機能兼具

米白拼貼淡橙色調的次臥，藉由簡約的鐵件吊櫃與柔和燈光打造清新雅居；鐵件的鋼，木質的柔，在暖燈照映下完美合一。床邊的書桌與窗邊L形臥榻連結，延伸視覺平衡感；望向窗邊，百葉窗透進和煦日光，隱隱露出窗外景色，悠然之感油然而生。

易寬設計 張華騫 設計總監 沉穩琢磨《璞・石》，一方面留下懷抱本真的原石之美，另一方面亦打磨出原石的光輝，在強調純粹與感性之餘，以慧眼獨具的手藝將韜光與放光的兩個面向，同時展現於屋主眼前。此刻，家的寧靜與純淨在不言中大放光明，靜待入住者帶著專屬回憶進駐，替原樸住宅染上個人色彩。

OPEN Design 動能開啟傳媒

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